Одиночество на вершине? Ягудин усомнился в безоговорочном лидерстве Аделии Петросян в фигурном катании

2:14
Спорт

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал свое мнение о текущем положении российской фигуристки Аделии Петросян в мировом спорте.

Аделия Петросян
Фото: vk.com/ruskating by Мария Евтеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аделия Петросян

В интервью, которое приводит Sport24, знаменитый спортсмен отказался безоговорочно признавать Петросян лидером мирового фигурного катания, аргументировав это возросшей международной конкуренцией и особыми условиями, в которых находятся российские атлеты.

Жесткая конкуренция: почему Петросян — не единственный лидер

Ягудин отметил, что еще год назад мог бы назвать Аделию Петросян бесспорным лидером, однако сегодня ситуация изменилась. По его словам, на международной арене появился целый ряд сильных фигуристок, которые составляют серьезную конкуренцию. Среди них он выделил американку Эмбер Гленн, бельгийку Луну Хендрикс и нескольких японских спортсменок.

Чемпион подчеркнул, что в таких условиях требования к Петросян лишь возрастают.

"К ней больший спрос, потому что на международной арене прощать не будут", — посчитал Ягудин.

Эта фраза указывает на то, что в отсутствие полноценного участия в мировых стартах любое выступление российской фигуристки оценивается с повышенной строгостью.

Успех на внутренней арене и международная изоляция

Оценки Ягудина прозвучали на фоне успешного выступления Петросян на внутреннем российском турнире. 20 сентября спортсменка уверенно выиграла квалификационный соревнование, набрав 209,63 балла по сумме двух прокатов, и завоевала путевку на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Однако этот триумф омрачен продолжающейся международной изоляцией. Последним стартом для российских фигуристов под эгидой ISU остаются Олимпийские игры 2022 года в Пекине, а весной того же года Международный союз конькобежцев принял решение об отстранении российских спортсменов от всех турниров под своей эгидой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
