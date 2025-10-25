Французский форвард Килиан Мбаппе, выступающий за мадридский "Реал", снова удостоился звания лучшего игрока месяца по версии журнала Mahou. Как сообщает официальный сайт клуба, награда была вручена за выдающуюся игру нападающего в сентябре.
Для Мбаппе это уже второй месяц подряд, когда он признаётся лучшим в составе мадридского клуба. Француз не только помогает команде побеждать, но и демонстрирует стабильность, которую ценят болельщики и специалисты.
"Приятно снова стать игроком месяца. Мы выиграли много матчей и забили много голов. Продолжаем идти своим путём, очень довольны своей игрой и победами", — сказал нападающий Килиан Мбаппе.
Форвард отметил, что команда сохраняет высокий уровень мотивации и нацелена на то, чтобы продолжать победную серию и укреплять позиции в чемпионате и Лиге чемпионов.
Помимо клубного признания, Мбаппе также был выбран лучшим игроком недели Лиги чемпионов во втором туре и стал обладателем звания "Игрок месяца Ла Лиги" за сентябрь.
В нынешнем сезоне 26-летний француз провёл за "Реал" уже 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами. Такой старт делает его одним из главных претендентов на звание лучшего игрока сезона в Испании.
Мбаппе уверенно оправдывает ожидания болельщиков и подтверждает, что стал новым лидером атак "Реала", способным решать исход матчей в одиночку.
Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.