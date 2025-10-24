Ученица Тутберидзе раскрыла имя главной музы в фигурном катании: кто помогает ей блистать на льду

Юные ученики тренера Этери Тутберидзе — московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов — рассказали о своих кумирах и вдохновении в мире фигурного катания.
На вопрос журналиста о том, кто для них является примером, спортсмены ответили по-разному.
Зоя без раздумий назвала олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, тогда как Артемий признался, что не выделяет для себя конкретных кумиров.
"Аня мне нравится своим умением собираться в нужный момент. Это прямо её фишка. И стальными нервами", — сказала фигуристка Зоя Ковязина.
По словам юной спортсменки, именно психологическая устойчивость и концентрация Щербаковой вдохновляют её на собственные победы.
Ковязина призналась, что следила за карьерой Анны ещё в детстве. Она вспоминает, как наблюдала за выступлениями будущей чемпионки на юниорском этапе Гран-при в Йошкар-Оле и болела за неё с трибун. Эти впечатления, по её словам, остались особенно яркими.
Артемий Мохов, напротив, отметил, что в детстве не имел конкретных спортивных кумиров, но всегда с интересом смотрел соревнования, восхищаясь сильными программами и эмоциональностью участников.
Зоя добавила, что ей довелось лично познакомиться с Анной Щербаковой. По её словам, олимпийская чемпионка оказалась доброжелательной, искренней и очень позитивной. Встреча с кумиром лишь укрепила уверенность юной фигуристки в том, что трудолюбие и спокойствие — лучшие качества для спортсмена.
Материал подготовлен по беседе с корреспондентом "Чемпионата" Маргаритой Сальниковой.
