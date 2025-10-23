Тарасова о Гран-при России: это шанс для фигуристов доказать свою силу перед Олимпиадой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала старт взрослой серии Гран-при России по фигурному катанию, которая начнётся 25 октября в Магнитогорске.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Татьяна Тарасова

По её словам, эти соревнования не стоит рассматривать как отдельное событие — они являются важной частью подготовки спортсменов к главным стартам сезона и, прежде всего, к Олимпийским играм 2026 года в Милане.

"Годами расстраиваться нельзя, это не про нас. Мы работаем, тренируемся, улучшаемся, учим многооборотные элементы, стараемся их делать. Но, конечно, ужасно, что мы дисквалифицированы до сих пор. Я надеюсь, что нас это не погубит", — заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Подготовка к Олимпиаде начинается здесь

Среди участников серии — двукратная чемпионка России Аделия Петросян и двукратный победитель национального финала Гран-при Пётр Гуменник. Оба спортсмена считаются главными претендентами на попадание в состав сборной России на Олимпиаду в Милане.

По мнению Тарасовой, именно этапы Гран-при помогут им постепенно выйти на пик формы и отточить сложнейшие элементы программы, пишет ТАСС.

Российская серия в этом сезоне фактически заменяет международные старты, к которым отечественные фигуристы по-прежнему не допущены. Тем не менее, соревнования сохраняют высокий уровень — с сильным составом участников, насыщенными программами и вниманием публики.

Кто войдёт в сборную

Тарасова отметила, что национальное первенство также будет играть решающую роль в формировании состава сборной. По итогам чемпионата России именно лучшие пять спортсменов получат шанс попасть в команду и представлять страну на крупных стартах, включая Олимпийские игры и континентальные турниры.

Тренеры и эксперты уже пристально наблюдают за формой фигуристов. От того, кто сможет стабильно выполнять сложнейшие элементы — четверные прыжки и каскады, — зависит не только их место в рейтинге, но и будущее всей сборной.

Этап в Магнитогорске — начало большого пути

Первая часть серии пройдёт в Магнитогорске и соберёт сильнейших фигуристов страны. Спортсменов ждёт напряжённая борьба, ведь от выступлений на этом этапе во многом зависит уверенность в дальнейшем сезоне. Болельщики же смогут увидеть, как молодые таланты и признанные лидеры готовы к новым вызовам.

Несмотря на временные ограничения в международных турнирах, российское фигурное катание продолжает развиваться. Система внутренних соревнований позволяет удерживать высокий уровень и давать шанс спортсменам совершенствоваться.