Забудьте про планку: эта новая тренировка стоя сжигает жир и делает пресс рельефным

Когда речь заходит о прессе, большинство сразу вспоминает планку или скручивания. Но если вы не любите лежать на полу или хотите добавить динамики, у нас есть альтернатива — упражнения для кора стоя с гантелями. Они задействуют не только мышцы живота, но и спину, плечи, руки, ноги. Такая комбинация делает тренировку функциональной и эффективной, превращая её в настоящий энерджи-буст.
Эта методика подойдёт всем, кто ищет разнообразие, не хочет скучных повторов и любит, когда фитнес работает сразу на силу, выносливость и осанку.
Главное преимущество в том, что упражнения стоя щадят суставы и позвоночник. Вам не нужно ложиться, вставать или опираться на локти — все движения выполняются в естественной позиции тела.
Кроме того, тренировки стоя повышают стабильность, улучшают координацию и помогают тратить больше калорий. Ведь вы включаете в работу ноги и корпус, что усиливает эффект кардио.
Что развивает: косые мышцы живота, плечи и руки.
Зачем выполнять: помогает сформировать красивую талию и укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник.
Как делать:
Встаньте прямо, возьмите гантель обеими руками перед грудью. Поверните корпус в одну сторону, затем — в другую. Работает именно корпус, а не руки. Пресс всё время напряжён.
Сделайте 30-35 поворотов в спокойном ритме.
Что развивает: прямую и косые мышцы живота, мышцы спины и баланс.
Зачем выполнять: упражнение улучшает координацию и помогает укрепить центр тела.
Как делать:
Держите гантель в одной руке. Наклонитесь в сторону, вытягивая руку вниз — это вдох. Вернитесь в центр, затем подтяните колено к локтю — выдох. Всё движение идёт от пресса, а не от инерции.
Сделайте 10-12 повторений на каждую сторону.
Что развивает: силу кора, плечи, ноги и координацию.
Зачем выполнять: активное упражнение, которое включает сразу несколько групп мышц и помогает улучшить осанку.
Как делать:
Держите гантель обеими руками над головой. На вдохе опустите её к стопе одной ноги, слегка приседая. На выдохе поднимите по диагонали вверх — будто замахнулись топором. Пресс всё время в тонусе.
Сделайте 12-14 повторов на каждую сторону.
Что развивает: пресс, плечи, бёдра, сердечно-сосудистую систему.
Зачем выполнять: сочетает кардио и силовую нагрузку, ускоряет обмен веществ.
Как делать:
Держите гантель над головой. На вдохе поднимите колено, на выдохе быстро подтяните гантель вниз к нему. Работайте ритмично, контролируя каждое движение.
Выполните по 18-20 повторений на каждую сторону.
Начните с лёгкого веса. Для женщин подойдут гантели по 2-4 кг, для мужчин — 5-8 кг.
Двигайтесь в ритм дыхания. Вдох — расслабление, выдох — усилие.
Не спешите. Упражнения выполняются медленно и осознанно — это не силовой жим.
Сохраняйте осанку. Спина прямая, плечи расправлены, пресс подтянут.
Добавляйте кардио. Между подходами можно сделать марш на месте или лёгкие прыжки.
Ошибка: брать слишком тяжёлые гантели.
→ Последствие: страдает техника, нагрузка уходит с пресса на руки.
→ Альтернатива: используйте умеренный вес и сосредоточьтесь на контроле корпуса.
Ошибка: вращать руками вместо корпуса.
→ Последствие: нагрузка не доходит до пресса.
→ Альтернатива: двигайте корпусом, а руки лишь удерживают гантель.
Ошибка: задерживать дыхание.
→ Последствие: быстрая усталость и головокружение.
→ Альтернатива: соблюдайте дыхательный ритм — выдох на усилие.
|Плюсы
|Минусы
|Можно выполнять без коврика
|Требуется контроль техники
|Щадит суставы и спину
|Ограниченный выбор упражнений
|Развивает баланс и координацию
|Нельзя полностью изолировать мышцы пресса
|Комбинирует силу и кардио
|Нужно пространство для движений
Как часто можно тренировать кор стоя?
2-3 раза в неделю достаточно, чтобы укрепить мышцы и улучшить осанку.
Можно ли заменить такие упражнения обычными скручиваниями?
Можно, но тренировки стоя дают больше функциональности и задействуют всё тело.
Какие гантели выбрать для дома?
Лучше разборные с резиновым покрытием — они безопаснее для пола и удобнее в хранении.
Миф: пресс качается только лёжа.
Правда: стоячие упражнения включают те же мышцы и развивают стабилизацию.
Миф: без боли в животе тренировка неэффективна.
Правда: эффективность измеряется контролем и качеством движения, а не болью.
Миф: гантели утолщают талию.
Правда: при умеренных весах они, наоборот, формируют подтянутый силуэт.
