Метод 90-30-50: как три цифры помогают сбросить вес без диет и изнурительных тренировок

Спорт

Метод 90-30-50 быстро набрал популярность среди сторонников осознанного питания. Его принцип прост: каждый день потреблять 90 г белка, 30 г клетчатки и 50 г полезных жиров. Такой подход обещает укрепить метаболическое здоровье, стабилизировать уровень сахара в крови и помочь в снижении веса без жёстких ограничений. Разберём, действительно ли этот метод работает и кому он подходит.

Питание ЗОЖ
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Питание ЗОЖ

В чём суть метода 90-30-50

Идею предложила американский диетолог Кортни Кассис, отмечая, что люди часто фокусируются на калориях, забывая о балансе макронутриентов. Метод основан не на строгих диетах, а на рациональном распределении белков, жиров и клетчатки.

  • 90 г белка помогают поддерживать мышечную массу и ускоряют обмен веществ.

  • 30 г клетчатки улучшают пищеварение, работу кишечника и дают чувство сытости.

  • 50 г полезных жиров поддерживают гормональный баланс, кожу и мозг, обеспечивая стабильную энергию.

«Этот метод подходит тем, кто хочет чувствовать себя бодрее, улучшить работу кишечника и контролировать аппетит», — объясняет спортивный диетолог Кортни Кассис.

Как работает метод для похудения

Метод 90-30-50 помогает создать естественный калорийный дефицит без строгих ограничений. Белок увеличивает чувство насыщения, клетчатка замедляет усвоение углеводов, а полезные жиры стабилизируют уровень сахара в крови. В итоге человек меньше ест, не испытывая голода.

Кроме того, достаточное количество белка предотвращает потерю мышечной массы при снижении веса — а мышцы, в свою очередь, ускоряют обмен веществ. Именно поэтому, по наблюдениям диетологов, первые результаты становятся заметны уже через 3–4 недели: повышается энергия, улучшается концентрация и тонус тела.

Основные преимущества

  1. Сохраняет мышцы.
    25–30 г белка на каждый приём пищи помогают формировать мышечный каркас и предотвращают «провисание» метаболизма.

  2. Регулирует аппетит.
    30 г клетчатки в день нормализуют пищеварение и предотвращают переедание.

  3. Повышает энергию.
    Полезные жиры и белки стабилизируют уровень сахара в крови, снижая тягу к сладкому.

  4. Поддерживает гормональный фон.
    Омега-3 и мононенасыщенные жиры улучшают работу нервной системы и настроение.

Риски и ограничения

Несмотря на эффективность, метод 90-30-50 подходит не всем.

  • Резкое увеличение белка и клетчатки может вызвать вздутие и запор, если не пить достаточно воды.

  • Людям с заболеваниями почек стоит проконсультироваться с врачом.

  • Психологический аспект: если вы склонны считать калории навязчиво, фиксированные числа могут вызвать стресс.

Как применить метод на практике

1. Рассчитайте индивидуальные потребности

Средняя норма белка — 2–2,2 г на 1 кг массы тела. Если вы весите 60 кг, то 90 г белка — это оптимум.

2. Выберите правильные источники

  • Белок: курица, индейка, тунец, яйца, греческий йогурт, творог.

  • Клетчатка: овощи, бобовые, овсянка, ягоды, семена чиа.

  • Жиры: авокадо, орехи, оливковое масло, семена льна, рыба.

3. Пример дневного рациона

  • Завтрак: греческий йогурт с овсом и малиной.

  • Обед: салат из курицы, нута и овощей с оливковым маслом.

  • Перекус: горсть орехов или протеиновый батончик.

  • Ужин: нежирная говядина с брокколи и ложкой масла EVO.

Сочетание с тренировками

Метод особенно эффективен при 4–5 силовых тренировках в неделю. Силовые нагрузки стимулируют рост мышечной массы и повышают чувствительность к инсулину. Даже 30–40 минут функциональной тренировки или динамической йоги дают заметный эффект.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: считать, что 90-30-50 — это жёсткая диета.
Последствие: переедание при «возврате» к обычному питанию.
Альтернатива: использовать метод как гибкий шаблон, а не строгую формулу.

Ошибка: игнорировать воду при увеличении белка.
Последствие: запоры, перегрузка почек.
Альтернатива: пить не менее 2 литров воды в день.

Ошибка: полностью исключать углеводы.
Последствие: снижение энергии и концентрации.
Альтернатива: включать сложные углеводы (овёс, киноа, овощи).

Сравнение с другими системами питания

Параметр Метод 90-30-50 Кето-диета Средиземноморская диета
Белок высокий, умеренный дефицит калорий средний умеренный
Жиры 50 г полезных до 70% калорий преимущественно оливковое масло
Клетчатка высокая низкая высокая
Цель поддержание метаболизма и энергии кетоз и жиросжигание общее укрепление здоровья
Гибкость высокая низкая высокая

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Улучшает обмен веществ и уровень энергии Требует расчётов и контроля питания
Подходит для длительного применения Возможны проблемы с ЖКТ при недостатке воды
Поддерживает мышечную массу при похудении Не подходит людям с болезнями почек
Совместим с активным образом жизни Не работает без физической активности

Мифы и правда

Миф: метод 90-30-50 — это белковая диета.
Правда: он включает все макронутриенты и не исключает углеводы.

Миф: чем больше белка, тем быстрее похудеешь.
Правда: избыток белка превращается в глюкозу, а не в мышцы.

Миф: 90-30-50 подходит всем.
Правда: норма макроэлементов зависит от пола, возраста и уровня активности.

Интересные факты

  1. Каждые дополнительные 10 г белка в рационе снижают риск переедания на 5–7%.

  2. Клетчатка помогает выводить избыток холестерина и снижает уровень сахара в крови.

  3. Омега-3 жиры улучшают чувствительность к инсулину и ускоряют восстановление после тренировок.

FAQ

Можно ли соблюдать метод без подсчёта калорий?
Да, если придерживаться качественных продуктов и сбалансированных порций.

Подходит ли метод вегетарианцам?
Да, белок можно получать из бобовых, сои, тофу, киноа и орехов.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
При соблюдении режима питания и тренировок — от 3 до 6 недель.

Можно ли использовать метод для набора мышечной массы?
Да, если увеличить общую калорийность и добавить силовые тренировки.

Метод 90-30-50 — не чудо-диета, а сбалансированная стратегия для поддержания энергии, контроля аппетита и формирования здоровых привычек. Главное — не гнаться за цифрами, а слушать своё тело и постепенно адаптировать питание под себя.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
