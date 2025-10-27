Пиклбол ворвался в Россию — и вот почему его называют спортом будущего

На кортах всё чаще можно увидеть не теннис, а другую игру с ракетками и лёгким перфорированным мячом — пиклбол. Этот вид спорта стремительно распространяется по миру: в него уже играют Леонардо ДиКаприо, Мария Шарапова и многие другие известные спортсмены и актёры. В России пиклбол официально признан спортивной дисциплиной в 2025 году, и число площадок постепенно растёт.

Что такое пиклбол

Пиклбол — это динамичный ракеточный вид спорта, в котором соединились элементы тенниса, настольного тенниса и бадминтона. Игра ведётся на корте с низкой сеткой, ракетками с короткими ручками и лёгким пластиковым мячом с отверстиями.

Играть можно вдвоём или вчетвером, подача выполняется снизу, а главное правило звучит просто — мяч должен коснуться площадки по обе стороны сетки, прежде чем начнётся розыгрыш. Побеждает тот, кто первым наберёт 11 очков с перевесом минимум в два.

Как всё началось

История пиклбола уходит в 1965 год. Тогда трое друзей из США — Билл Белл, Барни МакКалум и Джоэл Причард — решили развлечь своих детей и устроили игру на заднем дворе с пластиковыми мячами и ракетками от пинг-понга. Эксперимент оказался настолько увлекательным, что вскоре появился официальный корт, а затем — первые соревнования.

Сегодня пиклбол признан самым быстрорастущим видом спорта в США, а в России он получил официальный статус дисциплины в 2025 году.

Почему пиклбол стал таким популярным

Пиклбол мгновенно завоёвывает сердца новичков. Его преимущества очевидны:

простые правила. Освоить подачу и основные удары можно буквально за одно занятие;

минимальный риск травм. Здесь нет резких движений и перегрузок, характерных для тенниса или сквоша;

доступность. Для начала нужна только ракетка и мяч — и вы готовы к игре;

инклюзивность. Пиклбол одинаково подходит детям, взрослым и даже пожилым людям. На международных турнирах есть категории 70+;

социальность. Игра чаще проходит в парах, что помогает развивать командный дух и заводить новых друзей.

Польза пиклбола для здоровья

Занятия пиклболом дают мягкую, но эффективную нагрузку на всё тело:

укрепляют сердце и сосуды. Регулярная игра улучшает выносливость, но при этом щадит суставы;

развивают координацию. Из-за постоянных смен направлений и коротких рывков активно работают мышцы кора;

снижают стресс. Динамичные розыгрыши помогают "переключить" голову и снять эмоциональное напряжение;

поддерживают тонус и энергичность. Даже короткая партия способна заменить 30 минут кардио.

Что нужно для игры

Ракетка

Главный инструмент игрока. Оптимальный вариант — карбоновая ракетка: она лёгкая, прочная и хорошо гасит вибрации. Базовые модели можно найти за 4-5 тысяч рублей, а профессиональные — у брендов Joola, Selkirk и Engage.

Мяч

Пластиковый, весом около 25 граммов. Для улицы выбирайте вариант с 40 отверстиями — он устойчив к ветру. Для зала подойдёт мяч с 26 отверстиями, он чуть медленнее и лучше контролируется.

Форма

Никаких строгих требований: подойдёт лёгкая синтетическая одежда, отводящая влагу. Мужчины чаще играют в шортах и футболке, женщины — в топах, юбках-шортах или лосинах.

Обувь

Главное — надёжное сцепление с покрытием. Подойдут теннисные кроссовки для хард-кортов с устойчивой подошвой. Избегайте моделей с мягкими "беговыми" вставками — при боковых перемещениях они могут стать причиной травмы.

Аксессуары

Напульсники, перчатки, спортивные носки с амортизацией, бейсболка и солнцезащитные очки для уличных матчей — не обязательны, но делают игру комфортнее.

Советы шаг за шагом

Начните с пробного занятия. Большинство клубов предлагают бесплатный вводный урок.

Выберите лёгкий инвентарь. Новичкам лучше взять ракетку весом до 230 граммов.

Разогрейтесь. Пять минут растяжки и вращений помогут избежать травм.

Играйте с партнёром своего уровня. Так проще учиться и развиваться.

Не спешите. Контроль и точность важнее силы удара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: играть на беговых кроссовках.

→ Последствие: повышенный риск скольжения и вывиха.

→ Альтернатива: кроссовки для тенниса или сквоша с жёсткой подошвой.

Ошибка: держать ракетку как теннисную.

→ Последствие: мяч теряет контроль, удары становятся неточными.

→ Альтернатива: используйте "нейтральный хват" — как у настольного тенниса.

Ошибка: играть без разминки.

→ Последствие: повышенная нагрузка на плечи и спину.

→ Альтернатива: 3-5 минут лёгкой растяжки перед каждым матчем.

Где играть в России

Пока инфраструктура только развивается, но пиклбол стремительно набирает поклонников.

Москва: клубы ProPickleball, 0/0/2 Pickleball, "Своя кухня";

Санкт-Петербург: "Теннисная империя" и "Динамит";

Казань: клуб "Лайм";

Ростов-на-Дону: "Пиклбол-клуб".

Таблица "Плюсы и минусы"

Преимущества Возможные минусы Простые правила и быстрый прогресс Пока мало площадок в регионах Щадящая нагрузка на суставы Требуется специальное покрытие Подходит для всех возрастов Ограниченный выбор мячей и ракеток Развивает реакцию и координацию Зависимость от партнёров Доступная экипировка Сложно играть при сильном ветре (на улице)

FAQ

Можно ли играть без спортивной подготовки?

Да! Пиклбол создан для новичков — уже после первого занятия вы сможете участвовать в коротких розыгрышах.

Сколько стоит начать?

Минимальный набор (две ракетки и мячи) обойдётся в 5-7 тысяч рублей.

Можно ли играть в одиночку?

Да, существуют одиночные матчи, но классика — это парная игра.

Мифы и правда

Миф: пиклбол — это просто "теннис для пенсионеров".

Правда: в США пиклбол активно осваивает молодёжь, а турниры проходят в университетах.

Миф: мяч летит слишком медленно.

Правда: скорость удара может превышать 100 км/ч — всё зависит от техники.

Миф: пиклбол нельзя играть зимой.

Правда: в России уже есть крытые корты и залы, где играют круглый год.