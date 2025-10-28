10 килограммов за ночь: как бойцы ММА теряют вес перед боем, рискуя здоровьем и жизнью ради победы

3:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Быстро сбросить пару килограммов перед отпуском — задача посильная. Но потерять за сутки 10–15 кг, как это делают профессиональные бойцы смешанных единоборств, — уже испытание на прочность. Весогонка в спорте — процесс опасный, но почти неизбежный. Для многих бойцов это стратегическая часть подготовки, от которой зависит не только победа, но и здоровье.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бойцы ММА на ринге

Зачем бойцам нужна весогонка

Весогонка — это резкое снижение массы тела перед соревнованиями, чаще всего за сутки до официального взвешивания. Цель проста: попасть в нужную весовую категорию. Например, если спортсмен заявлен в категории до 66 кг, он обязан показать на весах не больше этой отметки.

Но большинство профессиональных бойцов на деле весят куда больше — 70, 75, а иногда и 80 кг. За несколько дней до боя они избавляются от лишнего веса, а после взвешивания восстанавливают его обратно, чтобы выйти на поединок крупнее и сильнее соперника.

Такой подход дает преимущество: уже через день спортсмен возвращает до 10–15 кг, получая дополнительную массу и силу. Подобная практика распространена не только в ММА, но и в боксе, гребле, дзюдо и даже балете — там, где вес влияет на результат или эстетику.

Однако сгонка веса — это риск, требующий контроля врача, тренера и диетолога. Самостоятельные эксперименты с обезвоживанием и диетами могут привести к тяжелым последствиям.

Что не так с весогонкой

Если снижение веса происходит плавно и под контролем специалистов, организм восстанавливается за пару дней. Но экстремальная весогонка приводит к серьезным нарушениям работы сердца, почек и гормональной системы. У подростков она способна замедлить рост и вызвать расстройства пищевого поведения.

Парадоксально, но даже добившись нужного веса, боец не всегда получает преимущество. Из-за обезвоживания и потери электролитов он может стать вялым, медленным и терять концентрацию. Так, в 2017 году Хабиб Нурмагомедов оказался в больнице с почечной недостаточностью и сильным обезвоживанием — последствиями экстремальной сгонки веса. Бой с Тони Фергюсоном был отменён.

Некоторые спортивные организации, например ONE Championship, отказались от классической весогонки и перешли на взвешивание по уровню гидратации, учитывая не только массу тела, но и водный баланс. Но это пока исключение, а не правило.

Основные методы сгонки веса

В профессиональном спорте весогонка — не импровизация, а четко выстроенная стратегия. Каждый боец выбирает свою комбинацию методов, чтобы максимально снизить вес, не теряя физической формы.

Водная загрузка

Спортсмен пьет до 10 литров воды в день за несколько суток до взвешивания. Организм привыкает к избытку жидкости и начинает активно выводить ее. Когда человек резко прекращает пить, вес продолжает падать за счет инерции работы гормонов. Потеря может составить до 5–7 кг.

Парилка

Сауна и баня — классические инструменты весогонки. За одну сессию теряется около 2 кг. Часто бойцы проводят несколько заходов подряд и «сгоняют» до 10% массы тела.

Костюмы-сауны

Неопреновые костюмы препятствуют испарению пота и усиливают потоотделение во время тренировок. Метод эффективен, но опасен: риск теплового удара и потери сознания крайне высок, поэтому в юниорских ассоциациях костюмы запрещены.

Мочегонные препараты

Диуретики заставляют организм избавляться от жидкости вместе с электролитами — натрием, калием, магнием. Вес уходит быстро, но вместе с ним приходит слабость, судороги, аритмия и даже риск остановки сердца.

Часто спортсмены комбинируют несколько способов: водную загрузку, парилку, костюм-сауну и диуретики. Да, вес снижается, но вместе с ним исчезают сила, скорость реакции и выносливость.

