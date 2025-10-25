Австрийский лыжник раскрыл главный секрет отстранения россиян: дело не только в политике

Австрийский лыжник Мика Фермойлен рассказал, почему спортсмены из Скандинавии выступают против участия российских лыжников в международных соревнованиях.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Командный спринт на лыжных гонках

По его словам, причина не только в политике, но и в сомнениях относительно прозрачности антидопингового контроля.

Основные причины недоверия

"В первую очередь, продолжающийся конфликт. К тому же, их беспокоит ситуация с допингом в России. Вероника Степанова недавно сказала, что ее проверяли всего один раз за последние полтора года. Здесь я присоединюсь к скандинавам и скажу, что это несерьезно. Мы находимся в спорте высших достижений и проверки на допинг должны быть регулярными", — отметил лыжник Мика Фермойлен.

Его заявление вызвало отклик в европейском спортивном сообществе. По мнению Фермойлена, пока система тестирования в России не станет сопоставимой с международными стандартами, доверие к российским спортсменам восстановить будет трудно, пишет Sport24.

Решение FIS и позиция МОК

21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) вновь проголосовала за продление отстранения российских спортсменов. Даже в статусе нейтральных атлетов они не смогут выступать на международных стартах.

Отстранение действует с марта 2022 года, когда по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) большинство спортивных организаций исключили из участия представителей России и Беларуси.

Исключения и нейтральный статус

Позже МОК частично смягчил позицию, разрешив участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже — но только в нейтральном статусе. Им было запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. В итоге во Францию отправились всего 15 российских атлетов.

В сентябре 2025 года глава МОК Кристи Ковентри подтвердила, что этот подход сохранится и для зимней Олимпиады 2026 года в Италии.

Перспективы возвращения российских лыжников

Несмотря на жесткие меры, в международных спортивных кругах продолжаются споры о возможном возвращении российских спортсменов. Одни считают, что спорт должен быть вне политики, другие — что санкции оправданы до тех пор, пока не будет полной прозрачности и равных условий для всех участников.

Сам Мика Фермойлен подчеркнул, что не имеет ничего личного против российских коллег, но уверен: система допинг-контроля должна быть одинаково строгой для всех стран, чтобы доверие к соревнованиям сохранялось.