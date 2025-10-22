Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кальмары, как в ресторане, но легче: раскроем секрет хрустящей корочки без фритюра
Меньше — значит лучше: как минимализм в уходе возвращает коже баланс
Домашние джунгли под угрозой: почему кот превращает ваш подоконник в буфет
Зима в заповеднике: как увидеть Кавказ в первозданном виде без толп и суеты
Рынок замер в ожидании: что произойдёт с ценой на красную икру
Идеальная клумба без конфликтов: пары растений, которые превращают клумбу в поле битвы
Один шаг — и буря: фотограф объяснил, почему не извинился после столкновения с Долиной
Он не просто едет — он сияет: новый кроссовер превратили в произведение искусства
Когда волосы становятся хроникой тела: внутренняя жизнь, записанная в кератине

Эти пять простых упражнений заставят икры работать и подарят ногам красивый рельеф — даже без тренажёров

1:23
Спорт

Икры — один из самых "упрямых" участков тела. У многих их форма и рельеф действительно определяются генетикой, но это не значит, что работать над ними бесполезно. Развить силу, выносливость и добавить объём всё же можно — особенно если подключить правильные упражнения и стабилизирующую работу ног и стопы.

Домашняя тренировка для икр с гантелями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя тренировка для икр с гантелями

В спортзале это сделать проще: там есть тренажёры, стойки, штанги, а некоторые умудряются прокачивать икры даже в кроссовере. Но и дома можно добиться заметного результата — достаточно пары гантелей и немного терпения. Сегодня разберём небольшой сет из пяти упражнений, которые помогут прокачать икроножные и камбаловидные мышцы без тренажёров.

Особенности мышц и техника безопасности

Икроножная и камбаловидная мышцы — очень выносливые, ведь они работают каждый день, когда мы стоим, ходим или поднимаемся по лестнице. Поэтому просто "покачать" их раз в неделю недостаточно — им нужна регулярная, но контролируемая нагрузка.

Начинать следует с лёгких весов, чтобы привыкнуть к амплитуде и развить чувство баланса. При работе стоя на носках активно подключаются мышцы-стабилизаторы стопы и голеностопа, а значит, спешка и избыточный вес могут привести к растяжению. Вначале лучше сосредоточиться на технике и равновесии, а уже потом увеличивать нагрузку.

Структура сета

Тренировка состоит из пяти упражнений. Их можно выполнять последовательно, делая по три подхода по 15 повторений каждое, или выбрать три-четыре движения и включить их в общий комплекс ног.

Круговые подъёмы на икры

Это вариация классических подъёмов на носки, но с акцентом на разные части икроножной мышцы. Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, гантели в руках по бокам.

На первом повторе пятки находятся близко друг к другу. Поднимаясь на носки, постепенно разводите пятки наружу, словно рисуете небольшой полукруг. В нижней фазе движения возвращайтесь в исходную позицию. Затем выполняйте следующий повтор наоборот — начните с разведённых пяток и сводите их вместе в процессе подъёма.

Такое вращательное движение позволяет проработать не только центральную часть икр, но и боковые пучки. Работайте в плавном темпе, концентрируясь на ощущениях.

Подъём на одной ноге

Следующее упражнение направлено на развитие силы и симметрии. Встаньте на одну ногу, удерживая равновесие. Гантель держите в руке со стороны работающей ноги, а другой рукой можно опереться о стену или спинку стула.

Поднимайтесь на носок, максимально сокращая икру, затем плавно опускайтесь вниз. Если есть возможность, встаньте носком на невысокую подставку — это увеличит амплитуду и эффективность. Выполните все повторения на одной ноге, затем смените сторону.

Приседания на носках

Это упражнение добавляет нагрузку не только на икры, но и на мышцы бедра, корпуса и стабилизаторы. Встаньте прямо, возьмите гантели и поднимитесь на носки. В этом положении выполняйте неглубокие приседания, не касаясь пятками пола.

Держите корпус ровным, а колени направляйте вперёд. Можно держать гантели по бокам, на плечах или перед собой, как при кубковых приседаниях. Вариант с гирей тоже подойдёт, но требует большего контроля равновесия.

Главная задача — сохранить устойчивость на протяжении всего движения. Даже без большого веса упражнение даёт ощутимую нагрузку, особенно при медленном темпе.

