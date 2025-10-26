Между прошлым и будущим: фото Валиевой в аккаунте Олимпиады-2026 — это знак

Организаторы предстоящих Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо обратили на себя внимание публикацией в социальных сетях, напрямую связанной с российской фигурной катание.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Камила Валиева

На официальной странице в Instagram* был размещен фотопост с изображением Камилы Валиевой. Эта публикация стала символическим жестом на фоне приближающегося окончания срока дисквалификации фигуристки.

Символическое сравнение: фигуристка и паста

Публикация была приурочена к Всемирному дню пасты, который отмечается 25 октября. В своем посте организаторы Олимпиады провели необычную параллель, сравнив российскую спортсменку с одной из разновидностей макаронных изделий.

В подписи к снимку отмечалось, что Валиеву ассоциируют с фузилли — пастой, закрученной в спираль. Такой визуальный образ, вероятно, был отсылкой к вращательным движениям и элегантным спиралям, которые фигуристка выполняет на льду. Эта креативная публикация, несмотря на нейтральный повод, была воспринята многими как знак того, что имя Валиевой остается на слуху в международном спортивном сообществе.

На пороге возвращения: истекает срок дисквалификации

Появление Валиевой в олимпийском аккаунте особенно символично в свете последних новостей о ее карьере. Как сообщалось ранее, фигуристка активно готовится к возобновлению спортивной карьеры. Примечательно, что дата публикации — 25 октября — совпала с важной вехой: в этот день спортсменка официально получила право возобновить тренировки после частичного снятия ограничений. Полное возвращение на лед стало еще на шаг ближе, поскольку 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Напомним, что Валиева была отстранена от соревнований решением Спортивного арбитражного суда в январе 2024 года. Поводом послужило обнаружение в ее пробе, взятой в декабре 2021 года, следов запрещенного препарата "Триметазидин". Результатом этого скандала стало лишение фигуристки и всей сборной России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также ее личных титулов чемпионки Европы и России.

* - соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