Футбольный бог поможет: защитник Крыльев Советов назвал главное условие победы в РПЛ

Спорт

Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Чернов подвел промежуточные итоги выступления своей команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

крылья советов - зенит
Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
крылья советов - зенит

В интервью, опубликованном на портале "Чемпионат", футболист откровенно рассказал о ключевом факторе, который, по его мнению, определяет успех или неудачу коллектива в матчах. Его слова прозвучали на фоне скромных результатов команды, которая после 13 туров чемпионата с 13 набранными очками располагается на 11-й строчке турнирной таблицы.

Формула успеха: воля и самоотдача

Главной мыслью Чернова стала прямая зависимость количества набранных очков от настроя и отношения игроков на поле. Он заявил, что команда должна демонстрировать в каждой игре тот же уровень самоотдачи, что и в матче с ЦСКА. Футболист уверен, что именно правильная психологическая установка является залогом успеха.

"Если будем играть с таким же отношением, как с ЦСКА, то футбольный бог нам поможет. И свои очки мы наберём", — сказал Чернов в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Эта яркая метафора подчеркивает, что для победы недостаточно только тактики и техники — решающее значение имеет бойцовский дух.

Предупреждение команде: последствия безволия

Одновременно с формулой успеха защитник четко обозначил и причину неудач. Он предупредил, что пассивная и безвольная игра, особенно сопровождающаяся ранними пропущенными голами, неминуемо ведет к потере очков. В своем обращении к команде Чернов призвал коллег к сплоченности и взаимовыручке, которые должны стать основой для будущих побед.

"Но если играть безвольно и пропускать в начале игры, то понятно, что никаких очков не будет. Поэтому надо с таким же отношением всем стараться, поддерживать и играть за друг друга. И все будет хорошо", — заключил он.

Таким образом, игрок не только констатировал текущее положение дел, но и наметил для "Крыльев Советов" единственно верный путь для улучшения турнирной ситуации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
