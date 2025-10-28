Теннисный прорыв: Синнер вошел в клуб миллионеров с призовыми в несколько десятков миллионов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:20
Спорт

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий второе место в мировом рейтинге ATP, преодолел историческую планку — более $50 млн призовых за карьеру. Это достижение стало возможным после его победы на турнире категории ATP-500 в Вене, где он в финале обыграл немца Александра Зверева со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Янник Синнер
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янник Синнер

Историческое достижение в теннисе

До Синнера этот финансовый рубеж покорился лишь семи игрокам в истории тенниса, включая легенд мужского и женского туров: Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Серену Уильямс, Энди Маррея, Александра Зверева и Карлоса Алькараса.

"Каждый титул — результат огромного труда. Деньги — не цель, а следствие любви к игре", — отметил Синнер после финала в Вене.

Таким образом, 23-летний итальянец стал самым молодым из всех, кто перешагнул отметку $50 млн призовых, и продолжает укреплять свои позиции среди лучших игроков поколения.

Впечатляющий сезон Синнера

Титул в Вене стал 22-м в карьере и четвёртым в 2025 году. Ранее Синнер выиграл Australian Open, Уимблдон и ATP-500 в Пекине. Кроме того, он четырежды выходил в финалы крупных турниров, где уступал своему главному сопернику — испанцу Карлосу Алькарасу.

Победа в Вене принесла Синнеру 500 рейтинговых очков, укрепив его положение на второй строчке рейтинга ATP и повысив шансы завершить сезон в статусе первой ракетки мира.

Новый этап карьеры

Эксперты отмечают, что Синнер продолжает демонстрировать зрелость и стабильность, свойственные лишь лидерам тура. Его уверенность на корте, разнообразие подачи и способность возвращаться в матч после проигранного сета делают его одним из самых опасных игроков на харде.

После Вены итальянец планирует выступить на заключительном Мастерсе в Париже, где традиционно соберутся сильнейшие теннисисты мира. Там он может укрепить свои позиции перед ATP Finals - итоговым турниром сезона.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
