Андрей Рублёв наконец прервал серию поражений: что стоит за долгожданной победой в Париже

Спорт

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 17-е место в мировом рейтинге, наконец прервал серию неудач, победив в первом круге турнира категории Masters 1000 в Париже. Для него это первая победа с момента выступления на US Open 2025 года.

Андрей Рублёв

Уверенная игра и долгожданный успех

В стартовом матче турнира Рублёв обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:1, 6:4. Игра продлилась чуть более часа и показала, что россиянин постепенно возвращает уверенность после сложного периода без побед.

"Победить в таком матче на харде — это хорошее чувство", — сказал Рублёв в интервью на корте.

По словам спортсмена, главным в этой встрече стало то, что он смог снова почувствовать контроль над игрой. Несмотря на уверенный счёт, матч не был лёгким: Фирнли неоднократно создавал давление, особенно во втором сете, но Рублёв уверенно справился с подачей и реализовал ключевые брейк-пойнты.

Возвращение к форме

После US Open Рублёв проиграл несколько стартовых встреч подряд и опустился в рейтинге. Текущая победа стала важным психологическим шагом — не только доказательством того, что он способен бороться, но и стимулом перед концовкой сезона. Спортсмен отметил, что за последние недели сосредоточился на физической подготовке и ментальной устойчивости, чтобы вновь почувствовать уверенность в игре на харде.

Что дальше

Во втором круге турнира в Париже Рублёву предстоит встретиться с более серьёзным соперником — возможно, с игроком из топ-10 рейтинга ATP. Эксперты считают, что этот матч станет проверкой для россиянина: сможет ли он сохранить концентрацию и стабильность, показанные в первой игре.

Турнир и значение победы

Парижский Masters традиционно завершает сезон перед Финалом ATP и является важным турниром для улучшения позиции в рейтинге. Для Рублёва победа здесь может стать шансом вернуть место в топ-10 и укрепить уверенность перед следующим сезоном.