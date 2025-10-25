Яблоко, которое оказалось грушей: новый фрукт покоряет супермаркеты — хит осени

В супермаркетах появилось новое лакомство для любителей экзотики — огромные азиатские груши, завезённые из Южной Кореи. Эти плоды сразу привлекают внимание покупателей: по форме они напоминают яблоки, а по размеру — почти как небольшое помело. Благодаря своей сочности и сладкому вкусу корейские груши быстро завоевали популярность у гурманов и ценителей свежих фруктов.
Родиной необычного фрукта считается Китай. Именно оттуда культура распространилась по соседним странам — Корее и Японии. В России же такие груши называют «яблочными» из-за их шарообразной формы и хрустящей мякоти, больше напоминающей яблоко, чем привычную для нас сливочную текстуру груш сорта «Конференция» или «Дюшес».
Сорт, который сейчас представлен в продаже, называется «Олимпик». Он созревает в сентябре, а значит, сейчас как раз сезон свежего урожая. На наклейках, приклеенных к плодам, указано происхождение — Южная Корея, а цена составляет около 250 рублей за килограмм.
|Характеристика
|Азиатская груша (Олимпик)
|Европейская груша (Дюшес)
|Форма
|Шарообразная, как яблоко
|Удлинённая, классическая
|Вес плода
|200–350 г
|120–180 г
|Вкус
|Сладкий, освежающий, с лёгкой хрустинкой
|Медово-мягкий, маслянистый
|Происхождение
|Корея, Китай, Япония
|Европа
|Хранение
|До 3 месяцев при +2°C
|До 2 недель
Чтобы получить максимум пользы и вкуса, стоит обратить внимание на несколько моментов:
Если груша кажется слишком твёрдой, можно оставить её при комнатной температуре на сутки — она станет чуть мягче и ароматнее.
Азиатская груша отлично подходит не только для перекуса, но и для кулинарных экспериментов. Её добавляют:
Попробуйте добавить кусочки груши в утренний смузи вместе с бананом и йогуртом — получится питательный и ароматный напиток.
Какой вкус у корейской груши?
Она сладкая, сочная и чуть хрустящая, напоминает смесь яблока и классической груши.
Можно ли давать азиатскую грушу детям?
Да, но в небольших количествах. Фрукт гипоаллергенен и богат клетчаткой.
Сколько стоит азиатская груша в магазинах ХМАО?
Средняя цена — около 250 рублей за килограмм.
Как долго хранится фрукт?
При правильных условиях — до трёх месяцев в холодильнике.
Где выращивают такие груши?
Основные поставщики — Китай, Корея и Япония.
История азиатской груши насчитывает более трёх тысяч лет. Первые упоминания о культивировании встречаются в древнекитайских хрониках времён династии Чжоу. В Корею фрукт попал около II века до н. э., а уже в XX веке стал активно экспортироваться в другие страны. Сегодня Южная Корея входит в тройку крупнейших производителей наряду с Китаем и Японией.
"Экзотический фрукт продают на развес. Цена за килограмм — около 250 рублей. На наклейках, прикленных к плодам, написано, что груши из Кореи", — передаёт корреспондент URA.RU.
Азиатская груша постепенно становится популярной и в России — особенно среди тех, кто следит за питанием и ищет новые вкусовые впечатления. Благодаря мягкому, но хрустящему вкусу, высокой сочности и красивому внешнему виду она уверенно занимает место среди других премиальных фруктов на прилавках страны.
