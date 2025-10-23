7:2 в матче с Байером: Сафонов оценил победу ПСЖ, но удивил заявлением о своем будущем в клубе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:06
Спорт

После уверенной победы "Пари Сен-Жермен" над немецким "Байером" (7:2) в Лиге чемпионов голкипер французского клуба Матвей Сафонов обратился к болельщикам.

Матвей Сафонов
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Матвей Сафонов

Хотя российский вратарь не вышел на поле, он не остался в стороне от радости команды и выразил благодарность фанатам за поддержку.

"Всем привет, возвращаюсь после застоя. Немного поздно, но поздравляю с победой всех, кто болел за "ПСЖ". А всех, кто просто смотрел наш матч — с тем, что увидели кучу голов и красивый футбол", — написал Сафонов в своём Telegram-канале.

Возвращение после паузы

Для Сафонова этот матч стал особенным. После перехода из "Краснодара" в парижский клуб летом 2024 года российский голкипер долгое время оставался вне основной обоймы. В заявку на игру с "Байером" он попал, но весь поединок провёл на скамейке запасных. Несмотря на это, его обращение к фанатам вызвало тёплую реакцию — болельщики отметили скромность и спортивную выдержку вратаря.

Матч, который запомнился

Игра на "БайАрене" в Леверкузене стала одной из самых результативных для "ПСЖ" в текущем сезоне. Подопечные Луиса Энрике с самого начала взяли инициативу и забили семь мячей, продемонстрировав скоростной атакующий футбол. Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик, а Оусман Дембеле и Гонсалу Рамуш добавили по голу.

Судейство испанца Хесуса Хиля Мансано также прошло без серьёзных нареканий, а атмосфера на стадионе, несмотря на поражение хозяев, оставалась праздничной — немецкие болельщики оценили зрелищность матча.

Перспективы Сафонова в "ПСЖ"

Пока вратарская позиция парижан надёжно закреплена за Джанлуиджи Доннаруммой, но Сафонов продолжает тренироваться с основной группой и набирать форму. Французская пресса пишет, что наставник команды планирует задействовать россиянина в матчах Кубка Франции или менее значимых турах чемпионата, чтобы дать ему игровую практику.

Эксперты отмечают, что Сафонов может стать важным элементом ротации состава: в клубе рассчитывают на его надёжность и реакцию, проявленные ещё в матчах РПЛ и сборной России.

Французская пресса о вратаре

Журнал L'Équipe назвал Сафонова "тихим профессионалом", а Le Parisien отметил его "спокойствие и дисциплину". Болельщики клуба в соцсетях уже обсуждают, когда российский голкипер дебютирует в составе, ведь адаптация в новой лиге требует времени и уверенности со стороны тренера.

Сафонов стал первым российским вратарём в истории "ПСЖ". До него в команде из Лиги 1 выступали лишь полевые игроки из России, но на позиции последнего рубежа он открыл новую страницу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
