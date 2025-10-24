Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна мама — три отца: как природа позволила кошкам нарушать все правила наследственности
Тысяча лет детства: археологи нашли древнерусские игрушки и рисунки малышей
Не просто сушит полотенца: тайная миссия прибора, без которого ванная превращается в болото
Жизнь после Девчат: шокирующие судьбы любимых актёров, о которых вы не знали
Не дайте холоду погубить вашу герань — вот что вы должны сделать, чтобы её спасти
Чудо в буковом лесу: редкий альпийский усач снова ожил в горах Южного Тироля
Лондонские соглашения: чьи сети поймают больше сельди
Глубокое разочарование: почему Поплавская не одобрила присвоение Криду звания заслуженного артиста
Не тяните ресницы — ускорьте восстановление после наращивания с этими секретами

После шести можно без страха: наука окончательно разрушила главный миф о похудении

Спорт

Правило "не есть после шести" прочно укоренилось в массовом сознании. Его повторяют в программах о похудении, блогах и даже врачи старой школы. Но современные исследования показывают: время ужина не имеет решающего значения для веса. Важно не когда вы едите, а что и сколько.

Ужин после шести: мифы и правда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ужин после шести: мифы и правда

Откуда взялся миф

Когда-то считалось, что вечером обмен веществ замедляется, а значит, все съеденное "уходит в жир". Идея казалась логичной, но наука давно доказала, что это не так.

Метаболизм не выключается ночью — организм продолжает работать, восстанавливать ткани, синтезировать гормоны, перерабатывать питательные вещества. Да, скорость обмена немного снижается во сне, но не настолько, чтобы превращать ужин в жировые отложения.

Циркадные ритмы и питание

Исследования циркадных ритмов действительно подтверждают, что время приема пищи влияет на усвоение питательных веществ, но не в той степени, как считалось раньше. Оптимально есть в активные часы дня, однако последний прием пищи за 4-5 часов до сна может вызвать сильный голод, особенно у тех, кто ложится поздно.

Ключевой фактор — суточный баланс калорий и нутриентов, а не время суток.

В журнале Obesity опубликовано исследование, в котором две группы людей худели одинаково, несмотря на то, что одна ела после шести вечера, а другая — нет. Организм учитывает не часы, а общую калорийность рациона.

Когда ужин действительно может навредить

Некоторым людям поздняя еда противопоказана, но причины не связаны с набором веса:

  • при гастроэзофагеальном рефлюксе — еда перед сном может спровоцировать изжогу;

  • при нарушениях сна — плотный ужин мешает заснуть;

  • при сахарном диабете — стоит избегать быстрых углеводов, особенно вечером.

Но большинству здоровых людей ужин после шести не только не вреден, но и полезен, особенно если он соответствует их биоритму.

Вечерний приём пищи после тренировки

Если вы занимаетесь спортом вечером, еда после тренировки обязательна. Белки и сложные углеводы помогают восстановить мышцы и запустить регенерацию тканей. Отказ от ужина после тренировки может привести к потере мышечной массы и упадку сил.

Что есть вечером

Главное — состав блюд, а не время их приёма.

Оптимальные продукты для ужина:

  • постное мясо, рыба или яйца — источник белка;

  • овощи и зелень — клетчатка, витамины;

  • немного сложных углеводов — киноа, булгур, кусочек цельнозернового хлеба.

Менее удачные варианты:

  • сладости, десерты, фастфуд;

  • газированные напитки и алкоголь;

  • белый хлеб и макароны из мягких сортов пшеницы.

Белковая пища вечером помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает метаболизм на высоком уровне даже ночью.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: полный отказ от еды после 18:00.
    Последствие: нарушение сна, переедание на следующий день.
    Альтернатива: лёгкий ужин за 2-3 часа до сна.

  • Ошибка: поздние калорийные перекусы (пицца, сладости).
    Последствие: перегрузка пищеварения.
    Альтернатива: белковый перекус — творог, йогурт, яйца.

  • Ошибка: следование чужим советам без учёта образа жизни.
    Последствие: стресс, срывы и нестабильный вес.
    Альтернатива: индивидуальный подход к питанию и режиму.

Плюсы и минусы ужина после шести

Плюсы Минусы
Улучшает восстановление после вечерних тренировок Может вызвать изжогу при переедании
Поддерживает уровень сахара и предотвращает ночной голод При позднем сне возможна тяжесть
Сохраняет мышечную массу Требует контроля за качеством пищи
Улучшает настроение и сон при лёгком меню Не подходит при заболеваниях ЖКТ

Мифы и правда

  • Миф: после шести организм перестаёт сжигать калории.
    Правда: метаболизм работает круглосуточно, просто немного замедляется во сне.

  • Миф: поздний ужин всегда ведёт к набору веса.
    Правда: вес растёт из-за избытка калорий, а не из-за времени приёма пищи.

  • Миф: отказ от ужина ускоряет похудение.
    Правда: часто приводит к перееданию утром и сбоям обмена веществ.

FAQ

Можно ли ужинать после 20:00?
Да, если вы ложитесь спать после полуночи. Главное — за 2-3 часа до сна и без тяжёлой пищи.

Что лучше съесть вечером, чтобы не поправиться?
Лёгкий белковый ужин: рыбу, курицу, овощи, немного крупы или творог.

Как питаться тем, кто тренируется вечером?
После тренировки обязательно съешьте белково-углеводный приём пищи — он поможет восстановить мышцы.

Можно ли пропускать ужин для ускорения похудения?
Нет. Это приводит к снижению метаболизма и неконтролируемому аппетиту.

Как понять, что ужин слишком поздний?
Если после еды вы чувствуете тяжесть или плохо спите — сдвиньте приём пищи раньше.

Современная диетология давно оставила позади миф о "запрете еды после шести". Важнее не время на часах, а баланс питательных веществ и осознанность в выборе продуктов. Ваш организм не считает минуты — он оценивает энергию и качество пищи. Главное правило: ешьте с умом, а не по будильнику.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Катар и США сообщили ЕС о возможных проблемах с поставками газа
Газ
Катар и США сообщили ЕС о возможных проблемах с поставками газа
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Газ
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Не дайте холоду погубить вашу герань — вот что вы должны сделать, чтобы её спасти
Чудо в буковом лесу: редкий альпийский усач снова ожил в горах Южного Тироля
Лондонские соглашения: чьи сети поймают больше сельди
Глубокое разочарование: почему Поплавская не одобрила присвоение Криду звания заслуженного артиста
Не тяните ресницы — ускорьте восстановление после наращивания с этими секретами
Ядерный парадокс: Франция усиливает арсенал, но летает на машинах прошлого века
Истории из жизни простых семей: почему счастье не должно любить тишину — интервью с продюсером Антоном Пятайкиным
Надёжность цифровых сервисов начинается с тестирования — инженер по качеству Юлия Дрогунова о технологиях доверия в финтехе
Всего 2 чашки и печень скажет спасибо: вот что произойдет с вашим главным фильтром
Один предмет — и машина слушается с полуслова: секрет идеального чувства колёс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.