5 упражнений, которые возвращают чёткий овал лица и укрепляют мышцы шеи — без косметологии и уколов

Двойной подбородок — одна из самых частых эстетических проблем, которая способна изменить даже идеальные черты лица. Он появляется не только из-за лишнего веса, но и из-за плохой осанки, слабых мышц шеи, малоподвижного образа жизни и естественных возрастных изменений. В XXI веке к этому добавился новый фактор — "эффект гаджетов", когда голова постоянно опущена к экрану телефона или ноутбука.
Регулярная гимнастика для шеи и лица помогает укрепить мышцы, активизировать кровообращение и лимфоток, улучшить тонус кожи и визуально подтянуть нижнюю часть лица. Достаточно уделять ей 5-7 минут в день, чтобы уже через несколько недель увидеть результат.
Упражнения укрепляют мышцы нижней челюсти и шеи, улучшают микроциркуляцию крови и лимфы, снимают зажатость после долгой работы за компьютером. Вместе с этим выравнивается осанка, а лицо становится визуально моложе и стройнее.
Однако при выраженной жировой прослойке или потере эластичности кожи одних упражнений может быть мало. Чтобы добиться эффекта, стоит добавить лёгкий массаж, следить за питанием и осанкой, пить больше воды и спать не менее семи часов в сутки.
Заниматься можно где угодно — дома, в офисе или даже за рабочим столом. Главное — делать движения медленно, перед зеркалом, чтобы контролировать технику.
Что даёт: укрепляет глубокие мышцы шеи, подтягивает область под подбородком.
Как делать:
Выпрямите спину, расслабьте плечи.
Медленно вытяните голову вперёд, подбородок держите параллельно полу.
Вернитесь назад, слегка ощущая натяжение под челюстью.
На вытяжении — вдох, на возвращении — выдох.
Повторите 10-12 раз.
Что даёт: растягивает заднюю поверхность шеи, улучшает кровоток и подвижность мышц.
Как делать:
Опустите подбородок к груди, почти касаясь её.
Поднимите голову вверх, глядя немного выше линии горизонта, не запрокидывая назад.
Делайте движения плавно, без рывков.
Повторите 10-12 раз.
Что даёт: активирует мышцы нижней челюсти, улучшает лимфоток.
Как делать:
Вытяните подбородок вперёд.
Медленно нарисуйте им круг, словно держите карандаш.
Дышите свободно, плечи не поднимайте.
Повторите 10-12 раз.
Что даёт: расслабляет мышцы шеи и корректирует осанку.
Как делать:
Наклоните голову к одному плечу.
Проведите подбородком по груди к другому плечу.
Не запрокидывайте голову назад.
Повторите 12-14 раз.
Что даёт: активирует боковые и передние мышцы шеи, улучшает контур лица.
Как делать:
Поверните голову вправо.
Вытяните подбородок вперёд и вверх по диагонали.
Вернитесь в центр и повторите влево.
Повторите 8-10 поворотов.
Ошибка: выполнять упражнения рывками.
Последствие: головокружение, боль в шее.
Альтернатива: двигайтесь плавно, в ритме дыхания.
Ошибка: сутулиться при тренировке.
Последствие: нагрузка распределяется неправильно, эффект снижается.
Альтернатива: держите плечи ровно и расслабленно.
Ошибка: бросать гимнастику после первой недели.
Последствие: мышцы быстро возвращаются в исходное состояние.
Альтернатива: тренируйтесь ежедневно или хотя бы 4-5 раз в неделю.
Совместите гимнастику с лёгким самомассажем и использованием сывороток для шеи и подбородка. Средства с гиалуроновой кислотой и пептидами усиливают эффект, а регулярное увлажнение и полноценный сон помогут коже восстановиться быстрее.
|Плюсы
|Минусы
|Не требует оборудования
|Эффект проявляется постепенно
|Подходит всем возрастам
|Требуется дисциплина
|Улучшает осанку и кровоток
|Не решает выраженные возрастные изменения
|Безопасна при правильной технике
|Может вызывать лёгкую усталость в шее
Когда будет результат?
Через 3-4 недели регулярных занятий контур лица станет чётче, кожа — плотнее.
Можно ли делать упражнения вечером?
Да, особенно после рабочего дня — они снимают зажимы и расслабляют мышцы.
Помогает ли гимнастика при сильном птозе кожи?
В комплексе с массажем и уходом — да. При выраженных изменениях лучше проконсультироваться со специалистом.
Миф 1: упражнения не помогают при двойном подбородке.
Правда: укрепление мышц шеи и челюсти улучшает тонус и делает контур лица чётче.
Миф 2: гимнастика растягивает кожу.
Правда: при правильной технике кожа становится упругой, а не дряблой.
Миф 3: результат зависит от возраста.
Правда: в любом возрасте можно улучшить тонус мышц, просто понадобится чуть больше времени.
