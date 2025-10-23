Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без яда и химии: неожиданные средства, которые действительно выгоняют муравьёв
Итальянская мощь против российских дорог: в Москве показали уникальный Ferrari в миллион евро
Предел бодрости: сколько чашек кофе организм может выдержать без последствий
Сборы на выход за 5 минут: что нужно поменять в шкафу, чтобы перестать тратить время впустую
900 тысяч в месяц: раскрыта схема заработка на бездомных в работных домах
Глубже, чем подлодки: учёные выяснили, зачем морские великаны уходят в километровую тьму
Гладкая кожа без раздражений: правила, которые делают восковую эпиляцию безболезненной
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Оливье отдыхает: этот салат с грибами и черносливом затмил все новогодние хиты

Спина болит не от тренировок, а от этих ошибок: проверьте, не делаете ли вы так же

5:14
Спорт

Здоровая спина — основа любой физической активности. Независимо от того, занимаетесь ли вы в спортзале, практикуете йогу или просто делаете утреннюю зарядку, именно позвоночник принимает на себя большую часть нагрузки. Несколько простых, но универсальных правил помогут сохранить его здоровье и избежать травм даже при интенсивных тренировках.

Постановка фитнес-целей перед тренировкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Постановка фитнес-целей перед тренировкой

Включайте мышечный "корсет"

Перед началом любой нагрузки активируйте мышцы кора — это естественный пояс, который стабилизирует позвоночник и распределяет давление.
Как делать: напрягите мышцы живота, будто готовитесь к удару, и слегка подтяните пупок к позвоночнику.
Почему важно: такая техника снижает нагрузку на поясницу почти на 40%, помогая избежать микротравм и растяжений.

Следите за нейтральным положением позвоночника

Главное правило — спина не должна ни округляться, ни прогибаться чрезмерно. Нейтральное положение позвоночника — это естественный S-образный изгиб, который сохраняется в любом упражнении.
Контроль: используйте зеркало или снимайте себя на видео, чтобы отслеживать технику.
Типичные ошибки:

  • округление спины при наклонах или тягах;
  • переразгибание в пояснице, особенно в планке или стоя с весом.

Сохраняя нейтральную ось, вы разгружаете межпозвоночные диски и укрепляете глубокие стабилизаторы корпуса.

Дышите правильно

Дыхание — это не просто физиология, а инструмент стабилизации. На усилие всегда делайте выдох (при подъёме веса или толчке), на расслабление — вдох (при опускании).

Опасная ошибка: задержка дыхания. Она повышает давление и может спровоцировать головокружение или даже грыжу.

Ритмичное дыхание помогает контролировать движение, сохранять концентрацию и снижает стрессовую нагрузку на позвоночник.

Избегайте осевой нагрузки при проблемной спине

Если у вас уже есть жалобы на поясницу, выбирайте щадящие варианты упражнений.
Замените:

  • становую тягу → на ягодичный мостик;
  • выпады с весом → на шаги на платформу;
  • скручивания на пресс → на упражнение "Мёртвый жук".

Эти альтернативы позволяют укреплять мышцы без вертикального давления на позвоночник.

Завершайте тренировку декомпрессией

После нагрузки позвоночнику нужно восстановление.
Простые методы:

  • повисеть на турнике 2-3 минуты без раскачивания — это мягко вытягивает позвоночник;
  • принять "позу ребёнка" из йоги — она расслабляет мышцы спины и улучшает подвижность позвонков.

Такая разгрузка помогает снять компрессию межпозвоночных дисков и предотвращает появление болей после тренировки.

Чек-лист безопасности

  • Боль — не показатель прогресса. При малейшем дискомфорте прекращайте упражнение и скорректируйте технику.
  • Корпус работает как единое целое. Нельзя качать пресс, выключая спину, или наоборот. Баланс между мышцами брюшного пресса и спины — ключ к здоровью позвоночника.
  • Разминка обязательна. Перед любой нагрузкой подготовьте суставы и мышцы, чтобы избежать травм.
  • Инвентарь имеет значение. Используйте коврик, пояс для тяжёлых упражнений и кроссовки с амортизацией.
  • Отдыхайте. Давайте телу хотя бы один день на восстановление после силовых тренировок.

А что если боль уже появилась

Не пытайтесь "перетерпеть". Если вы чувствуете тянущие ощущения или резкую боль, откажитесь от тренировок и обратитесь к врачу или физиотерапевту. Современные методы — кинезиотейпирование, массаж, корректирующие упражнения на фитболе — помогают восстановить позвоночник без медикаментов.

Плюсы правильной техники

Правильное выполнение Неправильное выполнение
Стабильная осанка Избыточная нагрузка на поясницу
Контроль дыхания и давления Головокружение, грыжи
Ровная работа мышц кора Дисбаланс и боли
Эффективная тренировка Потеря формы и травмы

FAQ

Как понять, что упражнение безопасно для спины?
Если движение не вызывает боли и позволяет удерживать нейтральную ось — оно безопасно.

Сколько раз в неделю тренировать спину?
Достаточно 2–3 занятий, включая упражнения на растяжку и стабилизацию.

Какие аксессуары полезны?
Пояс-стабилизатор, коврик, массажный ролик, фитбол — всё, что помогает поддерживать технику и восстановление.

Мифы и правда

Миф 1: сильная спина не требует разминки.
Правда: даже тренированные мышцы теряют эластичность без разогрева.

Миф 2: боль — признак роста.
Правда: это сигнал перегрузки или травмы.

Миф 3: йога безопасна при любых проблемах.
Правда: при грыже некоторые асаны противопоказаны — нужна адаптированная практика.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Наука и техника
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Внутренний туризм стремительно набирает обороты: куда теперь едут семьи с детьми
Сюрреализм и хип-хоп: почему Атланта Дональда Гловера стала эталоном современной комедии
День прошёл, а лицо — нет: секрет экспресс-омоложения без фильтров и косметолога
Си Цзиньпин закручивает гайки: чистки в армии вскрывают раскол в китайской элите
Минутная ошибка превращает баклажаны в отраву: как избавиться от соланина
Биологический Wi-Fi: собака скачивает информацию о вашем приходе за километры
Комфорт оборачивается угрозой: чем опасны подогретые бассейны для здоровья
В Госдуме объяснили решение Трампа отменить встречу с Путиным в Будапеште
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Выгораживать не буду: в чём певица Слава обвинила бывшего избранника Анатолия Данилицкого
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.