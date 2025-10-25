Сафонов бежит из ПСЖ: три европейских лиги манят российского вратаря

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Спорт

Российский вратарь Матвей Сафонов может сменить клуб уже зимой — интерес к нему проявляют команды из Серии А, Ла Лиги и высшего дивизиона Португалии. Об этом сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети X.

Матвей Сафонов
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Матвей Сафонов

Возможный трансфер зимой

По информации источника, голкипер рассматривает вариант ухода из "Пари Сен-Жермен" в зимнее трансферное окно. Основная причина — отсутствие игровой практики в текущем сезоне. После успешного дебютного года в Париже Сафонов пока не провёл ни одного матча за клуб.

"Интерес к Сафонову проявляют клубы из Италии, Испании и Португалии", — сообщил инсайдер Экрем Конур.

Итоги сезона и достижения

Матвей Сафонов перешёл в ПСЖ в 2024 году и быстро стал одним из ключевых игроков. В прошлом сезоне он провёл 17 матчей, пропустив 13 голов и семь раз оставляя свои ворота "сухими". Вместе с командой россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА, став первым российским вратарём, которому удалось завоевать этот титул.

Карьера до ПСЖ

До перехода во Францию Сафонов защищал ворота "Краснодара", где считался одним из самых перспективных молодых голкиперов страны. Его уверенная игра в чемпионате России и за сборную сделала Матвея заметной фигурой на европейском рынке.

Теперь его будущее зависит от зимнего трансферного окна: если переход состоится, Сафонов может стать первым российским вратарём, выступающим в одном из ведущих чемпионатов Европы за пределами Франции.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
