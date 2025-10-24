Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти морковные булочки из Италии стали хитами завтраков — аромат сводит с ума
Дом стал пахнуть кориандром? Значит, вы живёте с южными пришельцами под одной крышей
Секрет ресторанных пельменей раскрыт: дело в соусе из трёх ингредиентов, которые есть у всех
Зима, от которой можно задохнуться: странную болезнь путают с обморожением — личный враг организма
То, что клеили на колени, теперь тянут на лицо: новая мания красоты без уколов и боли
Игристое по старой цене? Рынок раскрыл карты перед праздниками
Вместо Барсика и Шарика — Кокос и Груша: новая мода на имена покоряет московские приюты
Горы-призраки из прошлого Земли: Антарктида хранит то, что не подвластно времени
Настя Ивлеева в центре скандала: какой ответ Бородиной и Галич дала команда блогера

Стресс исчезает, как дым: 20 минут движения — и мозг переключается на радость

5:32
Спорт

Стресс прочно вошёл в повседневность, и большинство людей так или иначе сталкиваются с его последствиями. Однако есть естественный способ вернуть внутренний баланс — регулярные физические нагрузки. Тренировки не только укрепляют мышцы и сердце, но и помогают восстановить психологическое равновесие, снизить уровень тревожности и улучшить настроение.

Растяжка прямо на тропинке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Растяжка прямо на тропинке

Почему спорт помогает справляться со стрессом

Физическая активность запускает цепочку процессов, которые действуют как природный антидепрессант. Когда тело работает, мозг выделяет нейромедиаторы — серотонин, дофамин и эндорфины. Именно они отвечают за чувство радости и удовлетворения. Одновременно снижается концентрация кортизола — гормона стресса. После тренировки человек чувствует прилив энергии, а проблемы воспринимаются проще.

Нагрузка помогает расслабить мышцы, нормализовать дыхание и восстановить сон. Даже лёгкая активность способна снять внутреннее напряжение и вернуть ясность мыслей. Поэтому многие психологи при хроническом стрессе советуют включать движение в ежедневный распорядок — как обязательный элемент заботы о себе.

Релаксирующие эффекты тренировок

Регулярные занятия спортом действуют на организм комплексно:

  1. Снижают тревожность. Когда мышцы работают, электрическая активность в тканях выравнивается, и тело перестаёт посылать сигналы беспокойства.

  2. Возвращают здоровый аппетит. После тренировки организм требует полноценного питания, что помогает наладить режим и улучшить обмен веществ.

  3. Помогают расслабиться. Несколько минут разминки способны снять накопленное за день напряжение, особенно если вы долго сидите или работаете за компьютером.

  4. Поднимают самооценку. Чувство выполненного долга, лёгкость в теле и осознание прогресса создают внутреннюю устойчивость.

  5. Поддерживают позитивный фон. Снижение уровня кортизола способствует эмоциональной стабильности, и трудности перестают казаться непреодолимыми.

Лучшие виды активности для снижения стресса

Не все тренировки одинаково полезны для восстановления душевного равновесия. Главное — выбрать то, что приносит удовольствие и не перегружает.

1. Прогулки и лёгкий бег

Достаточно 20-30 минут в день, чтобы ощутить эффект. Свежий воздух, движение и смена обстановки насыщают мозг кислородом. Можно гулять по парку, кататься на велосипеде или просто пройтись до работы пешком. Аэробная нагрузка активирует кровообращение и укрепляет иммунитет, не требуя специального оборудования.

2. Йога, пилатес, стретчинг

Эти виды тренировок основаны на чередовании напряжения и расслабления. Медленные, осознанные движения помогают концентрироваться на дыхании и теле, что способствует выработке серотонина. Йога особенно полезна при хронической усталости: она развивает гибкость, улучшает осанку и стабилизирует нервную систему.

3. Игровые виды спорта

Футбол, волейбол, теннис или баскетбол дают возможность выплеснуть эмоции. Во время игры активно выделяется адреналин, который затем трансформируется в энергию и бодрость. К тому же спортивное общение с командой укрепляет социальные связи и помогает отвлечься от рабочих забот.

Советы шаг за шагом: как тренироваться для спокойствия

  1. Начните с малого. Если раньше вы не занимались, достаточно 10-15 минут растяжки или ходьбы.

  2. Выберите комфортную обстановку. Одни расслабляются в одиночестве, другим помогает компания.

  3. Следите за дыханием. Оно должно быть ровным и глубоким — это помогает сердцу работать устойчиво.

  4. Не перегружайте тело. Умеренная нагрузка эффективнее, чем изнуряющие тренировки.

  5. Заканчивайте занятие расслаблением. Несколько минут медитации, дыхательных упражнений или просто тихого отдыха закрепят эффект.

Сон и психология

Физическая активность напрямую связана с качеством сна. Когда человек устает физиологически, засыпание становится легче, а ночной отдых — глубже. При этом организм лучше восстанавливается, а нервная система адаптируется к стрессам. После регулярных тренировок снижается частота бессонницы, улучшается память и внимание.

3 интересных факта

  1. После 30 минут быстрой ходьбы уровень эндорфинов в крови повышается на 40%.

  2. Люди, регулярно занимающиеся спортом, реже страдают тревожными расстройствами.

  3. Даже простое растяжение плеч и шеи снижает частоту сердечных сокращений и снимает головное напряжение.

Исторический контекст

В античности физические упражнения считались частью философии. В Древней Греции гимнасии объединяли спорт и умственное развитие. Римские врачи уже тогда замечали связь между движением и душевным равновесием. Современная психология лишь подтвердила то, что знали веками: движение — лучший способ восстановить внутренний баланс.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Наука и техника
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Последние материалы
Эти морковные булочки из Италии стали хитами завтраков — аромат сводит с ума
Дом стал пахнуть кориандром? Значит, вы живёте с южными пришельцами под одной крышей
Секрет ресторанных пельменей раскрыт: дело в соусе из трёх ингредиентов, которые есть у всех
Зима, от которой можно задохнуться: странную болезнь путают с обморожением — личный враг организма
То, что клеили на колени, теперь тянут на лицо: новая мания красоты без уколов и боли
Игристое по старой цене? Рынок раскрыл карты перед праздниками
Вместо Барсика и Шарика — Кокос и Груша: новая мода на имена покоряет московские приюты
Стресс исчезает, как дым: 20 минут движения — и мозг переключается на радость
Горы-призраки из прошлого Земли: Антарктида хранит то, что не подвластно времени
Настя Ивлеева в центре скандала: какой ответ Бородиной и Галич дала команда блогера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.