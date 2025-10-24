Забота о теле превращается в зависимость, а цифры — в судью настроения: как работает расчёт калорий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:07
Спорт

Подсчёт калорий — инструмент, который может стать как помощником на пути к осознанному питанию, так и источником внутреннего стресса. Всё зависит от того, как человек к нему относится. Психологи подчёркивают: когда цифры начинают управлять настроением и самооценкой, речь идёт уже не о заботе о здоровье, а о навязчивом контроле.

Полезные продукты для сердца на тарелке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полезные продукты для сердца на тарелке

Когда цифры работают на вас

На первых порах ведение калорийного дневника помогает разобраться, что именно и в каком количестве мы едим. Многие удивляются, узнав, сколько "скрытых калорий" содержится, например, в любимом латте или ложке арахисового масла. Благодаря учёту становится проще осознать, какие продукты действительно насыщают, а какие приносят лишь кратковременное удовольствие.

"Подсчет калорий может помочь лучше понять принципы питания", — отметила социальный психолог Наиля Бирарова.

По словам специалиста, этот метод полезен тем, кто только начинает путь к здоровому образу жизни. Он помогает увидеть взаимосвязь между количеством съеденного и самочувствием, научиться выбирать питательные блюда и формировать сбалансированный рацион.

Как привычка превращается в зависимость

Но у медали есть и обратная сторона. Когда фиксация каждого кусочка становится обязательным ритуалом, человек теряет спонтанность и удовольствие от еды. Появляется страх "лишней калории", тревога и чувство вины. Психологи называют это тревожным пищевым поведением.

"Постоянная фиксация каждого приема пищи со временем начинает психологически давить на человека", — подчеркнула Бирарова.

По мере развития навязчивости человек всё чаще отказывается от общения, если мероприятие связано с едой, теряет гибкость в питании и постепенно сужает круг допустимых продуктов. Это может привести к расстройствам пищевого поведения — орторексии, анорексии или булимии.

Советы

  1. Начните с ведения дневника не ради ограничений, а ради осознанности.
  2. Ставьте реалистичные цели: например, отслеживать только основные приёмы пищи.
  3. Не превращайте подсчёт в самоцель — ориентируйтесь на ощущения сытости и энергии.
  4. Раз в неделю устраивайте "цифровой выходной", когда не считаете калории вовсе.
  5. Используйте приложения с акцентом на баланс питательных веществ, а не только на энергетическую ценность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать калории до сотых и контролировать каждый грамм.
  • Последствие: тревожность и срыв, отказ от любимых продуктов.
  • Альтернатива: фокус на качественных продуктах — овощах, белках, цельных крупах, где важна питательность, а не число.

Если перестать считать вовсе

Полный отказ от подсчёта может быть полезен после периода обучения. Организм сам подсказывает, когда он сыт или голоден, если не мешать ему страхами и ограничениями. Слушая тело, можно питаться интуитивно — без таблиц и приложений, но с пониманием, что еда должна приносить пользу и удовольствие.

Частые вопросы

Как долго нужно считать калории?
Психологи советуют использовать этот инструмент не более трёх месяцев — чтобы научиться видеть порции и понимать энергетическую ценность продуктов.

Что лучше: подсчёт калорий или интуитивное питание?
Лучше сочетать оба подхода: считать, чтобы обучиться, а затем перейти к интуитивному питанию, сохранив навык наблюдения за телом.

Может ли подсчёт калорий повредить психике?
Да, если он сопровождается чувством вины, навязчивыми мыслями и страхом еды. В этом случае лучше прекратить практику и обратиться к психологу.

Мифы и правда

  • Миф: чем меньше калорий, тем быстрее похудеешь.
    Правда: резкое снижение калорийности замедляет обмен веществ и вызывает стресс.
  • Миф: фитнес-приложения делают подсчёт безопасным.
    Правда: даже с приложениями важно сохранять гибкость — исследования показывают, что они могут усиливать тревожность.
  • Миф: подсчёт калорий обязателен для правильного питания.
    Правда: достаточно знать основы БЖУ и следить за качеством продуктов.

Сон и психология

Когда человек живёт в постоянном контроле, уровень тревожности повышается, что напрямую влияет на сон. Пересчёт калорий перед сном и мысли о "лишнем десерте" провоцируют бессонницу. Умеренная физическая активность помогает компенсировать эмоциональное напряжение.

"Чувство вины за съеденное можно компенсировать умеренной физической активностью", — добавила психолог.

3 интересных факта

  1. Люди, ведущие пищевой дневник, в среднем теряют на 20% больше веса, если не зацикливаются на цифрах.
  2. Наш мозг тратит около 20% всех калорий — поэтому умственные нагрузки тоже влияют на потребность в пище.
  3. У женщин, которые считают калории дольше полугода, чаще наблюдаются симптомы тревожных расстройств.

Подсчёт калорий может быть полезным инструментом только тогда, когда человек использует его с разумом. Он помогает разобраться в питании, увидеть реальную картину своего рациона и научиться делать осознанный выбор. Но если цифры начинают диктовать настроение, вызывать тревогу или чувство вины — значит, баланс нарушен.

Оптимальный путь — использовать подсчёт как временный этап обучения, а затем перейти к интуитивному питанию, где важны не таблицы и приложения, а доверие к собственному телу. Настоящее здоровье — это не строгий контроль, а гармония между разумом, телом и удовольствием от жизни.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
