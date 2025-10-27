Тараканы бегали, обезьянка стучала: Аделия Петросян рассказала о своих страхах на льду на Гран-при России

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян прокомментировала свое выступление на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, отдельно остановившись на влиянии отсутствия своего главного тренера Этери Тутберидзе в первый день соревнований.

Фото: Телеграм-канал "Фигурное катание Челябинская область" by Максим Шмаков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аделия Петросян

Пропуск произвольной программы со стороны наставника, по словам спортсменки, оказал заметное влияние на ее уверенность на льду.

Психологический фактор: битва с самой собой

После проката Петросян откровенно призналась, что чувствовала себя менее уверенно по сравнению с короткой программой, где ее тренер присутствовала. Она объяснила это возросшей сложностью задачи.

"Уверенности у меня сегодня было точно меньше, чем вчера. И программа подлиннее, и прыжок был сложнее", — передает слова фигуристки корреспондент "Чемпионата".

Петросян подчеркнула, что Тутберидзе сделала со своей стороны все возможное для ее подготовки, но главная проблема заключалась в ее собственном психологическом состоянии.

"Этери Георгиевна сделала всё, что могла, чтобы меня настроить и вывести. Дело уже было во мне, в моей голове. Тараканы бегали, обезьянка вот так стучала (смеётся). Будем дальше как-то работать", — с улыбкой резюмировала она, описав внутреннюю борьбу, которая помешала ей показать запланированный результат.

Цена ошибки: отказ от четверного прыжка после падения

Психологическое напряжение напрямую отразилось на качестве проката. В произвольной программе Аделия не справилась со стартовым четверным прыжком, упав на лед.

Эта ошибка серьезно повлияла на нее эмоционально — спортсменка заметно расстроилась и приняла тактическое решение отказаться от второго заявленного четверного прыжка. Вместо сложного элемента она исполнила каскад с тройным лутцем, что, безусловно, снизило итоговую техническую оценку за выступление.