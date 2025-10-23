Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:14
Спорт

Мечта о подтянутом животе и выраженном прессе знакома почти каждому. Красивый торс — это не только эстетика, но и показатель силы, выносливости и здорового метаболизма. Но важно помнить: даже идеальные упражнения не принесут результата без правильного питания. Пресс есть у всех — просто у многих он скрыт под слоем жира. Чтобы сделать мышцы видимыми, нужно соблюдать баланс калорий и макронутриентов.

Спортивное тело весной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивное тело весной

Однако сегодня речь пойдёт не о диете, а о тренировке, которая поможет быстро прокачать мышцы живота и боковые области корпуса. Это комплекс из десяти упражнений, собранных в формат суперсета — без пауз между подходами. Такой метод создаёт интенсивную нагрузку и запускает жиросжигание, сохраняя акцент на мышцах пресса.

Как выполнять суперсет правильно

Перед началом тренировки важно подготовиться: сделать разминку и лёгкие растяжки корпуса. Суперсет выполняется одним потоком, без отдыха между упражнениями. После полного круга можно сделать паузу 2-3 минуты и повторить цикл ещё 2 раза.

Если вы новичок, начните с одного круга, постепенно увеличивая длительность и интенсивность. Для динамических упражнений ориентируйтесь на 15-20 повторений, для статических — на удержание позиции от 30 до 60 секунд.

Тренировку можно проводить через день или включать в программу 1-2 раза в неделю, комбинируя с другими нагрузками.

Комплекс упражнений для пресса

Подъём таза

Классика для нижней части живота. Лягте на спину, вытяните ноги вверх и медленно приподнимайте таз на несколько сантиметров. Движение должно быть коротким, подконтрольным. Спина не прогибается, внимание — только на пресс.

Подъём ног

Не меняя положения, опускайте и поднимайте прямые ноги под углом примерно 90 градусов. Не допускайте рывков и не бросайте ноги вниз — сила должна идти из центра тела. Это базовое упражнение развивает нижние мышцы пресса.

Подъём колен

Облегчённая вариация для тех, кто только начинает. Ноги согнуты, колени подтягиваются к груди с лёгким отрывом таза от пола. Работают нижние мышцы живота, но нагрузка мягче.

Прыжки "под себя"

Переходим в упор лёжа. На выдохе выполняем прыжок, подтягивая колени под грудь, затем возвращаемся в планку. Это движение повышает частоту сердечных сокращений и развивает выносливость, при этом активно работает пресс.

Планка

Без отдыха оставайтесь в упоре на локтях или прямых руках. Спина прямая, тело — единая линия. Чем сильнее вы напрягаете мышцы живота и ягодиц, тем выше эффект.

Ножницы

Лёжа на спине, поднимите ноги на 20-30 см от пола и делайте перекрёстные движения. Ноги не касаются пола, мышцы живота постоянно в напряжении.

Велосипед

Из того же положения выполняйте круговые движения ногами, будто крутите педали. Это упражнение помогает проработать не только пресс, но и мышцы бёдер.

Повороты корпуса

Сядьте, слегка отклоните корпус назад и повернитесь поочерёдно вправо и влево. Для усложнения можно поднять стопы над полом. Отличная проработка косых мышц и укрепление боковых областей.

Скручивания

Классическое упражнение для верхнего пресса. Лягте на спину, ноги согнуты, руки за головой или на груди. На выдохе приподнимайте лопатки от пола, чувствуя сокращение мышц живота.

Удержание ног

Финальное статическое упражнение. Поднимите прямые ноги на 20 см и держите, сколько сможете. Пресс постоянно в напряжении — это "точка сгорания" вашего суперсета.

Как построить тренировку

  • Выполняйте комплекс через день или дважды в неделю.

  • Старайтесь не отдыхать между упражнениями.

  • После завершения круга сделайте паузу 2 минуты и повторите ещё один раз.

  • Если чувствуете боль в пояснице — уменьшите амплитуду движений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Делать упражнения рывками Снижается эффективность, возрастает риск травм Работайте плавно, на выдохе выполняйте усилие
Неправильное дыхание Потеря контроля и быстрая усталость Вдох при расслаблении, выдох при сокращении
Прогиб в пояснице Перегрузка позвоночника Контролируйте прижатие поясницы к полу
Слишком частые тренировки Мышцы не успевают восстанавливаться Делайте перерывы минимум сутки между занятиями

Плюсы и минусы суперсета

Плюсы Минусы
Высокая эффективность при короткой длительности Подходит не всем новичкам
Одновременно развивает силу и выносливость Требует контроля дыхания и техники
Не требует оборудования Повышенная нагрузка на мышцы кора
Ускоряет метаболизм и жиросжигание Возможна усталость при первых занятиях

А что если добавить кардио

Совмещение суперсета с лёгким кардио даёт мощный эффект. Можно выполнять короткую разминку — бег на месте, прыжки или работу со скакалкой. Это разогревает мышцы и усиливает сжигание жира.

Для более продвинутых — вариант с "кардио-петлёй": после суперсета сразу выполнить 2 минуты бёрпи или прыжков "джампинг джек". Такой формат повышает интенсивность и помогает быстрее увидеть результат.

FAQ

Сколько кругов делать?
Новичкам — один, опытным — два-три.

Можно ли выполнять каждый день?
Нет, мышцам нужно время на восстановление. Оптимально — через день.

Что важнее — количество повторений или техника?
Техника. Лучше меньше, но качественно.

Когда появится результат?
При регулярных тренировках и контроле питания — через 3-4 недели.

Можно ли делать дома без коврика?
Да, но лучше использовать плотную поверхность, чтобы не травмировать поясницу.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
