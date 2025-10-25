Яблоко, которое оказалось грушей: новый фрукт покоряет супермаркеты — хит осени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

В супермаркетах появилось новое лакомство для любителей экзотики — огромные азиатские груши, завезённые из Южной Кореи. Эти плоды сразу привлекают внимание покупателей: по форме они напоминают яблоки, а по размеру — почти как небольшое помело. Благодаря своей сочности и сладкому вкусу корейские груши быстро завоевали популярность у гурманов и ценителей свежих фруктов.

Груша азиатская
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груша азиатская

Откуда родом азиатская груша

Родиной необычного фрукта считается Китай. Именно оттуда культура распространилась по соседним странам — Корее и Японии. В России же такие груши называют «яблочными» из-за их шарообразной формы и хрустящей мякоти, больше напоминающей яблоко, чем привычную для нас сливочную текстуру груш сорта «Конференция» или «Дюшес».

Сорт, который сейчас представлен в продаже, называется «Олимпик». Он созревает в сентябре, а значит, сейчас как раз сезон свежего урожая. На наклейках, приклеенных к плодам, указано происхождение — Южная Корея, а цена составляет около 250 рублей за килограмм.

Сравнение сортов

Характеристика Азиатская груша (Олимпик) Европейская груша (Дюшес)
Форма Шарообразная, как яблоко Удлинённая, классическая
Вес плода 200–350 г 120–180 г
Вкус Сладкий, освежающий, с лёгкой хрустинкой Медово-мягкий, маслянистый
Происхождение Корея, Китай, Япония Европа
Хранение До 3 месяцев при +2°C До 2 недель

Как выбрать и хранить

Чтобы получить максимум пользы и вкуса, стоит обратить внимание на несколько моментов:

  1. Поверхность груши должна быть гладкой, без вмятин и трещин.
  2. Цвет — золотисто-жёлтый, без зелёных пятен.
  3. При лёгком нажатии плод остаётся упругим — это признак свежести.
  4. Хранить лучше в холодильнике в отделении для фруктов при температуре +2…+4 °C.

Если груша кажется слишком твёрдой, можно оставить её при комнатной температуре на сутки — она станет чуть мягче и ароматнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка перезревших плодов с мягкими участками.
    Последствие: Груши быстро теряют вкус и начинают портиться.
    Альтернатива: Выбирайте твёрдые плоды и дайте им дозреть дома.
  • Ошибка: Хранение рядом с яблоками.
    Последствие: Этилен, выделяемый яблоками, ускоряет созревание и порчу груш.
    Альтернатива: Держите их отдельно, особенно если хотите продлить срок хранения.

Применение на кухне

Азиатская груша отлично подходит не только для перекуса, но и для кулинарных экспериментов. Её добавляют:

  • в салаты — она придаёт свежесть и хруст,
  • к сырам и орехам — особенно к голубым сортам сыра,
  • в десерты — например, тарт или шарлотку,
  • к мясу — в Корее её используют в маринадах для говядины, так как ферменты фрукта размягчают волокна.

Попробуйте добавить кусочки груши в утренний смузи вместе с бананом и йогуртом — получится питательный и ароматный напиток.

FAQ

Какой вкус у корейской груши?
Она сладкая, сочная и чуть хрустящая, напоминает смесь яблока и классической груши.

Можно ли давать азиатскую грушу детям?
Да, но в небольших количествах. Фрукт гипоаллергенен и богат клетчаткой.

Сколько стоит азиатская груша в магазинах ХМАО?
Средняя цена — около 250 рублей за килограмм.

Как долго хранится фрукт?
При правильных условиях — до трёх месяцев в холодильнике.

Где выращивают такие груши?
Основные поставщики — Китай, Корея и Япония.

Мифы и правда

  • Миф: Азиатская груша — гибрид яблока и груши.
    Правда: Это самостоятельный вид, который просто похож по форме на яблоко.
  • Миф: В ней нет пользы, один сахар.
    Правда: Фрукт содержит витамины группы B, антиоксиданты и клетчатку, способствующие пищеварению.
  • Миф: Корейские груши — генетически модифицированные.
    Правда: Сорта выведены традиционным способом селекции без применения ГМО.

Интересные факты

  • В Корее груши часто дарят на праздники — как символ долголетия и здоровья.
  • В Японии груши «ниши» считаются фруктом удачи и обязательным атрибутом осенних фестивалей.
  • В Азии груши используют даже в косметике — экстракты добавляют в увлажняющие маски и кремы.

Исторический контекст

История азиатской груши насчитывает более трёх тысяч лет. Первые упоминания о культивировании встречаются в древнекитайских хрониках времён династии Чжоу. В Корею фрукт попал около II века до н. э., а уже в XX веке стал активно экспортироваться в другие страны. Сегодня Южная Корея входит в тройку крупнейших производителей наряду с Китаем и Японией.

"Экзотический фрукт продают на развес. Цена за килограмм — около 250 рублей. На наклейках, прикленных к плодам, написано, что груши из Кореи", — передаёт корреспондент URA.RU.

Азиатская груша постепенно становится популярной и в России — особенно среди тех, кто следит за питанием и ищет новые вкусовые впечатления. Благодаря мягкому, но хрустящему вкусу, высокой сочности и красивому внешнему виду она уверенно занимает место среди других премиальных фруктов на прилавках страны.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
