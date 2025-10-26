Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Нижегородской области вырастят роботов: команда инженеров-робототехников готовит прорывной проект
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
США на грани нервного срыва: чего больше всего боятся жители страны
Сцена даёт шанс всем, но удерживаются на ней единицы: Ани Лорак объяснила причину
Без молотка и пыли: способ, который превращает старую хрущевку в современную студию
Маршрут мечты: 5 мест в Грузии, ради которых стоит бросить отпуск на море
Дешёвый способ победить бессонницу: как тарелка картофеля помогает уснуть лучше таблеток
Хорроры заполняют кинотеатры зрителями: что заставляет людей платить за страх
Пёс тускнеет и седеет на глазах: какие породы обречены поседеть с юности

Диабет и физическая активность больше не враги: как движение помогает контролировать болезнь

6:28
Спорт

Физическая активность и диабет — понятия, которые раньше считались несовместимыми. Однако современные исследования и опыт спортсменов с диабетом доказывают: при правильном подходе тренировки не только безопасны, но и способны улучшить течение болезни. Главное — соблюдать баланс между нагрузкой, питанием и контролем уровня сахара.

Планка упражнение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Планка упражнение

Что такое диабет

Диабет — хроническое заболевание, при котором нарушается обмен веществ из-за недостатка или неэффективного действия инсулина.

  • При диабете 1 типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин вовсе.

  • При диабете 2 типа инсулин вырабатывается, но ткани теряют к нему чувствительность.

Результат один — повышение уровня глюкозы в крови, что со временем повреждает сосуды, сердце, почки и нервную систему.

Тем не менее активный образ жизни и продуманное питание позволяют держать заболевание под контролем и даже уменьшать дозу лекарств под наблюдением врача.

Спорт и диабет: почему это важно

Физическая активность делает клетки более чувствительными к инсулину, что снижает уровень сахара в крови. Кроме того, спорт:

  • улучшает работу сердца и сосудов;

  • снижает риск ожирения и гипертонии;

  • укрепляет мышцы и суставы;

  • повышает уровень "гормонов счастья" — эндорфинов;

  • улучшает сон и общее самочувствие.

Даже умеренные нагрузки, такие как ходьба или плавание, значительно улучшают показатели здоровья при диабете любого типа.

Принципы спортивного питания при диабете

Главная цель — стабильный уровень сахара без резких колебаний. Для этого важно:

  • соблюдать баланс макронутриентов (белков, жиров и углеводов);

  • употреблять пищу 3-5 раз в день небольшими порциями;

  • выбирать продукты с низким гликемическим индексом;

  • пить достаточно воды;

  • принимать пищу за 1-2 часа до тренировки и восполнять энергию после неё.

Продукты, богатые клетчаткой (овощи, цельнозерновые, бобовые), помогают замедлить усвоение глюкозы и стабилизировать обмен веществ.

Спортивные добавки и диабет

Если питание сбалансировано, можно добавить некоторые безопасные добавки — но только после консультации с врачом.

Добавка Польза Особенности при диабете
Протеин помогает восполнить белок после тренировки выбирайте без сахара и подсластителей
BCAA ускоряют восстановление мышц не влияют на уровень сахара
Креатин повышает силу и выносливость допустим при отсутствии проблем с почками
Изотоники восстанавливают электролиты использовать только без сахара
Предтренировочные комплексы повышают энергию допускаются только после одобрения врача, избегать кофеина и стимуляторов

Не рекомендуется: гейнеры, сладкие энергетики, белково-углеводные смеси - они провоцируют скачки сахара.

Как контролировать уровень сахара при тренировках

Контроль глюкозы — обязательное условие безопасности.
Перед тренировкой:

  • измерьте сахар (норма — 5-9 ммоль/л);

  • при низком уровне — перекусите;

  • при высоком — отмените тренировку.

Во время занятий:

  • держите под рукой быстрые углеводы (сок, таблетку глюкозы);

  • контролируйте самочувствие.

После тренировки:

  • повторно измерьте уровень сахара;

  • при необходимости — перекусите и внесите коррективы в дозу инсулина.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: тренироваться без измерения сахара.
Последствие: риск гипо- или гипергликемии.
Альтернатива: всегда измеряйте показатели до и после занятий.

Ошибка: выбирать интенсивные упражнения при плохом самочувствии.
Последствие: переутомление и резкие скачки сахара.
Альтернатива: отдавайте предпочтение ходьбе, плаванию, йоге, растяжке.

Ошибка: использование сладких изотоников и энергетиков.
Последствие: гипергликемия и перегрузка сердца.
Альтернатива: домашние изотоники без сахара (вода + щепотка соли + лимон).

Ошибка: нерегулярные тренировки.
Последствие: отсутствие стабильного эффекта.
Альтернатива: заниматься умеренно, но регулярно — хотя бы 3-4 раза в неделю.

Плюсы и минусы спорта при диабете

Плюсы Минусы
Снижается уровень сахара и повышается чувствительность к инсулину Требуется постоянный контроль глюкозы
Укрепляется сердце и сосуды Возможны гипогликемические состояния
Снижается масса тела Необходим индивидуальный подбор нагрузки
Улучшается настроение и качество жизни Некоторые виды спорта могут быть противопоказаны
Повышается устойчивость к стрессу Нужен строгий контроль питания и жидкости

Мифы и правда

Миф: диабетикам нельзя заниматься спортом.
Правда: физическая активность — одна из лучших форм терапии.

Миф: диабет и спортивное питание несовместимы.
Правда: при правильном подборе добавок спортпит безопасен и полезен.

Миф: только лёгкие тренировки допустимы.
Правда: силовые и интервальные тренировки разрешены при хорошем контроле уровня сахара.

Интересные факты

• Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям с диабетом не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю.
• Уровень сахара может снижаться на 20-30% уже после 30 минут тренировки.
• У профессиональных спортсменов с диабетом чувствительность к инсулину выше на 40%, чем у людей без спорта.
• При регулярных тренировках можно уменьшить дозу инсулина под наблюдением врача.
• Среди известных спортсменов с диабетом — футболист Пол Холл и олимпийский чемпион по биатлону Крис Фриман.

Физическая активность при диабете — это не ограничение, а возможность. Спорт помогает держать болезнь под контролем, улучшает обмен веществ и укрепляет тело. Главное — не игнорировать сигналы организма, следить за уровнем сахара и заниматься с удовольствием.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Новости спорта
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Последние материалы
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
США на грани нервного срыва: чего больше всего боятся жители страны
Сцена даёт шанс всем, но удерживаются на ней единицы: Ани Лорак объяснила причину
Без молотка и пыли: способ, который превращает старую хрущевку в современную студию
Маршрут мечты: 5 мест в Грузии, ради которых стоит бросить отпуск на море
Дешёвый способ победить бессонницу: как тарелка картофеля помогает уснуть лучше таблеток
Хорроры заполняют кинотеатры зрителями: что заставляет людей платить за страх
Пёс тускнеет и седеет на глазах: какие породы обречены поседеть с юности
Секрет стройности Светланы Светиковой после третьих родов: личный опыт и честное мнение
Ядерная ракета «Буревестник»: в РФ рассекречено новое оружие Судного дня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.