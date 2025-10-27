Тараканы бегали, обезьянка стучала: Аделия Петросян рассказала о своих страхах на льду на Гран-при России

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян прокомментировала свое выступление на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, отдельно остановившись на влиянии отсутствия своего главного тренера Этери Тутберидзе в первый день соревнований.
Пропуск произвольной программы со стороны наставника, по словам спортсменки, оказал заметное влияние на ее уверенность на льду.
После проката Петросян откровенно призналась, что чувствовала себя менее уверенно по сравнению с короткой программой, где ее тренер присутствовала. Она объяснила это возросшей сложностью задачи.
"Уверенности у меня сегодня было точно меньше, чем вчера. И программа подлиннее, и прыжок был сложнее", — передает слова фигуристки корреспондент "Чемпионата".
Петросян подчеркнула, что Тутберидзе сделала со своей стороны все возможное для ее подготовки, но главная проблема заключалась в ее собственном психологическом состоянии.
"Этери Георгиевна сделала всё, что могла, чтобы меня настроить и вывести. Дело уже было во мне, в моей голове. Тараканы бегали, обезьянка вот так стучала (смеётся). Будем дальше как-то работать", — с улыбкой резюмировала она, описав внутреннюю борьбу, которая помешала ей показать запланированный результат.
Психологическое напряжение напрямую отразилось на качестве проката. В произвольной программе Аделия не справилась со стартовым четверным прыжком, упав на лед.
Эта ошибка серьезно повлияла на нее эмоционально — спортсменка заметно расстроилась и приняла тактическое решение отказаться от второго заявленного четверного прыжка. Вместо сложного элемента она исполнила каскад с тройным лутцем, что, безусловно, снизило итоговую техническую оценку за выступление.
