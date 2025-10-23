5 упражнений, которые возвращают чёткий овал лица и укрепляют мышцы шеи — без косметологии и уколов

Спорт

Двойной подбородок — одна из самых частых эстетических проблем, которая способна изменить даже идеальные черты лица. Он появляется не только из-за лишнего веса, но и из-за плохой осанки, слабых мышц шеи, малоподвижного образа жизни и естественных возрастных изменений. В XXI веке к этому добавился новый фактор — "эффект гаджетов", когда голова постоянно опущена к экрану телефона или ноутбука.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Упражнение от двойного подбородка

Регулярная гимнастика для шеи и лица помогает укрепить мышцы, активизировать кровообращение и лимфоток, улучшить тонус кожи и визуально подтянуть нижнюю часть лица. Достаточно уделять ей 5-7 минут в день, чтобы уже через несколько недель увидеть результат.

Почему важно тренировать мышцы шеи и подбородка

Упражнения укрепляют мышцы нижней челюсти и шеи, улучшают микроциркуляцию крови и лимфы, снимают зажатость после долгой работы за компьютером. Вместе с этим выравнивается осанка, а лицо становится визуально моложе и стройнее.

Однако при выраженной жировой прослойке или потере эластичности кожи одних упражнений может быть мало. Чтобы добиться эффекта, стоит добавить лёгкий массаж, следить за питанием и осанкой, пить больше воды и спать не менее семи часов в сутки.

5 простых упражнений от двойного подбородка

Заниматься можно где угодно — дома, в офисе или даже за рабочим столом. Главное — делать движения медленно, перед зеркалом, чтобы контролировать технику.

Вытяжение головы вперёд-назад

Что даёт: укрепляет глубокие мышцы шеи, подтягивает область под подбородком.

Как делать:

Выпрямите спину, расслабьте плечи. Медленно вытяните голову вперёд, подбородок держите параллельно полу. Вернитесь назад, слегка ощущая натяжение под челюстью. На вытяжении — вдох, на возвращении — выдох.

Повторите 10-12 раз.

Подбородок к груди и вверх

Что даёт: растягивает заднюю поверхность шеи, улучшает кровоток и подвижность мышц.

Как делать:

Опустите подбородок к груди, почти касаясь её. Поднимите голову вверх, глядя немного выше линии горизонта, не запрокидывая назад. Делайте движения плавно, без рывков.

Повторите 10-12 раз.

Круг подбородком

Что даёт: активирует мышцы нижней челюсти, улучшает лимфоток.

Как делать:

Вытяните подбородок вперёд. Медленно нарисуйте им круг, словно держите карандаш. Дышите свободно, плечи не поднимайте.

Повторите 10-12 раз.

Полукруг головой

Что даёт: расслабляет мышцы шеи и корректирует осанку.

Как делать:

Наклоните голову к одному плечу. Проведите подбородком по груди к другому плечу. Не запрокидывайте голову назад.

Повторите 12-14 раз.

Диагональное вытягивание головы

Что даёт: активирует боковые и передние мышцы шеи, улучшает контур лица.

Как делать:

Поверните голову вправо. Вытяните подбородок вперёд и вверх по диагонали. Вернитесь в центр и повторите влево.

Повторите 8-10 поворотов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполнять упражнения рывками.

Последствие: головокружение, боль в шее.

Альтернатива: двигайтесь плавно, в ритме дыхания.

Ошибка: сутулиться при тренировке.

Последствие: нагрузка распределяется неправильно, эффект снижается.

Альтернатива: держите плечи ровно и расслабленно.

Ошибка: бросать гимнастику после первой недели.

Последствие: мышцы быстро возвращаются в исходное состояние.

Альтернатива: тренируйтесь ежедневно или хотя бы 4-5 раз в неделю.

А что если добавить уход

Совместите гимнастику с лёгким самомассажем и использованием сывороток для шеи и подбородка. Средства с гиалуроновой кислотой и пептидами усиливают эффект, а регулярное увлажнение и полноценный сон помогут коже восстановиться быстрее.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Не требует оборудования Эффект проявляется постепенно Подходит всем возрастам Требуется дисциплина Улучшает осанку и кровоток Не решает выраженные возрастные изменения Безопасна при правильной технике Может вызывать лёгкую усталость в шее

FAQ

Когда будет результат?

Через 3-4 недели регулярных занятий контур лица станет чётче, кожа — плотнее.

Можно ли делать упражнения вечером?

Да, особенно после рабочего дня — они снимают зажимы и расслабляют мышцы.

Помогает ли гимнастика при сильном птозе кожи?

В комплексе с массажем и уходом — да. При выраженных изменениях лучше проконсультироваться со специалистом.

Мифы и правда

Миф 1: упражнения не помогают при двойном подбородке.

Правда: укрепление мышц шеи и челюсти улучшает тонус и делает контур лица чётче.

Миф 2: гимнастика растягивает кожу.

Правда: при правильной технике кожа становится упругой, а не дряблой.

Миф 3: результат зависит от возраста.

Правда: в любом возрасте можно улучшить тонус мышц, просто понадобится чуть больше времени.