Метод 90-30-50: как три цифры помогают сбросить вес без диет и изнурительных тренировок

Метод 90-30-50 быстро набрал популярность среди сторонников осознанного питания. Его принцип прост: каждый день потреблять 90 г белка, 30 г клетчатки и 50 г полезных жиров. Такой подход обещает укрепить метаболическое здоровье, стабилизировать уровень сахара в крови и помочь в снижении веса без жёстких ограничений. Разберём, действительно ли этот метод работает и кому он подходит.
Идею предложила американский диетолог Кортни Кассис, отмечая, что люди часто фокусируются на калориях, забывая о балансе макронутриентов. Метод основан не на строгих диетах, а на рациональном распределении белков, жиров и клетчатки.
90 г белка помогают поддерживать мышечную массу и ускоряют обмен веществ.
30 г клетчатки улучшают пищеварение, работу кишечника и дают чувство сытости.
50 г полезных жиров поддерживают гормональный баланс, кожу и мозг, обеспечивая стабильную энергию.
«Этот метод подходит тем, кто хочет чувствовать себя бодрее, улучшить работу кишечника и контролировать аппетит», — объясняет спортивный диетолог Кортни Кассис.
Метод 90-30-50 помогает создать естественный калорийный дефицит без строгих ограничений. Белок увеличивает чувство насыщения, клетчатка замедляет усвоение углеводов, а полезные жиры стабилизируют уровень сахара в крови. В итоге человек меньше ест, не испытывая голода.
Кроме того, достаточное количество белка предотвращает потерю мышечной массы при снижении веса — а мышцы, в свою очередь, ускоряют обмен веществ. Именно поэтому, по наблюдениям диетологов, первые результаты становятся заметны уже через 3–4 недели: повышается энергия, улучшается концентрация и тонус тела.
Сохраняет мышцы.
25–30 г белка на каждый приём пищи помогают формировать мышечный каркас и предотвращают «провисание» метаболизма.
Регулирует аппетит.
30 г клетчатки в день нормализуют пищеварение и предотвращают переедание.
Повышает энергию.
Полезные жиры и белки стабилизируют уровень сахара в крови, снижая тягу к сладкому.
Поддерживает гормональный фон.
Омега-3 и мононенасыщенные жиры улучшают работу нервной системы и настроение.
Несмотря на эффективность, метод 90-30-50 подходит не всем.
Резкое увеличение белка и клетчатки может вызвать вздутие и запор, если не пить достаточно воды.
Людям с заболеваниями почек стоит проконсультироваться с врачом.
Психологический аспект: если вы склонны считать калории навязчиво, фиксированные числа могут вызвать стресс.
Средняя норма белка — 2–2,2 г на 1 кг массы тела. Если вы весите 60 кг, то 90 г белка — это оптимум.
Белок: курица, индейка, тунец, яйца, греческий йогурт, творог.
Клетчатка: овощи, бобовые, овсянка, ягоды, семена чиа.
Жиры: авокадо, орехи, оливковое масло, семена льна, рыба.
Завтрак: греческий йогурт с овсом и малиной.
Обед: салат из курицы, нута и овощей с оливковым маслом.
Перекус: горсть орехов или протеиновый батончик.
Ужин: нежирная говядина с брокколи и ложкой масла EVO.
Метод особенно эффективен при 4–5 силовых тренировках в неделю. Силовые нагрузки стимулируют рост мышечной массы и повышают чувствительность к инсулину. Даже 30–40 минут функциональной тренировки или динамической йоги дают заметный эффект.
Ошибка: считать, что 90-30-50 — это жёсткая диета.
Последствие: переедание при «возврате» к обычному питанию.
Альтернатива: использовать метод как гибкий шаблон, а не строгую формулу.
Ошибка: игнорировать воду при увеличении белка.
Последствие: запоры, перегрузка почек.
Альтернатива: пить не менее 2 литров воды в день.
Ошибка: полностью исключать углеводы.
Последствие: снижение энергии и концентрации.
Альтернатива: включать сложные углеводы (овёс, киноа, овощи).
|Параметр
|Метод 90-30-50
|Кето-диета
|Средиземноморская диета
|Белок
|высокий, умеренный дефицит калорий
|средний
|умеренный
|Жиры
|50 г полезных
|до 70% калорий
|преимущественно оливковое масло
|Клетчатка
|высокая
|низкая
|высокая
|Цель
|поддержание метаболизма и энергии
|кетоз и жиросжигание
|общее укрепление здоровья
|Гибкость
|высокая
|низкая
|высокая
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает обмен веществ и уровень энергии
|Требует расчётов и контроля питания
|Подходит для длительного применения
|Возможны проблемы с ЖКТ при недостатке воды
|Поддерживает мышечную массу при похудении
|Не подходит людям с болезнями почек
|Совместим с активным образом жизни
|Не работает без физической активности
Миф: метод 90-30-50 — это белковая диета.
Правда: он включает все макронутриенты и не исключает углеводы.
Миф: чем больше белка, тем быстрее похудеешь.
Правда: избыток белка превращается в глюкозу, а не в мышцы.
Миф: 90-30-50 подходит всем.
Правда: норма макроэлементов зависит от пола, возраста и уровня активности.
Каждые дополнительные 10 г белка в рационе снижают риск переедания на 5–7%.
Клетчатка помогает выводить избыток холестерина и снижает уровень сахара в крови.
Омега-3 жиры улучшают чувствительность к инсулину и ускоряют восстановление после тренировок.
Можно ли соблюдать метод без подсчёта калорий?
Да, если придерживаться качественных продуктов и сбалансированных порций.
Подходит ли метод вегетарианцам?
Да, белок можно получать из бобовых, сои, тофу, киноа и орехов.
Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
При соблюдении режима питания и тренировок — от 3 до 6 недель.
Можно ли использовать метод для набора мышечной массы?
Да, если увеличить общую калорийность и добавить силовые тренировки.
Метод 90-30-50 — не чудо-диета, а сбалансированная стратегия для поддержания энергии, контроля аппетита и формирования здоровых привычек. Главное — не гнаться за цифрами, а слушать своё тело и постепенно адаптировать питание под себя.
