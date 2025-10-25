Без тормозов: Мбаппе крушит все рекорды, вновь став лучшим игроком месяца

1:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Французский форвард Килиан Мбаппе, выступающий за мадридский "Реал", снова удостоился звания лучшего игрока месяца по версии журнала Mahou. Как сообщает официальный сайт клуба, награда была вручена за выдающуюся игру нападающего в сентябре.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мбаппе

Лидер "Реала" продолжает впечатлять

Для Мбаппе это уже второй месяц подряд, когда он признаётся лучшим в составе мадридского клуба. Француз не только помогает команде побеждать, но и демонстрирует стабильность, которую ценят болельщики и специалисты.

"Приятно снова стать игроком месяца. Мы выиграли много матчей и забили много голов. Продолжаем идти своим путём, очень довольны своей игрой и победами", — сказал нападающий Килиан Мбаппе.

Форвард отметил, что команда сохраняет высокий уровень мотивации и нацелена на то, чтобы продолжать победную серию и укреплять позиции в чемпионате и Лиге чемпионов.

Серия наград и впечатляющая статистика

Помимо клубного признания, Мбаппе также был выбран лучшим игроком недели Лиги чемпионов во втором туре и стал обладателем звания "Игрок месяца Ла Лиги" за сентябрь.

В нынешнем сезоне 26-летний француз провёл за "Реал" уже 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами. Такой старт делает его одним из главных претендентов на звание лучшего игрока сезона в Испании.

Мбаппе уверенно оправдывает ожидания болельщиков и подтверждает, что стал новым лидером атак "Реала", способным решать исход матчей в одиночку.