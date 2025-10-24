Тело снова дышит: домашняя тренировка, которая возвращает гибкость и лёгкость

Эта тренировка помогает снять напряжение с крупных мышечных групп, улучшить подвижность суставов и восстановить гибкость тела. Она подойдёт для выполнения дома — достаточно иметь коврик и ролл для миофасциального релиза.
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Растяжка прямо на тропинке
Если при упражнениях с упором на колени появляется дискомфорт, используйте сложенный плед или полотенце в качестве мягкой подкладки.
Противопоказания
Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно при беременности или хронических заболеваниях. Не рекомендуется выполнять упражнения при:
сердечно-сосудистых заболеваниях;
патологиях дыхательной системы;
травмах и болезнях опорно-двигательного аппарата;
высокой температуре и острых инфекциях.
Динамическая растяжка всего тела
Эта тренировка выполняется в кроссовках или босиком. Разминка не требуется, но важно начинать с комфортной амплитуды и постепенно увеличивать её.
Каждое упражнение выполняйте в течение двух минут, при необходимости чередуя стороны.
Динамическая растяжка всего тела направлена на мягкое пробуждение мышц и суставов, улучшение кровообращения и снятие накопленного за день напряжения. Она сочетает элементы йоги, пилатеса и миофасциального релиза, поэтому помогает не только расслабиться, но и повысить общую подвижность тела. Выполнять комплекс можно в кроссовках или босиком, в любое время суток — утром для бодрости или вечером для восстановления.