Эта часть тела чаще всего остаётся без внимания — и именно из-за неё страдают колени

В тренировках мы часто стремимся подтянуть то, что видно в зеркале: пресс, руки, ягодицы. Но при этом игнорируем одну из ключевых групп — мышцы задней поверхности бедра. Именно они отвечают за гармонию силуэта, стабильность коленей и здоровье тазобедренных суставов. При малоподвижном образе жизни эти мышцы теряют тонус, становятся слабыми, и тело перестает работать сбалансированно.

Когда задняя часть бедра не выполняет свою функцию, страдают не только эстетика, но и суставы. Бицепс бедра, полусухожильная и полуперепончатая мышцы участвуют в каждом шаге и буквально страхуют колени от травм.

Почему важна сила задней линии тела

Красота ног и ягодиц во многом определяется состоянием задней поверхности бедра. Если эта зона не развита, между ягодицами и бедром возникает визуальный "обрыв", контур теряет плавность, а ягодицы кажутся опущенными. Увеличение их объема не решает проблему — нужен баланс. Сильные мышцы задней поверхности создают естественную поддержку снизу, формируют приподнятую линию и делают силуэт законченным.

Кроме того, тренированные мышцы делают кожу в этой области более упругой, появляется лёгкий рельеф, а походка становится мягче и увереннее. Стабильность в коленном суставе снижает риск микротравм, помогает двигаться свободно и без дискомфорта.

Здоровье коленей и суставов

Задняя группа бедра — это естественный каркас для коленного сустава. Её сухожилия, соединяясь с икроножными мышцами, образуют подколенную ямку, которая служит природным "ортезом". Эти волокна защищают мениски, переднюю крестообразную связку и другие структуры колена.

Для тех, кто катается на горных лыжах, бегает или играет в футбол, укрепление задней поверхности бедра — не просто рекомендация, а элемент профилактики травм. Если мышцы ослаблены, колено принимает ударную нагрузку на себя, что ведёт к износу суставных поверхностей.

Баланс силы передней и задней частей бедра необходим и для здоровья тазобедренного сустава. При сидячей работе "заднее бедро" выключается из движения, из-за чего нагрузка распределяется неправильно. Со временем это может привести к артрозу, болям в пояснице и изменению осанки.

Как тренировать заднюю поверхность бедра

В тренажёрном зале

Самый безопасный и эффективный способ — работа на тренажёрах. Они позволяют дозировать нагрузку и изолированно прорабатывать нужную группу мышц. Наиболее распространённые варианты:

сгибание ног лёжа. Выполняется в положении лицом вниз. Это упражнение развивает функциональную силу, улучшает подвижность колена, подходит новичкам; сгибание ног сидя. Акцентирует внимание на форме и рельефе. Подходит для продвинутых, когда основа уже укреплена.

Если в зале есть оба тренажёра — чередуйте. Первый способствует растяжению и сокращению сухожилий, второй помогает прорабатывать мелкие детали и улучшать контур.

Дома с минимумом инвентаря

Полноценно заменить тренажёр сложно, но поддерживать тонус можно и дома. Главное — регулярность. Для этого подойдёт фитбол или эспандер. Один из эффективных вариантов — сгибание ног с фитболом: лягте на спину, поставьте пятки на мяч, поднимите таз и, сгибая колени, перекатывайте фитбол к себе. Повторяйте 10-15 раз в 2-3 подхода.

Если мяча нет, можно выполнять упражнение "мостик" с удержанием в верхней точке или делать наклоны с лёгкими гантелями.

Укрепляем заднюю поверхность бедра шаг за шагом

Разогрейте мышцы

Начните с короткой разминки: выполните лёгкие приседания без веса, вращения коленей, наклоны корпуса. Это активирует мышцы и подготовит суставы к нагрузке.

Настройте оборудование

На тренажёре отрегулируйте валик под свои лодыжки и выберите минимальный вес. Если вы работаете впервые, сосредоточьтесь на технике, а не на нагрузке.

Выполните упражнение

Лягте лицом вниз, плотно прижмите таз к скамье и согните ноги, подтягивая валик к ягодицам. Двигайтесь плавно, без рывков, полностью контролируя движение.

Следите за дыханием

На подъёме делайте выдох, на опускании — вдох. Не отпускайте ноги полностью внизу, удерживайте лёгкое напряжение, чтобы мышцы продолжали работать.

Повторите подходы

Начните с 3 подходов по 12–15 повторений. Со временем увеличивайте нагрузку на 2,5–5 кг каждые две недели, но только при условии, что сохраняете правильную технику.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: спешить и бросать вес.

Последствие: травма колена, отсутствие эффекта.

Альтернатива: выполняй движение медленно, контролируя амплитуду.

• Ошибка: округлять спину.

Последствие: повышается нагрузка на поясницу.

Альтернатива: держи позвоночник в нейтральном положении, живот подтянут.

• Ошибка: работать только с большой нагрузкой.

Последствие: перетренировка и микротравмы.

Альтернатива: увеличивай вес постепенно, сохраняя правильную технику.

Плюсы и минусы тренировки задней поверхности бедра

Плюсы Минусы Улучшает форму и тонус ног Требует регулярности Снижает риск травм коленей Медленный визуальный эффект Повышает стабильность суставов Нельзя заменить одной растяжкой Делает походку легче и увереннее Без тренажёра сложно развить силу

А что если нет тренажёра

Можно использовать подручные средства. Например, прикрепи к ногам резиновые петли, выполняй сгибания лёжа или стоя. Или делай румынскую тягу с гантелями — это упражнение не только укрепляет мышцы задней поверхности, но и развивает их эластичность. Главное — соблюдать технику и не торопиться.

Мифы и правда

Миф: достаточно качать только ягодицы.

Правда: без сильной задней поверхности бедра ягодицы теряют поддержку и форму.

Миф: упражнения для задней линии увеличивают объём ног.

Правда: при правильной нагрузке мышцы становятся плотными и подтянутыми, а не массивными.

Миф: растяжка заменяет силовую работу.

Правда: растяжка полезна, но без нагрузки мышца теряет силу и не выполняет стабилизирующую функцию.

FAQ

Как часто тренировать заднюю поверхность бедра?

1-2 раза в неделю достаточно для заметного результата и профилактики травм.

Можно ли выполнять упражнения после травмы колена?

Да, но только после консультации с врачом и при отсутствии боли. Начинай с минимальной нагрузки.

Подходит ли домашняя тренировка без оборудования?

Да, но результат будет медленнее. Используй фитбол, эспандер или утяжелители.

Когда появится эффект?

Через 4-6 недель регулярных тренировок.