8 правил фитнеса для людей с лишним весом — и одно главное, о котором почти все забывают

Спорт

Похудение через фитнес требует грамотного и безопасного подхода — особенно если старт происходит с лишним весом. Слишком резкие нагрузки, неправильный пульс и дефицит питания могут не только замедлить результат, но и привести к травмам. Вместе с Элиной Фроловой, персональным тренером клуба World Class Кунцево, разбираемся, как тренироваться при избыточном весе, чтобы активнее сжигать жир и не навредить здоровью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фитнес при избыточном весе

Как определить избыточный вес

Первый ориентир — индекс массы тела (ИМТ). Он рассчитывается по формуле: вес (кг) / рост (м²).

• Норма: 18,5-24,9

• Избыточный вес: 25-29,9

• Ожирение: от 30 и выше

Однако цифры не всегда отражают реальную картину: мышцы весят больше жира. Поэтому тренеры рекомендуют дополнительно следить за пульсом и общим самочувствием.

"Даже небольшое превышение нормы по ИМТ — уже сигнал снизить ударные нагрузки, такие как прыжки и бег", — отмечает Элина Фролова.

Лишний вес увеличивает давление на суставы и сердце, поэтому важно соблюдать безопасную пульсовую зону: 60-70% от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС). Для начинающих оптимальный пульс — 120-135 ударов в минуту, превышение 140 требует снижения темпа.

Частые ошибки при тренировках с лишним весом

Слишком интенсивное кардио.

Быстрое движение не равно эффективное жиросжигание. При пульсе выше 75% от МЧСС энергия берётся не из жира, а из гликогена. Неправильная техника.

Ошибки в движении при лишнем весе усиливают нагрузку на колени, голеностоп и позвоночник. Игнорирование восстановительных фаз.

Отсутствие отдыха замедляет обмен веществ и вызывает стресс, который повышает уровень кортизола — гормона, мешающего похудению. Питание с большими ограничениями.

Жёсткая диета в сочетании с активными тренировками приводит к потере мышц и упадку сил.

Когда тренировки становятся опасными

Признаки того, что нагрузка слишком велика:

• одышка и сбивчивое дыхание;

• учащённый пульс в покое;

• повышенное давление;

• боль в суставах, пояснице или шее;

• отёки и варикоз.

Если появляется хотя бы один симптом, стоит снизить интенсивность или временно перейти на щадящие программы: плавание, пилатес, аквааэробику, скандинавскую ходьбу.

Как сделать тренировки безопасными и эффективными

1. Контролируйте пульс

Используйте фитнес-браслет или нагрудный пульсометр, чтобы удерживать ЧСС в целевой зоне. Это позволит сжигать жир, не перегружая сердце.

2. Откажитесь от высокоинтенсивных нагрузок

Прыжки, бег, плиометрика и резкие махи повышают риск травм суставов. Лучше выбирать низкоударные виды кардио — эллипсоид, велотренажёр, ходьбу по дорожке с уклоном.

3. Не тренируйтесь в перегретом состоянии

Избегайте плотной одежды и "парящих" костюмов. Перегрев создаёт ложное ощущение потери веса, но на деле уходит только вода.

4. Исключите лишние утяжеления

Работа с весом более 60-70% от максимума может быть опасной. Начинайте с упражнений с собственным весом и на тренажёрах с фиксированной амплитудой.

5. Избегайте резких движений

Любые рывки, наклоны или вращения головы создают нагрузку на сосуды и позвоночник. Все движения должны быть плавными и контролируемыми.

6. Следите за дыханием и питьевым режимом

Дефицит воды снижает эффективность обмена веществ. Оптимально пить 150-200 мл каждые 15-20 минут тренировки.

7. Не тренируйтесь натощак

Расхожее мнение, что упражнения без завтрака усиливают жиросжигание, ошибочно. Без энергии организм переходит в стресс, и процесс сжигания жира замедляется.

8. Восстанавливайтесь после тренировки

Через 30-60 минут после занятий стоит восполнить энергию — подойдёт протеиновый коктейль, смузи или фрукт.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: бег при большом лишнем весе.

Последствие: травмы суставов и варикоз.

Альтернатива: ходьба по наклонной дорожке или плавание.

• Ошибка: тренировки до изнеможения.

Последствие: тахикардия, головокружение, упадок сил.

Альтернатива: интервальные занятия средней интенсивности по 30-45 минут.

• Ошибка: полное исключение углеводов из рациона.

Последствие: замедление обмена веществ и упадок энергии.

Альтернатива: сложные углеводы (овсянка, киноа, фрукты).

Плюсы и минусы тренировок при избыточном весе

Плюсы Минусы при нарушении режима Улучшается работа сердца и сосудов Повышается риск травм суставов Ускоряется обмен веществ Возможны скачки давления Снижается уровень стресса При переутомлении падает иммунитет Формируется мышечный тонус Недостаток восстановления тормозит прогресс

Частые вопросы (FAQ)

Можно ли заниматься каждый день?

Нет. При избыточном весе оптимально 3-4 тренировки в неделю с чередованием нагрузок.

Какое кардио самое безопасное?

Плавание, эллипсоид, велосипед и аквафитнес. Они снижают ударную нагрузку на суставы.

Что делать, если после тренировки болят колени?

Снизьте нагрузку, исключите прыжки и обратитесь к ортопеду для оценки состояния суставов.

Как быстрее увидеть результат?

Сочетайте умеренное кардио, силовые упражнения и сбалансированное питание с небольшим дефицитом калорий.

Мифы и правда

• Миф: чем интенсивнее тренировка, тем больше сжигается жира.

Правда: при слишком высоком пульсе организм использует углеводы, а не жир.

• Миф: пот = похудение.

Правда: с потом теряется вода, но не жировая масса.

• Миф: нужно тренироваться на голодный желудок.

Правда: при отсутствии энергии жиросжигание замедляется.

Интересные факты

При ходьбе в умеренном темпе человек сжигает до 300 ккал за 40 минут — безопасно и эффективно. Даже лёгкое снижение веса на 5% улучшает показатели артериального давления и сахара в крови. После трёх месяцев регулярных тренировок усиливается чувствительность к инсулину — обмен веществ становится активнее. Люди, занимающиеся фитнесом в паре с тренером, достигают цели в среднем на 40% быстрее. Правильное дыхание во время упражнений снижает уровень кортизола и улучшает настроение.

Фитнес при избыточном весе — не гонка, а путь к здоровому телу. Регулярность, умеренность и внимательность к сигналам организма помогут безопасно достичь цели и превратить физическую активность в удовольствие.