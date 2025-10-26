Забудьте про планку: эта новая тренировка стоя сжигает жир и делает пресс рельефным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Когда речь заходит о прессе, большинство сразу вспоминает планку или скручивания. Но если вы не любите лежать на полу или хотите добавить динамики, у нас есть альтернатива — упражнения для кора стоя с гантелями. Они задействуют не только мышцы живота, но и спину, плечи, руки, ноги. Такая комбинация делает тренировку функциональной и эффективной, превращая её в настоящий энерджи-буст.

Дровосек с гантелью — упражнение для кора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дровосек с гантелью — упражнение для кора

Эта методика подойдёт всем, кто ищет разнообразие, не хочет скучных повторов и любит, когда фитнес работает сразу на силу, выносливость и осанку.

Почему тренировка кора стоя — это удобно и полезно

Главное преимущество в том, что упражнения стоя щадят суставы и позвоночник. Вам не нужно ложиться, вставать или опираться на локти — все движения выполняются в естественной позиции тела.
Кроме того, тренировки стоя повышают стабильность, улучшают координацию и помогают тратить больше калорий. Ведь вы включаете в работу ноги и корпус, что усиливает эффект кардио.

Повороты с гантелью

Что развивает: косые мышцы живота, плечи и руки.
Зачем выполнять: помогает сформировать красивую талию и укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник.

Как делать:
Встаньте прямо, возьмите гантель обеими руками перед грудью. Поверните корпус в одну сторону, затем — в другую. Работает именно корпус, а не руки. Пресс всё время напряжён.
Сделайте 30-35 поворотов в спокойном ритме.

Наклон с гантелью + колено к локтю

Что развивает: прямую и косые мышцы живота, мышцы спины и баланс.
Зачем выполнять: упражнение улучшает координацию и помогает укрепить центр тела.

Как делать:
Держите гантель в одной руке. Наклонитесь в сторону, вытягивая руку вниз — это вдох. Вернитесь в центр, затем подтяните колено к локтю — выдох. Всё движение идёт от пресса, а не от инерции.
Сделайте 10-12 повторений на каждую сторону.

"Дровосек" с гантелью

Что развивает: силу кора, плечи, ноги и координацию.
Зачем выполнять: активное упражнение, которое включает сразу несколько групп мышц и помогает улучшить осанку.

Как делать:
Держите гантель обеими руками над головой. На вдохе опустите её к стопе одной ноги, слегка приседая. На выдохе поднимите по диагонали вверх — будто замахнулись топором. Пресс всё время в тонусе.
Сделайте 12-14 повторов на каждую сторону.

Подтягивание гантели к колену

Что развивает: пресс, плечи, бёдра, сердечно-сосудистую систему.
Зачем выполнять: сочетает кардио и силовую нагрузку, ускоряет обмен веществ.

Как делать:
Держите гантель над головой. На вдохе поднимите колено, на выдохе быстро подтяните гантель вниз к нему. Работайте ритмично, контролируя каждое движение.
Выполните по 18-20 повторений на каждую сторону.

Советы шаг за шагом

  • Начните с лёгкого веса. Для женщин подойдут гантели по 2-4 кг, для мужчин — 5-8 кг.

  • Двигайтесь в ритм дыхания. Вдох — расслабление, выдох — усилие.

  • Не спешите. Упражнения выполняются медленно и осознанно — это не силовой жим.

  • Сохраняйте осанку. Спина прямая, плечи расправлены, пресс подтянут.

  • Добавляйте кардио. Между подходами можно сделать марш на месте или лёгкие прыжки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать слишком тяжёлые гантели.
→ Последствие: страдает техника, нагрузка уходит с пресса на руки.
→ Альтернатива: используйте умеренный вес и сосредоточьтесь на контроле корпуса.

Ошибка: вращать руками вместо корпуса.
→ Последствие: нагрузка не доходит до пресса.
→ Альтернатива: двигайте корпусом, а руки лишь удерживают гантель.

Ошибка: задерживать дыхание.
→ Последствие: быстрая усталость и головокружение.
→ Альтернатива: соблюдайте дыхательный ритм — выдох на усилие.

Плюсы и минусы тренировки кора стоя

Плюсы Минусы
Можно выполнять без коврика Требуется контроль техники
Щадит суставы и спину Ограниченный выбор упражнений
Развивает баланс и координацию Нельзя полностью изолировать мышцы пресса
Комбинирует силу и кардио Нужно пространство для движений

FAQ

Как часто можно тренировать кор стоя?
2-3 раза в неделю достаточно, чтобы укрепить мышцы и улучшить осанку.

Можно ли заменить такие упражнения обычными скручиваниями?
Можно, но тренировки стоя дают больше функциональности и задействуют всё тело.

Какие гантели выбрать для дома?
Лучше разборные с резиновым покрытием — они безопаснее для пола и удобнее в хранении.

Мифы и правда

Миф: пресс качается только лёжа.
Правда: стоячие упражнения включают те же мышцы и развивают стабилизацию.

Миф: без боли в животе тренировка неэффективна.
Правда: эффективность измеряется контролем и качеством движения, а не болью.

Миф: гантели утолщают талию.
Правда: при умеренных весах они, наоборот, формируют подтянутый силуэт.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
