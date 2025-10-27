Пиклбол ворвался в Россию — и вот почему его называют спортом будущего

На кортах всё чаще можно увидеть не теннис, а другую игру с ракетками и лёгким перфорированным мячом — пиклбол. Этот вид спорта стремительно распространяется по миру: в него уже играют Леонардо ДиКаприо, Мария Шарапова и многие другие известные спортсмены и актёры. В России пиклбол официально признан спортивной дисциплиной в 2025 году, и число площадок постепенно растёт.
Пиклбол — это динамичный ракеточный вид спорта, в котором соединились элементы тенниса, настольного тенниса и бадминтона. Игра ведётся на корте с низкой сеткой, ракетками с короткими ручками и лёгким пластиковым мячом с отверстиями.
Играть можно вдвоём или вчетвером, подача выполняется снизу, а главное правило звучит просто — мяч должен коснуться площадки по обе стороны сетки, прежде чем начнётся розыгрыш. Побеждает тот, кто первым наберёт 11 очков с перевесом минимум в два.
История пиклбола уходит в 1965 год. Тогда трое друзей из США — Билл Белл, Барни МакКалум и Джоэл Причард — решили развлечь своих детей и устроили игру на заднем дворе с пластиковыми мячами и ракетками от пинг-понга. Эксперимент оказался настолько увлекательным, что вскоре появился официальный корт, а затем — первые соревнования.
Сегодня пиклбол признан самым быстрорастущим видом спорта в США, а в России он получил официальный статус дисциплины в 2025 году.
Пиклбол мгновенно завоёвывает сердца новичков. Его преимущества очевидны:
Занятия пиклболом дают мягкую, но эффективную нагрузку на всё тело:
укрепляют сердце и сосуды. Регулярная игра улучшает выносливость, но при этом щадит суставы;
развивают координацию. Из-за постоянных смен направлений и коротких рывков активно работают мышцы кора;
снижают стресс. Динамичные розыгрыши помогают "переключить" голову и снять эмоциональное напряжение;
поддерживают тонус и энергичность. Даже короткая партия способна заменить 30 минут кардио.
Главный инструмент игрока. Оптимальный вариант — карбоновая ракетка: она лёгкая, прочная и хорошо гасит вибрации. Базовые модели можно найти за 4-5 тысяч рублей, а профессиональные — у брендов Joola, Selkirk и Engage.
Пластиковый, весом около 25 граммов. Для улицы выбирайте вариант с 40 отверстиями — он устойчив к ветру. Для зала подойдёт мяч с 26 отверстиями, он чуть медленнее и лучше контролируется.
Никаких строгих требований: подойдёт лёгкая синтетическая одежда, отводящая влагу. Мужчины чаще играют в шортах и футболке, женщины — в топах, юбках-шортах или лосинах.
Главное — надёжное сцепление с покрытием. Подойдут теннисные кроссовки для хард-кортов с устойчивой подошвой. Избегайте моделей с мягкими "беговыми" вставками — при боковых перемещениях они могут стать причиной травмы.
Напульсники, перчатки, спортивные носки с амортизацией, бейсболка и солнцезащитные очки для уличных матчей — не обязательны, но делают игру комфортнее.
Начните с пробного занятия. Большинство клубов предлагают бесплатный вводный урок.
Выберите лёгкий инвентарь. Новичкам лучше взять ракетку весом до 230 граммов.
Разогрейтесь. Пять минут растяжки и вращений помогут избежать травм.
Играйте с партнёром своего уровня. Так проще учиться и развиваться.
Не спешите. Контроль и точность важнее силы удара.
Ошибка: играть на беговых кроссовках.
→ Последствие: повышенный риск скольжения и вывиха.
→ Альтернатива: кроссовки для тенниса или сквоша с жёсткой подошвой.
Ошибка: держать ракетку как теннисную.
→ Последствие: мяч теряет контроль, удары становятся неточными.
→ Альтернатива: используйте "нейтральный хват" — как у настольного тенниса.
Ошибка: играть без разминки.
→ Последствие: повышенная нагрузка на плечи и спину.
→ Альтернатива: 3-5 минут лёгкой растяжки перед каждым матчем.
Пока инфраструктура только развивается, но пиклбол стремительно набирает поклонников.
Москва: клубы ProPickleball, 0/0/2 Pickleball, "Своя кухня";
Санкт-Петербург: "Теннисная империя" и "Динамит";
Казань: клуб "Лайм";
Ростов-на-Дону: "Пиклбол-клуб".
|Преимущества
|Возможные минусы
|Простые правила и быстрый прогресс
|Пока мало площадок в регионах
|Щадящая нагрузка на суставы
|Требуется специальное покрытие
|Подходит для всех возрастов
|Ограниченный выбор мячей и ракеток
|Развивает реакцию и координацию
|Зависимость от партнёров
|Доступная экипировка
|Сложно играть при сильном ветре (на улице)
Можно ли играть без спортивной подготовки?
Да! Пиклбол создан для новичков — уже после первого занятия вы сможете участвовать в коротких розыгрышах.
Сколько стоит начать?
Минимальный набор (две ракетки и мячи) обойдётся в 5-7 тысяч рублей.
Можно ли играть в одиночку?
Да, существуют одиночные матчи, но классика — это парная игра.
Миф: пиклбол — это просто "теннис для пенсионеров".
Правда: в США пиклбол активно осваивает молодёжь, а турниры проходят в университетах.
Миф: мяч летит слишком медленно.
Правда: скорость удара может превышать 100 км/ч — всё зависит от техники.
Миф: пиклбол нельзя играть зимой.
Правда: в России уже есть крытые корты и залы, где играют круглый год.
