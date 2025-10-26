Забудьте про планку: эта новая тренировка стоя сжигает жир и делает пресс рельефным

Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда речь заходит о прессе, большинство сразу вспоминает планку или скручивания. Но если вы не любите лежать на полу или хотите добавить динамики, у нас есть альтернатива — упражнения для кора стоя с гантелями. Они задействуют не только мышцы живота, но и спину, плечи, руки, ноги. Такая комбинация делает тренировку функциональной и эффективной, превращая её в настоящий энерджи-буст.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дровосек с гантелью — упражнение для кора

Эта методика подойдёт всем, кто ищет разнообразие, не хочет скучных повторов и любит, когда фитнес работает сразу на силу, выносливость и осанку.

Почему тренировка кора стоя — это удобно и полезно

Главное преимущество в том, что упражнения стоя щадят суставы и позвоночник. Вам не нужно ложиться, вставать или опираться на локти — все движения выполняются в естественной позиции тела.

Кроме того, тренировки стоя повышают стабильность, улучшают координацию и помогают тратить больше калорий. Ведь вы включаете в работу ноги и корпус, что усиливает эффект кардио.

Повороты с гантелью

Что развивает: косые мышцы живота, плечи и руки.

Зачем выполнять: помогает сформировать красивую талию и укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник.

Как делать:

Встаньте прямо, возьмите гантель обеими руками перед грудью. Поверните корпус в одну сторону, затем — в другую. Работает именно корпус, а не руки. Пресс всё время напряжён.

Сделайте 30-35 поворотов в спокойном ритме.

Наклон с гантелью + колено к локтю

Что развивает: прямую и косые мышцы живота, мышцы спины и баланс.

Зачем выполнять: упражнение улучшает координацию и помогает укрепить центр тела.

Как делать:

Держите гантель в одной руке. Наклонитесь в сторону, вытягивая руку вниз — это вдох. Вернитесь в центр, затем подтяните колено к локтю — выдох. Всё движение идёт от пресса, а не от инерции.

Сделайте 10-12 повторений на каждую сторону.

"Дровосек" с гантелью

Что развивает: силу кора, плечи, ноги и координацию.

Зачем выполнять: активное упражнение, которое включает сразу несколько групп мышц и помогает улучшить осанку.

Как делать:

Держите гантель обеими руками над головой. На вдохе опустите её к стопе одной ноги, слегка приседая. На выдохе поднимите по диагонали вверх — будто замахнулись топором. Пресс всё время в тонусе.

Сделайте 12-14 повторов на каждую сторону.

Подтягивание гантели к колену

Что развивает: пресс, плечи, бёдра, сердечно-сосудистую систему.

Зачем выполнять: сочетает кардио и силовую нагрузку, ускоряет обмен веществ.

Как делать:

Держите гантель над головой. На вдохе поднимите колено, на выдохе быстро подтяните гантель вниз к нему. Работайте ритмично, контролируя каждое движение.

Выполните по 18-20 повторений на каждую сторону.

Советы шаг за шагом

Начните с лёгкого веса. Для женщин подойдут гантели по 2-4 кг, для мужчин — 5-8 кг.

Двигайтесь в ритм дыхания. Вдох — расслабление, выдох — усилие.

Не спешите. Упражнения выполняются медленно и осознанно — это не силовой жим.

Сохраняйте осанку. Спина прямая, плечи расправлены, пресс подтянут.

Добавляйте кардио. Между подходами можно сделать марш на месте или лёгкие прыжки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать слишком тяжёлые гантели.

→ Последствие: страдает техника, нагрузка уходит с пресса на руки.

→ Альтернатива: используйте умеренный вес и сосредоточьтесь на контроле корпуса.

Ошибка: вращать руками вместо корпуса.

→ Последствие: нагрузка не доходит до пресса.

→ Альтернатива: двигайте корпусом, а руки лишь удерживают гантель.

Ошибка: задерживать дыхание.

→ Последствие: быстрая усталость и головокружение.

→ Альтернатива: соблюдайте дыхательный ритм — выдох на усилие.

Плюсы и минусы тренировки кора стоя

Плюсы Минусы Можно выполнять без коврика Требуется контроль техники Щадит суставы и спину Ограниченный выбор упражнений Развивает баланс и координацию Нельзя полностью изолировать мышцы пресса Комбинирует силу и кардио Нужно пространство для движений

FAQ

Как часто можно тренировать кор стоя?

2-3 раза в неделю достаточно, чтобы укрепить мышцы и улучшить осанку.

Можно ли заменить такие упражнения обычными скручиваниями?

Можно, но тренировки стоя дают больше функциональности и задействуют всё тело.

Какие гантели выбрать для дома?

Лучше разборные с резиновым покрытием — они безопаснее для пола и удобнее в хранении.

Мифы и правда

Миф: пресс качается только лёжа.

Правда: стоячие упражнения включают те же мышцы и развивают стабилизацию.

Миф: без боли в животе тренировка неэффективна.

Правда: эффективность измеряется контролем и качеством движения, а не болью.

Миф: гантели утолщают талию.

Правда: при умеренных весах они, наоборот, формируют подтянутый силуэт.