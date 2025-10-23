Как часто нужно тренироваться, чтобы мышцы наконец начали расти — ответ удивит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В мире фитнеса один из самых частых вопросов звучит просто: как часто нужно тренировать мышцы, чтобы они росли быстрее и становились сильнее? Казалось бы, всё ясно — главное, чтобы были прогрессия нагрузки, отдых и восстановление. Но чем глубже исследователи изучают частоту тренировок, тем интереснее выводы. Сегодня разберём несколько научных обзоров, чтобы понять, как разные режимы влияют на гипертрофию и развитие силы.

Закон Шеррингтона в тренировке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Частота тренировок и мышечный рост

Для анализа оптимальной частоты тренировок по гипертрофии был проведён метаанализ, включивший 10 исследований. Учёные сравнивали результаты одной, двух и трёх тренировок в неделю для каждой мышечной группы, при этом общий объём нагрузки оставался одинаковым.

Вывод оказался однозначным:
две тренировки в неделю обеспечивают до 20% больший прирост мышечной массы, чем одна. Три и более занятия не давали значительного преимущества, если объём работы не увеличивался.

Таким образом, ключевым фактором остаётся не только частота, но и суммарный объём работы. Если привычную тренировку разделить на два дня — например, грудь и спину тренировать по дважды в неделю, но с меньшим числом подходов за один раз, — можно добиться лучшего восстановления и более стабильного роста.

"Частые, но умеренные тренировки стимулируют мышечный белковый синтез чаще, чем редкие и объёмные", — отмечается в обзоре Journal of Strength and Conditioning Research.

Частота тренировок и развитие силы

Для оценки влияния частоты на силовые показатели учёные изучили 22 исследования. В них сравнивались результаты при тренировках от одного до четырёх раз в неделю, а также рассматривались возраст, пол и тип упражнений.

Результаты в цифрах

Средние коэффициенты прироста силы распределились так:
1 тренировка в неделю — 0,74,
2 — 0,82,
3 — 0,93,
4 — 1,08.

Рост силы действительно коррелировал с частотой, но не во всех случаях одинаково. При эквивалентном объёме увеличение числа тренировок не всегда приводило к ускорению прогресса. Однако для многосуставных упражнений — таких как жим лёжа, тяга или присед — частота давала ощутимое преимущество.

Кто выигрывает от частых тренировок

Исследования показали, что частота особенно важна для:

  • верхней части тела — мышцы плечевого пояса и рук быстрее адаптируются при регулярной стимуляции;

  • молодых спортсменов — у них выше скорость восстановления и реакции на нагрузку;

  • женщин — при увеличении частоты их сила растёт быстрее, чем у мужчин при аналогичном объёме.

А вот у людей среднего и старшего возраста ежедневные силовые тренировки не дают дополнительного эффекта — организму требуется больше времени на восстановление.

Масса против силы: в чём отличие подходов

Если цель — гипертрофия, то решающим фактором остаётся общий объём работы за неделю. Частота влияет на эффективность только в том случае, если позволяет выполнить этот объём качественнее.

Если же цель — рост силы, то частота действительно имеет значение. Частые, но менее изнурительные тренировки позволяют совершенствовать технику и чаще стимулировать нервную систему, что особенно важно для многосуставных движений.

А что если тренироваться слишком часто

Повышенная частота без контроля восстановления приводит к накоплению усталости. В таком режиме падает мотивация, страдает техника, а уровень кортизола растёт. Поэтому даже самые частые программы требуют хотя бы одного-двух дней отдыха в неделю и корректировки питания — без достаточного белка рост невозможен.

Плюсы и минусы разных частот

Частота тренировок Плюсы Минусы
1 раз в неделю Подходит новичкам Медленный прогресс
2 раза в неделю Оптимальна для массы Требует планирования
3 раза в неделю Хороша для силы и техники Высокие требования к восстановлению
4 раза и больше Быстрый прирост силы у опытных Риск перетренированности

Часто задаваемые вопросы

Можно ли качать одну группу каждый день?
Нет. Мышцы растут во время отдыха, поэтому оптимальный интервал — 48-72 часа между нагрузками.

Что выбрать для натурала — 2 или 3 раза в неделю?
Приоритет стоит отдать двум тренировкам на каждую группу: это золотая середина между стимулом и восстановлением.

Нужно ли менять частоту в разные периоды?
Да. В фазу набора массы упор делают на объём, в фазу силы — на частоту и интенсивность.

Мифы и правда

Миф 1: чем чаще тренируешься, тем быстрее растёшь.
Правда: рост зависит от восстановления и сна, а не только от частоты.

Миф 2: нижнюю часть тела нужно тренировать так же часто, как верх.
Правда: ноги требуют больше времени на восстановление, особенно после базовых упражнений.

Миф 3: женщины должны тренироваться реже.
Правда: наоборот, их мышцы быстрее восстанавливаются, поэтому частота может быть выше.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
