Одна ошибка при покупке гантелей — и прогресс застынет: как выбрать инвентарь правильно

Покупка первых гантелей кажется пустяковым делом — взял пару килограммов железа и вперёд к спортивным свершениям. Но на деле от правильного выбора зависит не только комфорт, но и эффективность тренировок. Если вы только начинаете собирать домашний спортзал или хотите обновить старый инвентарь, стоит разобраться, какие бывают гантели и чем они отличаются.
Один из первых вопросов, который возникает у новичков: что купить в первую очередь — штангу или гантели?
Штанга действительно удобнее в плане устойчивости и прогрессии веса. Но с точки зрения разнообразия упражнений и компактности, гантели выигрывают безоговорочно. Они не занимают много места, с ними можно проработать всё тело, а постепенно увеличивая вес, вы сможете прогрессировать без покупки нового оборудования.
Многие спортсмены начинают именно с пары гантелей, а со временем уже докупают скамью, стойки и полноценную штангу. Главное — двигаться поэтапно, не спеша.
Первое, на что стоит обратить внимание, — это тип конструкции. Гантели бывают двух видов:
цельные. Классика, знакомая каждому — литые гантели старого образца. Они долговечные, не требуют сборки и надёжно лежат в руке. Но у них есть минус — вес фиксированный. Если вы планируете прогрессировать, придётся покупать новую пару для каждого веса;
разборные. Идеальный вариант для дома. Две рукоятки и набор блинов позволяют менять вес под задачу — от лёгкой разминки до силовых подходов. Да, приходится часто снимать и добавлять диски, но это мелочь по сравнению с универсальностью.
Чтобы не ошибиться, следуйте нескольким советам:
покупайте гриф с диаметром, совпадающим со штангой — тогда блины подойдут и туда, и туда;
берите по два блина каждого веса, особенно мелких. Например, по 4 диска по 1,25 кг и 2,5 кг, а более тяжёлые можно в меньшем количестве;
следите, чтобы размер блинов на обеих гантелях совпадал — это поможет избежать дисбаланса при подъёмах.
Крепления бывают разные — и от этого зависит удобство.
Самый распространённый вариант — резьбовые гайки, которые накручиваются на гриф. Они надёжные, но долго закручивать и откручивать утомительно. К тому же, при активных махах они могут раскручиваться.
Более современное решение — зажимы-прищепки. Они быстро фиксируются, не раскручиваются и удобны в использовании. Есть и продвинутые модели — магнитные или защёлкивающиеся, где блины крепятся автоматически. Но такие системы плохо работают с большими весами, поэтому подходят скорее для лёгких тренировок или женского фитнеса.
Если бюджет позволяет, можно обратить внимание на регулируемые гантели с поворотным механизмом. Это компактное решение, где нужный вес выбирается простым поворотом рукоятки — блины автоматически фиксируются внутри системы. Один такой комплект может заменить целый стойку с гантелями.
Самый известный пример — Bowflex SelectTech. Он позволяет быстро менять нагрузку и идеально подходит для домашних тренировок, когда каждая минута на счету.
Кроме того, на рынке появились гантели с регулируемым центром тяжести - они создают дополнительную нагрузку на мышцы стабилизаторы. Есть и модели с эксцентрическим весом, где диски расположены несимметрично. Это усложняет работу мышц и делает тренировки интереснее.
А для тех, кто любит технологии, существуют "умные" гантели - с датчиками движения и Bluetooth-синхронизацией со смартфоном. Они считают количество повторений, фиксируют скорость и даже анализируют симметрию движений. Отличный вариант для гиков фитнеса.
Детали, на которые многие не обращают внимания, но именно они определяют комфорт:
покрытие. Металлические гантели долговечны, но шумят. Лучше брать прорезиненные или неопреновые модели — они мягче для пола и безопаснее;
размер. Длинный гриф удобнее — с ним можно делать больше движений и легче удерживать равновесие. Слишком короткие модели ограничивают амплитуду и неудобны при жиме;
форма. Классические круглые гантели привычнее, но квадратные легче хранить — они не катаются по полу. Правда, найти их сложнее, а стоят они чуть дороже.
|Тип гантелей
|Плюсы
|Минусы
|Цельные
|Надёжные, не требуют сборки
|Один фиксированный вес
|Разборные
|Универсальные, экономят место
|Требуют времени для смены веса
|Поворотные
|Быстрая регулировка нагрузки
|Высокая цена
|Неопреновые
|Тихие, удобные, не скользят
|Малый максимальный вес
|Умные
|Автоматический подсчёт и анализ
|Дорогие и хрупкие
Определите цель: если тренируетесь дома — берите разборные.
Начинайте с пары блинов по 1,25 и 2,5 кг.
Покупайте гриф стандартного диаметра 25-28 мм.
Выбирайте зажимы-прищепки — это надёжнее.
Не гонитесь за брендом — важнее удобство хвата и баланс веса.
Ошибка: брать слишком лёгкие гантели "на вырост".
→ Последствие: прогресс остановится уже через месяц.
→ Альтернатива: выбирайте регулируемые модели, чтобы увеличивать вес постепенно.
Ошибка: экономить на зажимах.
→ Последствие: блины могут соскользнуть во время тренировки.
→ Альтернатива: прищепки или замки с фиксатором.
Ошибка: хранить гантели на полу.
→ Последствие: повреждение покрытия и мебели.
→ Альтернатива: купите подставку или резиновый коврик.
Какой вес выбрать новичку?
Для мужчин — 5-10 кг на руку, для женщин — 2-5 кг.
Сколько стоят хорошие гантели?
Разборные модели начинаются от 50-70 евро за пару, а регулируемые — от 200 евро и выше.
Можно ли заменить штангу гантелями?
Да, особенно на начальных этапах. С гантелями можно прокачать все группы мышц, включая спину и ноги.
• Миф: чем тяжелее гантели, тем быстрее растут мышцы.
Правда: главное — техника и прогрессия нагрузки, а не вес.
• Миф: гантели подходят только для рук.
Правда: с их помощью можно тренировать всё тело, включая грудь, спину и ягодицы.
• Миф: гантели вредны для суставов.
Правда: при правильной технике они укрепляют связки и повышают стабильность суставов.
