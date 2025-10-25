Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Борщ, где ложка стоит, а сердце поёт: рецепт, который передают шёпотом
Никаких затрат и химии: проверенный способ, как сохранить погреб сухим и чистым
Просила брать Ксюшу с собой: Волочкова вспомнила, как помогала Собчак в Москве — и пожалела
Жертва лингвистического ДТП: как ошибка перевода подарила миру самого милого грызуна
Евросоюзу грозит крах: 238 миллиардов долларов под угрозой из-за одного решения
Тональный тает, стрелки плывут: скрытые причины, почему макияж не доживает до обеда
Любимые мясные продукты играют против вас: кому стоит исключить их из рациона
Осень пахнет клюквой: где в России можно собрать ягоды и сварить варенье прямо на ферме
Непривычный совет для зимы: почему нужно открывать все двери перед стоянкой

Австрийский лыжник раскрыл главный секрет отстранения россиян: дело не только в политике

2:50
Спорт

Австрийский лыжник Мика Фермойлен рассказал, почему спортсмены из Скандинавии выступают против участия российских лыжников в международных соревнованиях.

Командный спринт на лыжных гонках
Фото: Self-photographed by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Командный спринт на лыжных гонках

По его словам, причина не только в политике, но и в сомнениях относительно прозрачности антидопингового контроля.

Основные причины недоверия

"В первую очередь, продолжающийся конфликт. К тому же, их беспокоит ситуация с допингом в России. Вероника Степанова недавно сказала, что ее проверяли всего один раз за последние полтора года. Здесь я присоединюсь к скандинавам и скажу, что это несерьезно. Мы находимся в спорте высших достижений и проверки на допинг должны быть регулярными", — отметил лыжник Мика Фермойлен.

Его заявление вызвало отклик в европейском спортивном сообществе. По мнению Фермойлена, пока система тестирования в России не станет сопоставимой с международными стандартами, доверие к российским спортсменам восстановить будет трудно, пишет Sport24.

Решение FIS и позиция МОК

21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) вновь проголосовала за продление отстранения российских спортсменов. Даже в статусе нейтральных атлетов они не смогут выступать на международных стартах.

Отстранение действует с марта 2022 года, когда по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) большинство спортивных организаций исключили из участия представителей России и Беларуси.

Исключения и нейтральный статус

Позже МОК частично смягчил позицию, разрешив участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже — но только в нейтральном статусе. Им было запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. В итоге во Францию отправились всего 15 российских атлетов.

В сентябре 2025 года глава МОК Кристи Ковентри подтвердила, что этот подход сохранится и для зимней Олимпиады 2026 года в Италии.

Перспективы возвращения российских лыжников

Несмотря на жесткие меры, в международных спортивных кругах продолжаются споры о возможном возвращении российских спортсменов. Одни считают, что спорт должен быть вне политики, другие — что санкции оправданы до тех пор, пока не будет полной прозрачности и равных условий для всех участников.

Сам Мика Фермойлен подчеркнул, что не имеет ничего личного против российских коллег, но уверен: система допинг-контроля должна быть одинаково строгой для всех стран, чтобы доверие к соревнованиям сохранялось.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Еда и рецепты
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Популярное
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать

Оказывается, цвет шерсти кошки влияет на её характер и здоровье. Узнайте, какие особенности поведения и физического состояния связаны с разными окрасами.

Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Последние материалы
Пропавший охотник найден живым: два дня в лесу под Первоуральском — что произошло
Тёплый салат, в котором бекон встречается с зеленью: простое блюдо, от которого не оторваться
Полмиллиона за дворнягу с бантиком: как дизайнерские собаки стали самым дорогим обманом десятилетия
Дренаж по-умному: неожиданные материалы, которые спасают корни растений от гибели
Налоговый сайт раскрыл тайну имени Брижит Макрон: что скрывает первая леди
Кофе перестаёт бодрить и начинает утомлять: как понять, что вы пьёте его слишком много
Швейцария по-русски: Северный Кавказ получает шанс стать главным курортом страны
Одна страна, 17 тысяч миров: чем удивляет Индонезия, если заглянуть глубже
Бицепс без обмана: как правильно поднимать штангу, чтобы мышцы реально росли
Вы не замечаете усталость кожи вокруг глаз, а она уже требует внимания — действуйте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.