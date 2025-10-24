Кармо вынес вердикт: вот что его поразило в российском футболе — и это не зарплата

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Нападающий московского ЦСКА Энрике Кармо поделился впечатлениями от выступлений в Российской Премьер-Лиге и рассказал, чем местный чемпионат отличается от бразильского.

Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" by Пресс-служба ФК «Локомотив», https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Первые впечатления от российского футбола

Футболист признался, что был приятно удивлён уровнем соревнований в России. По его словам, местная лига оказалась гораздо сильнее, чем он ожидал.

"Я поражён уровнем лиги, он очень хороший. Немного отличается от бразильского — в России более физический чемпионат, тут очень важен силовой аспект", — сказал нападающий Энрике Кармо в разговоре с пресс-службой ЦСКА.

Игрок отметил, что адаптация к новому темпу и стилю игры проходит постепенно, но он старается привыкнуть к особенностям российского футбола и помочь команде набирать очки.

Новый вызов и цели сезона

Кармо подчеркнул, что для него переход в ЦСКА стал важным шагом в карьере. Несмотря на то, что он пока не отметился результативными действиями, бразилец сохраняет уверенность в своих силах и надеется, что с каждой игрой его вклад в успех команды будет расти.

Футболист заявил, что настроен провести успешный сезон и сделать всё, чтобы армейцы стабильно пополняли копилку очков.

Контракт и статистика

Энрике Кармо перешёл в ЦСКА из бразильского клуба "Сан-Паулу" в сентябре этого года. С тех пор он принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в €3 миллиона.

Бразильский новичок уверен, что адаптация — лишь вопрос времени, и в ближайшие месяцы он сможет показать российским болельщикам весь свой потенциал.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
