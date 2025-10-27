Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:30
Спорт

Матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и "Сочи" завершился напряжённой победой гостей со счётом 4:2. Игра прошла на стадионе "Ахмат Арена" и выдалась богатой на эмоции, голы и спорные эпизоды.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Ход матча и отменённый гол

Главным арбитром встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. "Сочи" с первых минут действовал активно и сумел реализовать большинство своих моментов, уверенно удерживая преимущество по ходу игры. Несмотря на поддержку домашних трибун, "Ахмат" допустил несколько ошибок в обороне, чем соперник воспользовался сполна.

На 90+9-й минуте Усман Ндонг забил третий мяч гостей, однако арбитр после просмотра эпизода принял решение отменить гол. Этот момент стал ключевым с точки зрения эмоционального накала концовки.

"Мы должны сохранять самообладание до последнего свистка", — отметил главный судья встречи Кирилл Левников.

Потасовка после финального свистка

После отмены гола и финального свистка на поле вспыхнула массовая потасовка. В стычке приняли участие игроки обеих команд, а также представители тренерских штабов. Судейская бригада и сотрудники стадиона быстро вмешались, но эмоции зашкаливали. По предварительным данным, дисциплинарный комитет РПЛ рассмотрит инцидент и может назначить штрафы или дисквалификации.

Положение в таблице

После 13 туров "Ахмат" занимает девятое место в чемпионате России, имея 16 очков. Команда из Грозного демонстрирует нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. "Сочи" благодаря этой победе улучшил своё положение, но всё ещё остаётся в нижней части таблицы — на 14-м месте с восемью очками.

Анализ матча

Эксперты отмечают, что для "Ахмата" этот матч стал очередным напоминанием о проблемах в обороне. Команда неплохо действует в атаке, но теряет концентрацию в ключевые моменты. "Сочи", напротив, сумел показать характер и реализовать свои шансы, что стало залогом уверенной победы на выезде.

Следующий тур может стать определяющим для обеих команд — борьба за выживание в середине таблицы РПЛ остаётся крайне плотной.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
