Жмёшь не туда — главный секрет, почему вес работает против тебя, а не на тебя

4:54
Спорт

Понять, какой вес в зале действительно "твой", — одна из главных задач любого, кто тренируется с отягощениями. Правильно подобранная нагрузка позволяет не только расти и прогрессировать, но и тренироваться безопасно, без травм и перетренированности. Вопрос "Какой вес мне брать?" волнует всех — от новичков до опытных атлетов, ведь именно от этого зависит эффективность каждой тренировки.

Жим лёжа с тренером
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Жим лёжа с тренером

Почему важно подобрать рабочий вес правильно

Рабочий вес — это та нагрузка, с которой можно выполнить упражнение в заданном диапазоне повторений, сохранив идеальную технику. Если гриф поднимается слишком легко — мышцы не получают стимула к росту. Если слишком тяжело — техника рушится, и риск травмы возрастает.

Оптимальный вес зависит от цели:
Рост мышц (гипертрофия): 8-12 повторов до утомления.
Увеличение силы: 1-5 повторов с высокой нагрузкой.
Развитие выносливости: более 15 повторов с лёгким весом.

Главное правило простое: вес должен быть достаточным, чтобы последние 2-3 повтора давались с усилием, но без потери техники.

Как определить свой рабочий вес

Многие слышали о тесте "одноповторного максимума" (1ПМ), когда подбирается максимальный вес для одного повторения. Но для новичков этот способ не подходит — он требует опыта и контроля. Лучше использовать более безопасные методы.

Метод "проб и ошибок"

Этот подход особенно полезен для начинающих.

  1. Возьмите лёгкий вес, например, пустой гриф.

  2. Сделайте 12 повторений, оценивая нагрузку.

  3. Если упражнение выполняется легко — добавьте 2-5 кг.

  4. Когда последние повторы начинают даваться с трудом, но техника остаётся чистой — вы нашли свой диапазон.

Этот способ помогает постепенно адаптировать мышцы и связки, избежать травм и выработать чувство веса.

Метод RPE — шкала воспринимаемой нагрузки

Шкала RPE (Rate of Perceived Exertion) — это способ оценить, насколько тяжёлым кажется подход. Она делится от 1 до 10:
6-7: легко, можно добавить вес.
8-9: оптимальный уровень, техника безупречна, но запас небольшой.
10: максимум, повторить невозможно.

RPE помогает тренироваться осознанно — не просто "до отказа", а с контролем ощущений и техники. Этот метод активно используют опытные атлеты и тренеры.

Как прогрессировать рабочий вес

Организм быстро адаптируется к нагрузке, поэтому без постепенного увеличения веса прогресс остановится. Важно повышать нагрузку системно, чтобы мышцы продолжали расти.

Линейная прогрессия

Для новичков работает классика — добавляйте по 2,5-5 кг каждую неделю в базовых движениях (приседания, жим, тяга).
Когда увеличение веса перестаёт давать результат — переходите к другим стратегиям.

Волнообразная периодизация

Здесь чередуются недели разной интенсивности:
• Лёгкая — 60% от 1ПМ, 12-15 повторов.
• Средняя — 75% от 1ПМ, 8-10 повторов.
• Тяжёлая — 85% от 1ПМ, 3-5 повторов.

Такой подход помогает избежать перетренированности и стабилизировать рост силы и массы.

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель (сила, масса или выносливость).

  2. Подберите упражнение и начальный вес.

  3. Протестируйте нагрузку по шкале RPE.

  4. Ведите дневник тренировок, записывайте вес и ощущения.

  5. Повышайте вес постепенно, не более чем на 5%.

Используйте современные фитнес-приложения или умные часы — они помогают отслеживать динамику и даже оценивать усталость.

А что если вы тренируетесь дома

Даже с минимальным оборудованием можно прогрессировать. Используйте гантели, утяжелители или резиновые ленты. Главное — соблюдать принцип прогрессии. Если добавить килограммы невозможно, усложняйте упражнения: делайте медленнее, увеличивайте амплитуду, уменьшайте отдых.

Плюсы и минусы силовых тренировок с рабочим весом

Плюсы Минусы
Развитие силы и мышц Требует контроля техники
Улучшение осанки и обмена веществ Медленный прогресс без планирования
Повышение выносливости Риск травм при ошибках

Интересный факт

Даже лёгкие веса могут вызывать рост мышц, если выполняется большое количество повторов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
