Скрытая угроза фигурного катания: Евгения Медведева на грани инвалидности? Врачи бьют тревогу

3:10
Спорт

Российская фигуристка Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, может столкнуться с необходимостью серьёзного хирургического вмешательства. Об этом заявил врач-ортопед Константин Терновой, подчеркнув, что спортсменке потребуется операция на обеих ногах.

Евгения Медведева
Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евгения Медведева

"Операция Евгении Медведевой? Спорт — калечит. Девочка болеет с детства, а профессиональный спорт убил ей стопу. Теперь надо оперировать. Если не проводить хирургическое вмешательство, это может привести к инвалидности", — заявил Константин Терновой.

Последствия спортивных нагрузок

Медведева давно говорила о хронических болях и проблемах с ногами, которые преследовали её ещё со времён юниорских стартов. Постоянные прыжковые нагрузки, интенсивные тренировки и соревнования на износ дали о себе знать. По словам Тернового, именно такие перегрузки приводят к деформациям суставов и хроническим повреждениям стоп, особенно в тех видах спорта, где ударная нагрузка приходится на нижние конечности.

Фигурное катание — один из самых травмоопасных видов спорта: постоянные прыжки, вращения и падения нередко становятся причиной микротравм, которые накапливаются годами. Врачи отмечают, что многие профессиональные фигуристы сталкиваются с подобными проблемами уже к 25-30 годам, пишет Sport24.

Медведева после завершения карьеры

С декабря 2019 года Евгения не участвовала в соревнованиях, а в 2023 году официально объявила о завершении карьеры. Сейчас она активно работает в медиа, участвует в ледовых шоу и занимается благотворительными проектами. Поклонники надеются, что предстоящая операция поможет спортсменке избавиться от боли и сохранить возможность продолжать творческую деятельность на льду.

В медицинской среде отмечают, что при своевременном вмешательстве и правильной реабилитации прогноз может быть положительным. После восстановления Медведева сможет вести активный образ жизни, хотя о возвращении в профессиональный спорт речи, скорее всего, не идёт.

Травмы фигуристов — общая проблема

Травматизм в фигурном катании остаётся одной из главных тем для обсуждения в спортивной медицине. Частые проблемы со спиной, суставами и стопами у спортсменов связаны с чрезмерными физическими нагрузками и ранним началом тренировок. Эксперты всё чаще говорят о необходимости пересмотра методик подготовки и увеличении времени восстановления между сезонами.

А что дальше?

Поклонники Медведевой активно поддерживают спортсменку в соцсетях, выражая восхищение её стойкостью и волей. Многие отмечают, что даже после ухода из большого спорта Евгения остаётся символом силы духа и профессионализма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
