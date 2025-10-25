Жир — враг или союзник: что на самом деле скрывает самая недооценённая ткань организма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:43
Спорт

Жировая ткань — не просто энергетический запас организма, а сложная и живая система, влияющая на гормональный баланс, обмен веществ и даже настроение. Однако, когда её становится слишком много, начинаются серьёзные проблемы. Вместе с врачом спортивной медицины и реабилитологом Кристиной Амелёхиной разберёмся, как устроен жир, почему он необходим и чем опасно ожирение.

Улыбающаяся женщина со складками на животе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Улыбающаяся женщина со складками на животе

Как развивается жировая ткань

Жировая ткань у человека начинает формироваться ещё до рождения — это редкий случай среди млекопитающих.

Первый этап — эмбриональный, начинается с 30-й недели беременности. Именно поэтому младенцы рождаются "пухленькими".
Второй этап — подростковый период, когда активное деление жировых клеток продолжается параллельно с половым созреванием.

Если в организме постоянно поступает больше энергии, чем расходуется, жировые клетки (адипоциты) не только увеличиваются в размерах, но и начинают активно размножаться. Самое сложное — от новых клеток избавиться невозможно: даже при похудении их количество остаётся прежним, уменьшается только объём. Поэтому люди, однажды страдавшие ожирением, чаще набирают вес снова.

Виды жировой ткани

Жир в организме бывает белым и бурым.
Белый жир — основной, располагается под кожей и вокруг органов. Он запасает энергию, защищает ткани и регулирует теплообмен.
Бурый жир — метаболически активный, помогает вырабатывать тепло. У новорождённых его много — в области шеи, лопаток, за грудиной. С возрастом он уменьшается.

У мужчин масса жировой ткани составляет около 15%, у женщин — до 25% от общего веса. При этом распределение у всех разное: кто-то склонен к "животику", у кого-то жир скапливается на бёдрах. Интересный факт — меньше всего подкожного жира находится на веках.

Основные функции жировой ткани

  1. Энергетическая. Один грамм жира содержит около 9 ккал — это главный источник энергии для организма.

  2. Теплоизоляционная. Жировой слой защищает тело от переохлаждения, а коллагеновые волокна внутри него образуют упругую сетку.

  3. Защитная. Жир смягчает удары, защищает внутренние органы и делает кожу более эластичной.

  4. Накопительная. В адипоцитах хранятся триглицериды, жирорастворимые витамины (A, D, E) и женские гормоны — эстрогены. Избыток жира у мужчин повышает уровень эстрогенов, что приводит к снижению тестостерона.

  5. Гормональная. Жировая ткань не только накапливает, но и вырабатывает гормоны. Например, у женщин с очень низким процентом жира могут начаться нарушения цикла и аменорея.

Почему жир не уходит из "проблемных" зон

На поверхности жировых клеток есть два типа рецепторов:
альфа-2-рецепторы — способствуют накоплению жира;
бета-рецепторы — активируют его расщепление.

В так называемых "проблемных" зонах — живот, бёдра, колени — преобладают альфа-2-рецепторы. Поэтому именно отсюда жир уходит медленнее всего, даже при активных тренировках.

Что такое висцеральный жир

Висцеральный (внутренний) жир окружает органы — почки, кишечник, сердце. Он выполняет защитную функцию, своего рода "подушку безопасности". Однако избыток такого жира опасен.

"Висцеральный жир — не просто косметическая проблема, а фактор риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний", — подчёркивает Кристина Амелёхина.

Уровень висцерального жира можно измерить с помощью биоимпедансного анализа (например, на аппарате InBody). Нормальный показатель — от 1 до 9 единиц. Всё, что выше, говорит о риске метаболических нарушений.

Типы ожирения

  1. Алиментарное (конституционное). Самое распространённое, вызвано перееданием, малоподвижным образом жизни и стрессом. Чаще встречается у женщин старше 40 лет.

