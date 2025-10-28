Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лук и морковь в безопасности: простое средство против самых коварных вредителей
Эти ньокки тают во рту: раскройте секрет нежного теста и сливочного соуса с четырьмя видами сыра
Джиган выбрал адвоката: уже назначена дата беседы, которая решит судьбу звёздного брака
Камера ошиблась — а платить всё равно вам: как водителям отбиться от ложных штрафов
От саблезубых монстров до пушистых богинь — тайная история хищников, которые решили остаться с нами
Развязка близко: акционеры определят, получит ли Илон Маск $1 трлн
Простуда ушла — усталость осталась: витамины, которые реально возвращают энергию
Эти незаметные ошибки в зале ускоряют износ суставов — вот как тренироваться без травм
Самое медленное существо планеты: зачем природа создала животное, которое ест месяц и почти не моргает

Андрей Рублёв наконец прервал серию поражений: что стоит за долгожданной победой в Париже

2:17
Спорт

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 17-е место в мировом рейтинге, наконец прервал серию неудач, победив в первом круге турнира категории Masters 1000 в Париже. Для него это первая победа с момента выступления на US Open 2025 года.

Андрей Рублёв
Фото: wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Андрей Рублёв

Уверенная игра и долгожданный успех

В стартовом матче турнира Рублёв обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:1, 6:4. Игра продлилась чуть более часа и показала, что россиянин постепенно возвращает уверенность после сложного периода без побед.

"Победить в таком матче на харде — это хорошее чувство", — сказал Рублёв в интервью на корте.

По словам спортсмена, главным в этой встрече стало то, что он смог снова почувствовать контроль над игрой. Несмотря на уверенный счёт, матч не был лёгким: Фирнли неоднократно создавал давление, особенно во втором сете, но Рублёв уверенно справился с подачей и реализовал ключевые брейк-пойнты.

Возвращение к форме

После US Open Рублёв проиграл несколько стартовых встреч подряд и опустился в рейтинге. Текущая победа стала важным психологическим шагом — не только доказательством того, что он способен бороться, но и стимулом перед концовкой сезона. Спортсмен отметил, что за последние недели сосредоточился на физической подготовке и ментальной устойчивости, чтобы вновь почувствовать уверенность в игре на харде.

Что дальше

Во втором круге турнира в Париже Рублёву предстоит встретиться с более серьёзным соперником — возможно, с игроком из топ-10 рейтинга ATP. Эксперты считают, что этот матч станет проверкой для россиянина: сможет ли он сохранить концентрацию и стабильность, показанные в первой игре.

Турнир и значение победы

Парижский Masters традиционно завершает сезон перед Финалом ATP и является важным турниром для улучшения позиции в рейтинге. Для Рублёва победа здесь может стать шансом вернуть место в топ-10 и укрепить уверенность перед следующим сезоном.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Последние материалы
Сделка века: Лукойл выставляет на продажу свои международные активы
Забудьте про утюг: 3 кубика льда в стиральной машине — и ваши вещи идеально гладкие
Эти машины живут дольше браков: рейтинг надёжности 2025 лишил интриги — победитель очевиден
Осторожно, ваши данные: 183 млн паролей утекли в сеть — что делать
Каждый упавший волос — следствие сбоя внутри: где искать источник проблемы — в голове или в крови
С виду капризный, а на деле непотопляемый: растение, которое переживёт забывчивого хозяина
Хрустящий кокос, нежная начинка: раскрыт главный секрет домашних конфет — справится даже новичок
Ни один родственник этого не сделал: Слава вытащила гражданского мужа из лап смертельного недуга
Невероятное рядом: Китай открывает дверь в мир будущего, где технологии правят балом
Вы выкладываетесь максимум, а мышцы не растут? Возможно, виноват не тренер, а этот гормон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.