Санкции душат, но надежда жива: ВФЛА нашла способ вернуть атлетов на международные старты

3:00
Спорт

Генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Александр Джорджадзе рассказал о текущем положении дел в вопросе возвращения российских спортсменов на международную арену.

Мария Ласицкене
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мария Ласицкене

Несмотря на сохраняющиеся ограничения со стороны World Athletics, федерация продолжает диалог с международными структурами и ищет пути участия атлетов в зарубежных стартах.

"Мы находимся под международным мониторингом. Мы были восстановлены в 2023 году, но этим же заседанием совета были наложены всеобъемлющие и бессрочные санкции", — пояснил генеральный секретарь ВФЛА Александр Джорджадзе.

Продолжение переговоров с World Athletics

По словам Джорджадзе, ситуация остаётся сложной, но не безнадёжной. После формального восстановления статуса федерации в 2023 году World Athletics одновременно ввела бессрочные санкции, ограничивающие участие российских спортсменов в международных турнирах. Эти меры фактически заморозили возможность официальных выступлений под национальным флагом и участия в рейтинговых стартах, пишет "Советский спорт".

Тем не менее, российская сторона поддерживает контакт с международной ассоциацией, предоставляя отчёты о деятельности федерации и соблюдении правил добросовестного спорта.

Альтернативные пути для спортсменов

Несмотря на ограничения, ВФЛА активно ищет способы предоставить атлетам возможность соревноваться на международной арене. В августе пятеро российских легкоатлетов выступили на турнире "Кубок Сахеля" в Северо-Западной Африке, а уже в сентябре наши спортсмены приняли участие в чемпионате Сербии по многоборью, где показали высокие результаты.

Такие выступления проходят в рамках двусторонних соглашений между национальными федерациями и не нарушают запреты, установленные World Athletics. По словам представителей ВФЛА, именно подобные инициативы позволяют сохранять соревновательную форму и международный опыт российских атлетов.

Перспективы и дальнейшие шаги

Александр Джорджадзе подчеркнул, что российская федерация делает всё возможное для постепенного снятия санкций. Среди приоритетов — соблюдение всех требований по антидопинговому контролю, усиление образовательных программ для тренеров и прозрачная система отчетности перед международными структурами.

В ближайшее время ВФЛА планирует направить очередной отчёт в World Athletics и представить план по организации совместных спортивных мероприятий, которые могли бы стать шагом к нормализации отношений.

Российские спортсмены, в свою очередь, продолжают тренировки и участие во внутренних стартах, ожидая возможности вернуться на мировые арены.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
