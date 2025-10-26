Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обои держатся мёртвой хваткой? Попробуйте этот раствор — и они сдадутся без боя
Турция меняет партнёров? Почему Голубой поток больше не нужен Eni?
Секрет японских огородов, который покорил Россию: дайкон делает чудеса с землёй
Один куплет — и вся школа в шоке: Билан сделал вирусную звезду из учительницы физики
Хит осеннего сезона: вкусный и полезный суп из нута, который согреет вас изнутри — готовим вместе
Машина стоит, а деньги текут: привычки водителей, превращающие механику в хлам
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Рыба, что лечит разум: Омега-3 признаны природным оружием против воспаления и стресса
Стояла, ждала, а теперь мстит: чем грозит долгая спячка автомобиля

Лекарство, ставшее мечтой миллионов: как инъекции для диабетиков изменили индустрию похудения

5:37
Спорт

Инъекционные препараты для похудения стали настоящим трендом. Их обсуждают в соцсетях, на форумах и даже в очередях аптек. Ozempic, Saxenda, Mounjaro — эти названия уже знакомы миллионам людей, мечтающих быстро сбросить вес. Но действительно ли это безопасный и простой способ похудеть?

Инъекционные препараты для похудения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инъекционные препараты для похудения

Как действуют инъекционные препараты для похудения

Эти лекарства изначально создавались не как средство для стройности, а для лечения диабета. Однако позже оказалось, что они влияют на регуляцию аппетита и ускоряют метаболизм.

По словам фармацевта, доктора Немета Акоша, Ozempic, Saxenda и Mounjaro воздействуют на рецепторы головного мозга, отвечающие за чувство насыщения:
• уменьшают чувство голода;
• замедляют опорожнение желудка;
• вызывают ощущение сытости даже при малых порциях еды.

"Эти препараты не волшебная палочка, они лишь помогают на пути к похудению. Без изменения образа жизни эффект будет временным", — пояснил эксперт, фармацевт Немет Акош.

Разница между ними в том, что Saxenda вводится ежедневно, а Mounjaro - раз в неделю. Кроме того, Mounjaro воздействует сразу на два рецептора, что делает его действие более выраженным.

Кто может использовать такие препараты

По официальным медицинским показаниям, инъекции назначаются только людям с индексом массы тела (ИМТ) выше 27, особенно если ожирение связано с рисками для здоровья — например, с гипертонией или диабетом.

Препараты отпускаются строго по рецепту, поэтому назначить их может только врач после обследования.

Побочные эффекты и ограничения

Несмотря на популярность, инъекционные препараты не лишены рисков. Среди побочных эффектов чаще всего встречаются:
• тошнота;
• диарея;
• запоры.

Обычно они проходят в течение нескольких дней, если пациент соблюдает рекомендации врача. Однако у некоторых людей возможно ухудшение самочувствия при несоблюдении дозировки или неправильном питании.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: использовать препарат без наблюдения врача, полагая, что он полностью безопасен.
Последствие: развитие побочных эффектов, нарушение пищевого поведения и возврат веса после прекращения лечения.
Альтернатива: обратиться к специалисту, подобрать индивидуальную дозу и сочетать лечение с физической активностью и рациональным питанием.

Ошибка: резко прекратить курс инъекций.
Последствие: быстрый набор веса и нарушения обмена веществ.
Альтернатива: завершать лечение постепенно, под контролем врача, переходя на диету и регулярные тренировки.

Ошибка: ожидать мгновенных результатов без усилий.
Последствие: разочарование и срыв, возврат к прежним привычкам.
Альтернатива: использовать препарат как вспомогательный инструмент, а не замену здоровому образу жизни.

FAQ

Можно ли колоть Ozempic или Saxenda самостоятельно?
Да, но только после назначения врача и точного обучения технике введения.

Правда ли, что препараты помогают всем?
Нет. Эффективность зависит от обмена веществ, состояния здоровья и питания пациента.

Можно ли вернуть вес после отмены препарата?
Да, если человек не меняет образ жизни, вес возвращается в течение нескольких месяцев.

Есть ли аналоги без рецепта?
Нет. Все препараты с подобным действием отпускаются только по рецепту, а их самовольное использование опасно.

Мифы и правда

Миф: уколы Ozempic или Saxenda безопасны для всех.
Правда: препараты могут вызывать побочные эффекты и противопоказаны при ряде заболеваний.

Миф: после курса вес не возвращается.
Правда: без корректировки питания и активности вес возвращается почти всегда.

Миф: инъекционные препараты заменяют спорт и диету.
Правда: они только поддерживают процесс похудения, но не работают без движения и контроля питания.

Интересные факты

• В 2023 году спрос на Ozempic вырос настолько, что в некоторых странах возник дефицит препарата.
• Исследования показали, что пациенты теряют до 15% массы тела при сочетании инъекций и физической активности.
• Появление этих препаратов стало поводом для бурных дискуссий в медицине — их называют "революцией в борьбе с ожирением".
• В США Mounjaro признан одним из самых эффективных средств для лечения диабета и одобрен FDA для контроля веса.
• Социальные сети сыграли ключевую роль в популяризации уколов — особенно после того, как о них заговорили знаменитости.

Инъекционные препараты вроде Ozempic, Saxenda и Mounjaro действительно могут стать эффективным инструментом в борьбе с лишним весом, но только при грамотном медицинском контроле и комплексном подходе. Без изменения образа жизни, питания и привычек их действие будет временным, а риск возврата веса — высоким. Здоровое похудение по-прежнему требует баланса между современными технологиями, осознанностью и ответственным отношением к собственному телу.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Наука и техника
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Военные новости
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Популярное
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Последние материалы
Торговый бум России: экспорт вырос на 18% — кто в списке главных партнёров
Ваш холодильник болен — и заражает продукты: вот как остановить эпидемию на кухне
Деньги на отпуск тают быстрее, чем мороженое: как рассчитать бюджет, чтобы не остаться ни с чем
Худеющие в восторге: яблочный пирог без сахара — это реально, а, главное, вкусно
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Миф или симбиоз: действительно ли птицы залетают в пасть к крокодилам ради обеда
Фантомная боль исчезает: новая технология восстанавливает нервы без хирургии и осложнений
Сочувствую всем: певица Жасмин рассказала, почему ей тяжело живётся с мужем Девой
Учёные в тревоге: самый большой вулкан Ирана ожил после тысячелетий молчания
Старым авто — новая жизнь: секрет моторных масел, которые возвращают двигателю силу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.