Подъёмы на носки стоя

Это классика, без которой не обходится ни одна программа для икр. Встаньте прямо, возьмите гантели в руки и поднимайтесь на носки, делая короткую паузу в верхней точке. Затем плавно опускайтесь вниз.

Чтобы усилить эффект, можно делать короткую серию без отдыха — 20-30 повторений подряд. Такой формат отлично "добивает" мышцы и заставляет их включать максимальное количество волокон.

Некоторые спортсмены делают это упражнение после приседаний, не давая ногам отдыхать. Дома можно выполнять его как отдельное движение, особенно если вес гантелей небольшой.

Подъёмы на носки в приседе

Финальное упражнение имитирует работу на тренажёре для камбаловидной мышцы. Суть проста: оставаясь в положении приседа, поднимайтесь на носки, не меняя положения корпуса.

Сядьте так, чтобы бёдра были почти параллельны полу, и поставьте гантели на колени, удерживая их руками. Теперь, не разгибая ноги, медленно поднимайте пятки, чувствуя напряжение в нижней части голени.

Это движение задействует глубоко расположенные мышцы, создающие "плотность" и объём в нижней части икры. Работайте в среднем темпе, стараясь не терять баланс.

Как выстроить тренировку

Оптимальный вариант — выполнять все пять упражнений подряд, делая между ними короткий отдых на 30-40 секунд. После завершения сета отдохните пару минут и повторите всё снова. Трёх циклов будет достаточно, чтобы нагрузка ощущалась, но не перегружала суставы.

Если вес гантелей небольшой, можно увеличить количество повторений до 25-30. Если же гантели тяжёлые, оставьте 12-15, но следите за техникой. Главное правило — движение должно быть подконтрольным, без рывков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать с большого веса, стремясь быстрее накачать объём.
    Последствие: риск растяжений и боли в ахилле.
    Альтернатива: начать с лёгких гантелей и сосредоточиться на технике.

  • Ошибка: выполнять упражнения слишком быстро.
    Последствие: нагрузка уходит на суставы, а мышцы работают неэффективно.
    Альтернатива: медленный подъём и контролируемое опускание.

  • Ошибка: пренебрегать равновесием.
    Последствие: нарушение техники и риск падения.
    Альтернатива: выполнять движения рядом со стеной или опорой.

Таблица "Плюсы и минусы домашней тренировки на икры"

Плюсы Минусы
Можно выполнять без тренажёров Ограничение по весу
Подходит для начинающих и продвинутых Требует баланса и координации
Задействует стабилизаторы и стопы Меньшая изоляция, чем в тренажёре
Улучшает силу и выносливость Результат требует регулярности

Как избежать травм

Перед началом тренировки обязательно разогрейте ноги — лёгкая растяжка и 2-3 минуты прыжков на месте помогут подготовить суставы и ахилловы сухожилия. После выполнения сета сделайте растяжку икроножных мышц: упритесь носком в стену и слегка подайтесь корпусом вперёд, почувствовав вытяжение.

Не гонитесь за весом — для икр важнее количество повторений и контроль. Помните, что это выносливая мышца, и она реагирует на длительную работу, а не на краткие рывки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Санкции невиданной силы: США готовят России удар под дых
Мир. Новости мира
Санкции невиданной силы: США готовят России удар под дых
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Последние материалы
Домашние джунгли под угрозой: почему кот превращает ваш подоконник в буфет
Зима в заповеднике: как увидеть Кавказ в первозданном виде без толп и суеты
Рынок замер в ожидании: что произойдёт с ценой на красную икру
Эти пять простых упражнений заставят икры работать и подарят ногам красивый рельеф — даже без тренажёров
Турция уговаривает Туркмению увеличить поставки газа
Идеальная клумба без конфликтов: пары растений, которые превращают клумбу в поле битвы
Один шаг — и буря: фотограф объяснил, почему не извинился после столкновения с Долиной
Он не просто едет — он сияет: новый кроссовер превратили в произведение искусства
Когда волосы становятся хроникой тела: внутренняя жизнь, записанная в кератине
Черепа, города и забытые ритуалы: кто и зачем создавал чаши смерти культуры Лянчжу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.