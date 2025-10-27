Тренерский крах: турецкий клуб вышвырнул Личку после 10 туров — что случилось

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:52
Спорт

Турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк" объявил о расставании с главным тренером Марцелом Личкой.

Марцел Личка
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Марцел Личка

По информации издания A Spor, решение было принято после неудачного старта сезона в Суперлиге — команда замыкает турнирную таблицу, набрав всего четыре очка в десяти матчах.

Серия неудач и критика результатов

За весь нынешний сезон "Фатих Карагюмрюк" одержал лишь одну победу, сыграл один раз вничью и восемь матчей проиграл. Особенно болезненной стала серия из семи игр без побед — именно она, по сообщениям турецких СМИ, и стала решающим фактором в отставке чешского специалиста.

"Руководство клуба ожидало иных результатов после летних трансферов", — отметил источник A Spor.

В последнем туре команда уступила одному из конкурентов за выживание, что окончательно подорвало доверие к тренеру. По слухам, руководство уже начало переговоры с потенциальными кандидатами, среди которых называют бывших наставников турецких и восточноевропейских клубов.

Кто такой Марцел Личка

Марцел Личка — чешский специалист, известный своей работой в польской Экстраклассе, где тренировал клуб "Гурник Забже". Он зарекомендовал себя как сторонник атакующего футбола и грамотной работы с молодежью. В Турцию Личка перебрался летом, однако адаптироваться к местной лиге не смог: команда часто теряла концентрацию в концовках матчей и пропускала решающие мячи.

Проблемы внутри команды

По словам местных журналистов, проблемы начались еще в предсезонный период. Несогласованность в селекции, травмы ключевых игроков и слабая реализация голевых моментов стали причинами неудач. В то же время фанаты отмечают, что состав команды далеко не худший в лиге, и винят тренера в неверной тактике и частых перестановках.

Аналитики подчеркивают, что "Фатих Карагюмрюк" нуждается не только в новом наставнике, но и в стабилизации состава, особенно в линии обороны, где наблюдается нехватка сыгранности.

Возможные преемники

Среди возможных кандидатов на должность называют бывшего тренера "Ризеспора" Бюлента Коркмаза и экс-наставника "Газиантепспора" Эроля Булута. Турецкая пресса также упоминает вариант с иностранным специалистом, способным обновить подход к тренировочному процессу и тактике.

Перспективы клуба

Перед новым тренером стоит сложная задача — вывести команду из зоны вылета и вернуть доверие болельщиков. Впереди у "Фатих Карагюмрюк" серия игр с прямыми конкурентами, и именно они станут определяющими для судьбы клуба в этом сезоне.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