  2. Гипоталамическое. Возникает при нарушениях в гипоталамусе, который регулирует чувство голода. Аппетит становится неконтролируемым.

  3. Эндокринное. Связано с нарушением работы щитовидной, поджелудочной или половых желёз. Гормональные сбои усиливают аппетит и замедляют обмен веществ.

  4. Медикаментозное. Побочный эффект некоторых лекарств: кортикостероидов, антидепрессантов, нейролептиков, контрацептивов.

По распределению жира ожирение делится на три типа:
андроидное (верхнее) — жир концентрируется в области живота и груди, типично для мужчин;
гиноидное (нижнее) — жир скапливается на бёдрах и ягодицах, характерно для женщин;
смешанное — сочетание двух первых.

Как врачи определяют ожирение

Самый известный показатель — индекс массы тела (ИМТ). Он рассчитывается как вес (кг), делённый на рост (м²). Однако этот метод не всегда точен: у спортсменов с развитой мускулатурой высокий ИМТ не означает ожирение.

Более информативный показатель — соотношение объёма талии к объёму бёдер (ОТ/ОБ):
• у женщин норма ≤ 0,85;
• у мужчин — ≤ 1,0.

Если значение выше, речь идёт об избытке висцерального жира, который повышает риск гипертонии, диабета, артроза и даже онкологических заболеваний.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: полагаться только на весы.
Последствие: можно не заметить рост висцерального жира при нормальном весе.
Альтернатива: использовать биоимпедансный анализ.

Ошибка: садиться на слишком строгие диеты.
Последствие: организм замедляет обмен веществ, жир не уходит, а мышцы теряются.
Альтернатива: сбалансированное питание с контролем калорий и достатком белка.

Ошибка: игнорировать физическую активность.
Последствие: избыток энергии превращается в жир, усиливаются метаболические нарушения.
Альтернатива: комбинировать кардио и силовые тренировки 3-5 раз в неделю.

Плюсы и минусы жировой ткани

Плюсы Минусы
Источник энергии и тепла Избыток провоцирует ожирение
Защищает органы и суставы Нарушает гормональный баланс
Участвует в выработке гормонов Повышает риск диабета и гипертонии
Поддерживает кожу эластичной Увеличивает нагрузку на сердце и суставы

Частые вопросы (FAQ)

Можно ли полностью избавиться от жировых клеток?
Нет. При похудении адипоциты уменьшаются, но их количество остаётся прежним.

Что опаснее — подкожный или висцеральный жир?
Висцеральный. Он влияет на работу внутренних органов и вызывает воспалительные процессы.

Как определить тип ожирения?
По распределению жира и показателю талия/бёдра. Также помогает УЗИ и биоимпеданс.

Можно ли "перекачать" жир в мышцы?
Нет, жир и мышечная ткань различны по структуре. Но при тренировках жир сгорает, а мышцы растут.

Мифы и правда

Миф: жир нужен только как запас энергии.
Правда: он активно участвует в гормональной и иммунной регуляции.

Миф: висцеральный жир можно убрать только диетой.
Правда: для этого нужна комбинация диеты, физнагрузки и полноценного сна.

Миф: женщины должны иметь минимум жира.
Правда: слишком низкий процент жира опасен — возможны гормональные сбои и аменорея.

Интересные факты

  1. У новорождённых бурый жир составляет до 5% массы тела и помогает им не замерзнуть.

  2. У человека с ожирением количество адипоцитов может превышать норму в десять раз.

  3. Висцеральный жир сам вырабатывает воспалительные цитокины, влияя на сосуды и печень.

  4. Потеря даже 5-10% массы тела заметно снижает риск диабета и инфаркта.

  5. У людей с тренированной мускулатурой доля бурого жира выше — он активнее сжигает калории.

Жировая ткань жизненно необходима, но её избыток превращается в источник болезней. Контроль питания, движение и понимание процессов, происходящих в организме, помогают сохранить здоровый баланс и снизить риски, связанные с ожирением.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
