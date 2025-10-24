Динамо против Зенита: Лещук обещает бой и историческую победу — пусть они боятся

Перед важным матчем 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и московским "Динамо" вратарь бело-голубых Игорь Лещук высказался уверенно и подчеркнул, что команда едет в Санкт-Петербург исключительно за победой.

Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин Матч Динамо - Зенит

Встреча состоится 26 октября и может стать ключевой для "Динамо" в борьбе за возвращение в верхнюю часть таблицы.

"Мы едем туда побеждать. А что, мы должны ехать туда проигрывать? Мы их должны бояться? Пусть они боятся, что к ним едет "Динамо". У нас история больше, чем у них", — заявил вратарь Игорь Лещук в разговоре с "РБ Спорт".

Настрой на победу

Лещук отметил, что команда не собирается сдаваться и продолжает верить в борьбу за высокие места. Сейчас отставание "Динамо" от лидера составляет десять очков, но футболист напомнил, что подобные разрывы уже преодолевались. По его словам, всё может измениться в считанные туры — важно лишь сохранять концентрацию и не терять очки в равных матчах.

"Динамо" подходит к игре после непростых туров, но команда демонстрирует прогресс под руководством Марцела Лички. Игроки отмечают, что в коллективе сохраняется боевой дух, а поражения воспринимаются как стимул для роста.

"Зенит" — сильный, но не непобедимый

Соперник москвичей — петербургский "Зенит" — традиционно считается одним из фаворитов чемпионата. После 12 туров команда набрала 23 очка и занимает четвёртое место. Тем не менее, Лещук подчеркнул, что динамовцы не собираются бояться грозного оппонента.

Он добавил, что главная борьба у "Динамо" идёт не с другими командами, а с самими собой — с нестабильностью и реализацией моментов. По его мнению, если бело-голубые смогут сохранять концентрацию и играть в свой футбол, они способны обыграть любого соперника.

О стадионе и атмосфере

Голкипер также поделился мнением о стадионе в Санкт-Петербурге. Он признал, что арена стала комфортнее, чем в первые годы после открытия, но отметил, что вокруг неё по-прежнему остаётся много разговоров о чрезмерных затратах на строительство. Несмотря на это, Лещук подчеркнул, что атмосфера на стадионе всегда впечатляет, а подобные матчи мотивируют играть на пределе возможностей.

Турнирная ситуация

После 12 туров "Динамо" занимает восьмое место с 16 очками. Команда старается наверстать упущенное и вернуть себе место в числе лидеров. Для этого важно не только побеждать в очных встречах с конкурентами, но и сохранять стабильность в играх против команд из нижней части таблицы.

Впереди у бело-голубых сложный календарь, однако победа над "Зенитом" может стать тем самым толчком, который вернёт клуб в гонку за медали.