Что происходит с организмом

При весогонке организм испытывает мощнейший стресс. Потеря жидкости приводит к сгущению крови, падению давления и ухудшению работы сердца. Мозг страдает от нехватки кислорода, появляется головокружение и «туман» в голове.

С каждой каплей пота теряются не только вода, но и гликоген — главный источник энергии для мышц. Без него снижается сила удара, реакция и выносливость.

Если весогонка затягивается, организм включает режим экономии: замедляется обмен веществ, падает уровень гормонов, ослабляется иммунитет. Женщины сталкиваются со сбоями менструального цикла, мужчины — с падением тестостерона.

За сутки полностью восстановиться невозможно: внутренние органы перегружены, электролиты не сбалансированы, а энергия истощена. Внешне спортсмен может выглядеть готовым к бою, но фактически его организм работает на пределе.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: попытка сгонять вес самостоятельно, без наблюдения врачей.

Последствие: обезвоживание, нарушение электролитного баланса, коллапс.

Альтернатива: работать с диетологом и снижать вес постепенно, за 3–4 недели до соревнований.

Ошибка: использование диуретиков или костюмов-саун без контроля.

Последствие: перегрев, потеря сознания, сбой работы почек.

Альтернатива: ограничить нагрузку и контролировать температуру тела во время тренировок.

Ошибка: полное исключение соли и жидкости.

Последствие: дефицит натрия, судороги, замедление реакции.

Альтернатива: использовать мягкое снижение соли и восполнять электролиты специальными напитками.

Сравнение: традиционная и безопасная весогонка

Параметр Экстремальная весогонка Контролируемая (безопасная) Потеря веса 10–15 кг за 1–2 дня 3–5 кг за 2–4 недели Контроль специалистов отсутствует врач, диетолог, тренер Основной метод обезвоживание корректировка питания Последствия обезвоживание, аритмия, госпитализация минимальные, обратимые Подходит для профессионалов высокого уровня любителей и молодых спортсменов

Плюсы и минусы весогонки

Плюсы Минусы Позволяет попасть в более легкую категорию Высокий риск обезвоживания и потери сознания Дает временное физическое преимущество Нарушает работу сердца и почек Позволяет стратегически подойти к бою Замедляет реакцию и снижает выносливость Помогает повысить конкурентоспособность Ведет к гормональным сбоям и истощению организма

Мифы и правда

Миф: весогонка безопасна, если ты спортсмен.

Правда: даже опытные бойцы попадают в реанимацию из-за обезвоживания.

Миф: чем больше сбросишь, тем сильнее станешь.

Правда: чрезмерная потеря воды делает мышцы слабыми и снижает скорость.

Миф: весогонка подходит всем видам спорта.

Правда: она эффективна только там, где есть весовые категории, и должна проводиться строго под контролем специалистов.

Интересные факты

В ММА были случаи, когда бойцы теряли до 20 кг за несколько суток — рекорд, близкий к смертельному. В некоторых странах введен запрет на взвешивание менее чем за 24 часа до боя, чтобы исключить опасные манипуляции. После весогонки спортсмены пьют специальные растворы с электролитами, чтобы восстановить водно-солевой баланс и предотвратить судороги.

FAQ

Как быстро можно безопасно сбросить вес перед соревнованиями?

Максимум 1 кг в неделю. Более быстрые темпы приводят к стрессу и потере мышечной массы.

Можно ли проводить весогонку дома?

Нет, самостоятельная сгонка веса опасна. Любые манипуляции должны проходить под контролем врача или диетолога.

Что едят спортсмены после взвешивания?

Обычно продукты с высоким содержанием углеводов и электролитов — рис, бананы, спортивные напитки, супы и соленая пища.

Как восстановиться после весогонки?

Важно пить много воды с минералами, постепенно возвращать калорийность питания и избегать интенсивных нагрузок первые сутки.

Весогонка — не просто часть стратегии, а проверка тела и духа на предел. Она требует точных расчетов и дисциплины. В спорте это оружие, но пользоваться им нужно осторожно — ведь за победу никогда не стоит платить здоровьем.