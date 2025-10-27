Это упражнение выглядит просто, но уже через 10 секунд мышцы начнут просить пощады

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:23
Спорт

Это движение развивает мышцы корпуса, бедра и ягодиц, улучшает координацию и баланс. Оно подходит как для домашних тренировок, так и для занятий в зале. Главное — выполнять его медленно и контролировать положение корпуса.

Женщина в спортивной форме дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в спортивной форме дома

Как выполнять упражнение

Базовый вариант

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширину плеч, руки опустите вдоль корпуса. Сделайте шаг левой ногой назад, поставив её на носок. На выдохе соедините ладони перед грудью, мягко уведите таз и корпус назад и перенесите вес на левую ногу. В этот момент вы почувствуете натяжение передней поверхности бедра и лёгкое включение пресса — это правильное ощущение.

Вернитесь в исходное положение, затем оттолкнитесь левой ногой и шагните вперёд, перенося на неё вес. Сохраняя устойчивость, плавно потянитесь корпусом вперёд и тазом назад, опускаясь в небольшой выпад. На выдохе поднимитесь, вернувшись в вертикальное положение. Все движения выполняются в одном ритме — спокойно и без рывков.

Польза упражнения

Сгибания-разгибания бедра в шаге активно задействуют мышцы корпуса и бёдер. Когда вы смещаете вес тела назад, мышцы живота удерживают равновесие, а при переходе в выпад работают ягодицы — причём в растянутом положении, что особенно эффективно для укрепления и упругости. Кроме того, упражнение развивает чувство баланса и помогает лучше контролировать тело при ходьбе или других видах активности.

Если выполнять движение регулярно, улучшается подвижность тазобедренных суставов, а позвоночник становится устойчивее за счёт включения глубоких стабилизаторов. Это упражнение также снижает риск болей в пояснице, так как тренирует координацию между ногами и корпусом.

Как разнообразить движение

Чтобы упростить:

  • сократите амплитуду. Не уходите в глубокий наклон и выпад;

  • контролируйте равновесие, удерживая руки на бёдрах;

  • делайте упражнение возле стены — для страховки.

Чтобы усложнить:

  • возьмите в руки лёгкие гантели (по 1-2 кг);

  • поднимайте противоположную руку перед грудью при каждом движении назад;

  • следите, чтобы движение оставалось контролируемым — вес не должен ломать технику.

Техника с гантелями

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены вдоль корпуса.

  • Отставьте левую ногу назад на носок.

  • На выдохе поднимите левую руку с гантелью перед грудью, таз и корпус слегка подайте назад.

  • Вернитесь в прямое положение, опустите руку, оттолкнитесь ногой и шагните вперёд.

  • Поднимите правую руку с гантелью, опускаясь в выпад.

  • Вернитесь в исходное положение, сохраняя контроль над движением.

Сколько выполнять

Добавляйте сгибания-разгибания бедра в шаге в основную часть тренировки на ноги или ягодицы. Выполняйте:

  • 2-3 подхода по 6-12 повторений на каждую ногу;

  • Отдых между подходами — около минуты;

  • В последнем подходе можно увеличить темп для дополнительной нагрузки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Переносите вес на носок Потеря равновесия и нагрузка на колено Вес на пятке опорной ноги
Быстрое выполнение Потеря контроля и техники Делайте медленно, следите за дыханием
Скруглённая спина Перенапряжение поясницы Удерживайте корпус прямым
Слишком глубокий выпад Перегрузка коленного сустава Уменьшите амплитуду движения

А что если…

А что если заменить гантели на бутылки с водой или использовать резинку-эспандер? Это даст дополнительное сопротивление без риска перегрузить суставы. Для разнообразия можно выполнять упражнение в динамике — плавно переходя из выпада в наклон и обратно.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы Минусы
Развивает баланс и стабильность Требует концентрации
Укрепляет пресс и ягодицы Не подходит при травмах коленей
Можно выполнять без оборудования Необходим контроль техники
Подходит для любого уровня подготовки Не даёт взрывной силовой нагрузки

Мифы и правда

Миф: сгибания-разгибания бедра — только для женщин.
Правда: это базовое функциональное упражнение, полезное и мужчинам для укрепления корпуса.

Миф: чем быстрее, тем эффективнее.
Правда: медленные, контролируемые движения работают глубже и безопаснее.

Миф: при выполнении не задействуется пресс.
Правда: мышцы живота активно стабилизируют корпус, особенно при наклонах.

FAQ

Можно ли делать упражнение каждый день?
Да, если нагрузка умеренная. При интенсивной тренировке — через день.

Подходит ли движение новичкам?
Да, при правильной технике. Начните с малой амплитуды и без утяжелителей.

Нужно ли растягиваться после?
Да, лёгкая растяжка бёдер и ягодиц улучшит восстановление и гибкость.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
