Фитнес, где нужно двигаться как зверь: что такое Animal Flow и почему он покоряет мир

Animal Flow — необычное фитнес-направление, в котором упражнения выполняются на четвереньках. Оно не требует оборудования, помогает развить гибкость, баланс, силу и поддерживает здоровье суставов и сердца. Разбираемся, откуда появилось это движение, в чём его польза и как начать тренироваться.
Автор методики — американский тренер Майк Фитч, который создал Animal Flow в 2010 году. Он пробовал разные виды активности — от брейк-данса до цирковых трюков — и искал способ развить силу без утяжелителей. Идея родилась из наблюдения: человек, как и животное, может использовать свой вес, чтобы двигаться естественно и свободно.
Название переводится как "животный поток": "animal" — отсылка к движениям животных, "flow" — к плавности переходов между позами. Тренировки проходят на полу, с опорой на ладони и стопы. Здесь нет рывков и резких движений — каждое упражнение соединено с предыдущим, образуя единый поток.
Animal Flow сочетает элементы йоги, гимнастики и акробатики: волны, позы краба, скорпиона, обезьяны. Такие тренировки укрепляют мышцы кора, улучшают подвижность суставов и развивают чувство равновесия.
Исследований о влиянии Animal Flow немного, но специалисты отмечают его оздоровительный эффект. Движения на четвереньках активизируют глубокие мышцы, которые отвечают за стабильность позвоночника и суставов.
Основные преимущества:
• укрепление сердечно-сосудистой системы;
• развитие гибкости и координации;
• улучшение осанки и контроля тела;
• повышение выносливости и дыхательного объёма.
ВОЗ рекомендует уделять умеренной физической активности 150-300 минут в неделю. Animal Flow идеально подходит под эти нормы: интенсивность средняя, при этом задействуются крупные мышечные группы и активно расходуется энергия.
Одежда. Лучше выбирать удобную, эластичную форму, которая не сковывает движения. Подойдут леггинсы и топ или футболка из дышащей ткани.
Обувь. Можно заниматься босиком или в мягких кроссовках с гибкой подошвой.
Покрытие. Используйте нескользящий фитнес-коврик или обычный ковер. Главное — чтобы поверхность была умеренно мягкой и устойчивой.
Animal Flow не требует дополнительного оборудования — только ваше тело и немного пространства вокруг.
Методика подходит людям любого уровня подготовки. В ней есть как базовые движения, так и сложные комбинации для опытных спортсменов. Однако освоить технику самостоятельно сложно — лучше начать с нескольких занятий под руководством сертифицированного тренера.
Инструктор поможет выстроить правильную осанку, объяснит механику движений и скорректирует ошибки. В фитнес-клубах часто проводят групповые тренировки по Animal Flow — это идеальный вариант для новичков.
Найти специалиста можно на официальном сайте программы, где размещён список сертифицированных инструкторов по городам.
Перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом, особенно если есть:
• заболевания сердца и сосудов;
• проблемы с лёгкими;
• травмы опорно-двигательного аппарата.
Не рекомендуется заниматься при температуре и острых инфекциях, а также во время беременности без согласования со специалистом.
Импровизационное движение, имитирующее повадки обезьяны. Техника свободная, возможны вариации.
Присядьте, поставив пятки на пол.
Поставьте руки перед собой — чуть уже, чем стопы.
Перенесите вес на руки, поднимите таз и перемещайтесь вперёд, добавляя боковые шаги или лёгкие прыжки.
Развивает подвижность позвоночника и мышцы кора.
Встаньте в позу ребёнка, затем перейдите в планку на прямых руках.
Подтяните правое колено к левому запястью, скручивая корпус.
Поднимите таз и заведите правую ногу назад и вверх — как хвост скорпиона.
Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
Работают руки, ноги и мышцы кора.
Встаньте на четвереньки, колени чуть приподнимите над полом.
Одновременно шагайте левой рукой и правой ногой, затем наоборот.
Можно усложнить движение, двигаясь спиной вперёд.
Требует подвижности плеч и гибкости позвоночника.
Сядьте, согните колени и поставьте стопы на ширине таза.
Ладони поставьте сзади, приподнимите таз, оставаясь на четырёх точках опоры.
Поднимите одну руку, выгните корпус вверх, заведите руку за голову.
Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
Программа для среднего уровня подготовки:
Разминка запястий —вращения и волны, по 30 секунд.
Растяжка молящегося — 30 секунд.
Растяжка запястий —по 1 минуте.
Зверь —удержание позы 10-15 секунд.
Краб —удержание позы 10-15 секунд.
Зверь 2 —повторить три подхода.
Зверь растягивается —3-5 повторений.
Отдыхайте между элементами 30-60 секунд. Со временем можно увеличивать продолжительность и добавлять новые связки.
|Плюсы
|Минусы
|Не требует оборудования
|Сложно освоить технику без тренера
|Улучшает гибкость, баланс и силу
|При неправильной технике возможны боли в запястьях
|Подходит для занятий дома
|Нужен ровный нескользящий пол
|Развивает выносливость и дыхание
|Сложно контролировать нагрузку новичкам
|Укрепляет суставы и мышцы кора
|Требует регулярных тренировок для результата
Можно ли заниматься дома?
Да, если есть место и нескользящее покрытие. Главное — соблюдать технику и делать разминку для запястий.
Как часто тренироваться?
Оптимально — 3-4 раза в неделю по 30-45 минут.
Сколько нужно, чтобы освоить базу?
При регулярных тренировках базовые элементы осваиваются за 4-6 недель.
Заменит ли Animal Flow обычный фитнес?
Да, частично. Оно сочетает элементы силовой, аэробной и растяжки, развивая тело комплексно.
• Миф: Animal Flow — это просто гимнастика.
Правда: упражнения включают динамические связки, координацию и силовую работу.
• Миф: нужно быть гибким, чтобы начать.
Правда: гибкость развивается постепенно во время занятий.
• Миф: тренировки только для молодых.
Правда: заниматься можно в любом возрасте при отсутствии противопоказаний.
Программу Animal Flow официально преподают в более чем 60 странах.
Некоторые элементы методики используются в физиотерапии для восстановления после травм.
Создатель направления Майк Фитч до сих пор лично обучает инструкторов по всему миру.
Animal Flow — это не просто фитнес, а способ вернуть телу природную подвижность и силу. Он развивает осознанность движений, помогает чувствовать мышцы и делает тело гибким и устойчивым.
