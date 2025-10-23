Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночь смотрит в ответ: как темнота отражает наши скрытые тревоги и заставляет сердце биться чаще
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Лунный аромат и сияние лепестков: растения, которые расцветают только в темноте
Брюссель притворился решительным, но Бельгия показала — удар по России откладывается
Опытные водители теряют страх: дорога отвечает им холодным безразличием
7:2 в матче с Байером: Сафонов оценил победу ПСЖ, но удивил заявлением о своем будущем в клубе
Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся
Звёздный сосед злится: как Земля переживает солнечные бури
Сковорода вместо духовки: хитрый способ приготовить лазанью без лишней мороки

5 упражнений, которые возвращают чёткий овал лица и укрепляют мышцы шеи — без косметологии и уколов

Спорт

Двойной подбородок — одна из самых частых эстетических проблем, которая способна изменить даже идеальные черты лица. Он появляется не только из-за лишнего веса, но и из-за плохой осанки, слабых мышц шеи, малоподвижного образа жизни и естественных возрастных изменений. В XXI веке к этому добавился новый фактор — "эффект гаджетов", когда голова постоянно опущена к экрану телефона или ноутбука.

Упражнение от двойного подбородка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Упражнение от двойного подбородка

Регулярная гимнастика для шеи и лица помогает укрепить мышцы, активизировать кровообращение и лимфоток, улучшить тонус кожи и визуально подтянуть нижнюю часть лица. Достаточно уделять ей 5-7 минут в день, чтобы уже через несколько недель увидеть результат.

Почему важно тренировать мышцы шеи и подбородка

Упражнения укрепляют мышцы нижней челюсти и шеи, улучшают микроциркуляцию крови и лимфы, снимают зажатость после долгой работы за компьютером. Вместе с этим выравнивается осанка, а лицо становится визуально моложе и стройнее.

Однако при выраженной жировой прослойке или потере эластичности кожи одних упражнений может быть мало. Чтобы добиться эффекта, стоит добавить лёгкий массаж, следить за питанием и осанкой, пить больше воды и спать не менее семи часов в сутки.

5 простых упражнений от двойного подбородка

Заниматься можно где угодно — дома, в офисе или даже за рабочим столом. Главное — делать движения медленно, перед зеркалом, чтобы контролировать технику.

Вытяжение головы вперёд-назад

Что даёт: укрепляет глубокие мышцы шеи, подтягивает область под подбородком.

Как делать:

  1. Выпрямите спину, расслабьте плечи.

  2. Медленно вытяните голову вперёд, подбородок держите параллельно полу.

  3. Вернитесь назад, слегка ощущая натяжение под челюстью.

  4. На вытяжении — вдох, на возвращении — выдох.

Повторите 10-12 раз.

Подбородок к груди и вверх

Что даёт: растягивает заднюю поверхность шеи, улучшает кровоток и подвижность мышц.

Как делать:

  1. Опустите подбородок к груди, почти касаясь её.

  2. Поднимите голову вверх, глядя немного выше линии горизонта, не запрокидывая назад.

  3. Делайте движения плавно, без рывков.

Повторите 10-12 раз.

Круг подбородком

Что даёт: активирует мышцы нижней челюсти, улучшает лимфоток.

Как делать:

  1. Вытяните подбородок вперёд.

  2. Медленно нарисуйте им круг, словно держите карандаш.

  3. Дышите свободно, плечи не поднимайте.

Повторите 10-12 раз.

Полукруг головой

Что даёт: расслабляет мышцы шеи и корректирует осанку.

Как делать:

  1. Наклоните голову к одному плечу.

  2. Проведите подбородком по груди к другому плечу.

  3. Не запрокидывайте голову назад.

Повторите 12-14 раз.

Диагональное вытягивание головы

Что даёт: активирует боковые и передние мышцы шеи, улучшает контур лица.

Как делать:

  1. Поверните голову вправо.

  2. Вытяните подбородок вперёд и вверх по диагонали.

  3. Вернитесь в центр и повторите влево.

Повторите 8-10 поворотов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения рывками.
    Последствие: головокружение, боль в шее.
    Альтернатива: двигайтесь плавно, в ритме дыхания.

  • Ошибка: сутулиться при тренировке.
    Последствие: нагрузка распределяется неправильно, эффект снижается.
    Альтернатива: держите плечи ровно и расслабленно.

  • Ошибка: бросать гимнастику после первой недели.
    Последствие: мышцы быстро возвращаются в исходное состояние.
    Альтернатива: тренируйтесь ежедневно или хотя бы 4-5 раз в неделю.

А что если добавить уход

Совместите гимнастику с лёгким самомассажем и использованием сывороток для шеи и подбородка. Средства с гиалуроновой кислотой и пептидами усиливают эффект, а регулярное увлажнение и полноценный сон помогут коже восстановиться быстрее.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Не требует оборудования Эффект проявляется постепенно
Подходит всем возрастам Требуется дисциплина
Улучшает осанку и кровоток Не решает выраженные возрастные изменения
Безопасна при правильной технике Может вызывать лёгкую усталость в шее

FAQ

Когда будет результат?
Через 3-4 недели регулярных занятий контур лица станет чётче, кожа — плотнее.

Можно ли делать упражнения вечером?
Да, особенно после рабочего дня — они снимают зажимы и расслабляют мышцы.

Помогает ли гимнастика при сильном птозе кожи?
В комплексе с массажем и уходом — да. При выраженных изменениях лучше проконсультироваться со специалистом.

Мифы и правда

Миф 1: упражнения не помогают при двойном подбородке.
Правда: укрепление мышц шеи и челюсти улучшает тонус и делает контур лица чётче.

Миф 2: гимнастика растягивает кожу.
Правда: при правильной технике кожа становится упругой, а не дряблой.

Миф 3: результат зависит от возраста.
Правда: в любом возрасте можно улучшить тонус мышц, просто понадобится чуть больше времени.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Домашние животные
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Последние материалы
5 упражнений, которые возвращают чёткий овал лица и укрепляют мышцы шеи — без косметологии и уколов
Тихий террор: как женщины используют психологическое насилие, которое разрушает сильнее физического
€300 млрд на грани пропасти: Европа боится трогать деньги России
Природа устроила беспорядок — убираем с выгодой: листья можно не сгребать, а монетизировать
Взрывной план Трампа: США будут убивать всех, кто привозит наркотики
Враг внутри: как психоз превращает жизнь в кошмар наяву — шаг от стресса до бездны
Орбан не испугался: Венгрия остановила грабёж российских активов
Орбан остановил Украину: Венгрия в одиночку разгромила планы ЕС
Кошкам не нужен хозяин, но нужен его запах: сон в ногах оказался древним инстинктом выживания
Трамп сдал Израиль: неожиданный удар по сделке века
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.