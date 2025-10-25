Юный бразилец в шоке от дерби ЦСКА – Спартак: что поразило новичка

Бразильский нападающий Энрике Кармо, выступающий за московский ЦСКА, поделился впечатлениями от атмосферы в дерби со "Спартаком", которое завершилось победой армейцев со счётом 3:2.

Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин Стадион Лукойл Арена

Для 18-летнего футболиста этот матч стал особенным — он вышел на замену во втором тайме и впервые прочувствовал, что такое российское "классико".

Эмоции и атмосфера дерби

Форвард признался, что участие в игре такого масштаба стало для него настоящим событием и важным моментом в адаптации к российскому футболу.

"Я был счастлив сыграть в этом матче. Знаю, что он один из самых важных и значимых в российском футболе. В такой атмосфере всегда приятно выходить на поле", — сказал нападающий Энрике Кармо представителям пресс-службы ЦСКА.

Игрок отметил, что энергия болельщиков на трибунах помогла команде добиться победы, а эмоции от игры запомнятся ему надолго. По словам бразильца, армейские фанаты создали "настоящий праздник" и стали одним из главных факторов успеха.

Путь новичка ЦСКА

Энрике Кармо перешёл в ЦСКА из бразильского клуба "Сан-Паулу" в сентябре 2025 года. Молодой нападающий уже успел принять участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, постепенно адаптируясь к новым условиям.

Несмотря на отсутствие голов и результативных передач, в клубе отмечают его высокую работоспособность и желание учиться. Контракт футболиста рассчитан до лета 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет около €3 млн.

Кармо признался, что намерен оправдать доверие тренерского штаба и болельщиков, а участие в московском дерби стало для него "первым настоящим испытанием в составе ЦСКА".