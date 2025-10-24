Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда мясо тает во рту: пошаговый рецепт ароматной домашней тушёнки без автоклава
Кармо вынес вердикт: вот что его поразило в российском футболе — и это не зарплата
Подарите ребёнку каникулы мечты: как получить бесплатную путёвку в лагерь
Wildberries замахнулась на Ситимобил? Слухи, которые могут перевернуть рынок
Сад, который засыпает красиво: вот почему не стоит трогать растения до весны
Справка о дееспособности: новый щит от мошенников на рынке недвижимости
Так плохо, что даже хорошо: зрители Кинопоиска выбрали 5 фильмов, из-за которых можно поссориться
В последние два дня на петербургской бирже идет скачка и резкое падение всех ценностей... — писала газета Русское Слово 25 октября 1907 года
Тело кричало о помощи: пациентку с опухолью вместо УЗИ отправили в магазин за бельём

Ученица Тутберидзе раскрыла имя главной музы в фигурном катании: кто помогает ей блистать на льду

1:50
Спорт

Юные ученики тренера Этери Тутберидзе — московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов — рассказали о своих кумирах и вдохновении в мире фигурного катания.

Анна Щербакова
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Щербакова

Кумиры и вдохновение

На вопрос журналиста о том, кто для них является примером, спортсмены ответили по-разному.

Зоя без раздумий назвала олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, тогда как Артемий признался, что не выделяет для себя конкретных кумиров.

"Аня мне нравится своим умением собираться в нужный момент. Это прямо её фишка. И стальными нервами", — сказала фигуристка Зоя Ковязина.

По словам юной спортсменки, именно психологическая устойчивость и концентрация Щербаковой вдохновляют её на собственные победы.

Воспоминания из детства

Ковязина призналась, что следила за карьерой Анны ещё в детстве. Она вспоминает, как наблюдала за выступлениями будущей чемпионки на юниорском этапе Гран-при в Йошкар-Оле и болела за неё с трибун. Эти впечатления, по её словам, остались особенно яркими.

Артемий Мохов, напротив, отметил, что в детстве не имел конкретных спортивных кумиров, но всегда с интересом смотрел соревнования, восхищаясь сильными программами и эмоциональностью участников.

Общение со звездой

Зоя добавила, что ей довелось лично познакомиться с Анной Щербаковой. По её словам, олимпийская чемпионка оказалась доброжелательной, искренней и очень позитивной. Встреча с кумиром лишь укрепила уверенность юной фигуристки в том, что трудолюбие и спокойствие — лучшие качества для спортсмена.

Материал подготовлен по беседе с корреспондентом "Чемпионата" Маргаритой Сальниковой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Новости спорта
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Тело кричало о помощи: пациентку с опухолью вместо УЗИ отправили в магазин за бельём
Йод всему голова: врач рассказал, чем грозит его дефицит и как восполнить без вреда
Коврик перестанет ездить сам по себе: секрет надёжной фиксации из копеечных материалов
Канада ждёт сигнала из Вашингтона: почему Трамп снова заморозил переговоры
Красивые, но ядовитые: какие домашние цветы могут вызвать слепоту и отравление
Напиток, в который влюбляешься с первого глотка: как сварить чай с клюквой и специями
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Ученица Тутберидзе раскрыла имя главной музы в фигурном катании: кто помогает ей блистать на льду
Секреты Ксении Собчак: почему она выбрала ВНЖ в Испании для себя и сына
25 октября: первые камикадзе, уральский дракон и женщины за мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.