Забота о теле превращается в зависимость, а цифры — в судью настроения: как работает расчёт калорий

Подсчёт калорий — инструмент, который может стать как помощником на пути к осознанному питанию, так и источником внутреннего стресса. Всё зависит от того, как человек к нему относится. Психологи подчёркивают: когда цифры начинают управлять настроением и самооценкой, речь идёт уже не о заботе о здоровье, а о навязчивом контроле.
На первых порах ведение калорийного дневника помогает разобраться, что именно и в каком количестве мы едим. Многие удивляются, узнав, сколько "скрытых калорий" содержится, например, в любимом латте или ложке арахисового масла. Благодаря учёту становится проще осознать, какие продукты действительно насыщают, а какие приносят лишь кратковременное удовольствие.
"Подсчет калорий может помочь лучше понять принципы питания", — отметила социальный психолог Наиля Бирарова.
По словам специалиста, этот метод полезен тем, кто только начинает путь к здоровому образу жизни. Он помогает увидеть взаимосвязь между количеством съеденного и самочувствием, научиться выбирать питательные блюда и формировать сбалансированный рацион.
Но у медали есть и обратная сторона. Когда фиксация каждого кусочка становится обязательным ритуалом, человек теряет спонтанность и удовольствие от еды. Появляется страх "лишней калории", тревога и чувство вины. Психологи называют это тревожным пищевым поведением.
"Постоянная фиксация каждого приема пищи со временем начинает психологически давить на человека", — подчеркнула Бирарова.
По мере развития навязчивости человек всё чаще отказывается от общения, если мероприятие связано с едой, теряет гибкость в питании и постепенно сужает круг допустимых продуктов. Это может привести к расстройствам пищевого поведения — орторексии, анорексии или булимии.
Полный отказ от подсчёта может быть полезен после периода обучения. Организм сам подсказывает, когда он сыт или голоден, если не мешать ему страхами и ограничениями. Слушая тело, можно питаться интуитивно — без таблиц и приложений, но с пониманием, что еда должна приносить пользу и удовольствие.
Как долго нужно считать калории?
Психологи советуют использовать этот инструмент не более трёх месяцев — чтобы научиться видеть порции и понимать энергетическую ценность продуктов.
Что лучше: подсчёт калорий или интуитивное питание?
Лучше сочетать оба подхода: считать, чтобы обучиться, а затем перейти к интуитивному питанию, сохранив навык наблюдения за телом.
Может ли подсчёт калорий повредить психике?
Да, если он сопровождается чувством вины, навязчивыми мыслями и страхом еды. В этом случае лучше прекратить практику и обратиться к психологу.
Когда человек живёт в постоянном контроле, уровень тревожности повышается, что напрямую влияет на сон. Пересчёт калорий перед сном и мысли о "лишнем десерте" провоцируют бессонницу. Умеренная физическая активность помогает компенсировать эмоциональное напряжение.
"Чувство вины за съеденное можно компенсировать умеренной физической активностью", — добавила психолог.
Подсчёт калорий может быть полезным инструментом только тогда, когда человек использует его с разумом. Он помогает разобраться в питании, увидеть реальную картину своего рациона и научиться делать осознанный выбор. Но если цифры начинают диктовать настроение, вызывать тревогу или чувство вины — значит, баланс нарушен.
Оптимальный путь — использовать подсчёт как временный этап обучения, а затем перейти к интуитивному питанию, где важны не таблицы и приложения, а доверие к собственному телу. Настоящее здоровье — это не строгий контроль, а гармония между разумом, телом и удовольствием от жизни.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.