Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взорвите осень 2025: эти куртки и пальто изменят ваш стиль навсегда — откройте для себя тренды
Евросоюз толкает Бельгию на грань: кому достанется счёт за замороженные российские миллиарды
Молчаливые свидетели древности: в Адыгее нашли меотские таблички с неизвестными знаками
Земля больше не одна: в космическом соседстве обнаружена планета с признаками обитаемости
Он тянется к солнцу, а ломается под урожаем: вот как спасти абрикос от самого себя
Белоруссия обошла Европу: куда россияне бегут встречать Новый год без виз и переплат
Выбор, от которого зависит будущее: как одна операция превращает заботу в долгую жизнь
Этот орех коварен, а мы едим его килограммами: он признан самым опасным растением 2025 года
Боролся 16 лет: Слепаков* рассказал, как звезда КВН Павел Козмопулос цеплялся за жизнь

Минус 5 сантиметров без фитнеса: японский метод с обычным полотенцем покоряет мир здоровьем и осанкой

0:18
Спорт

Мир фитнеса переполнен сложными программами, дорогими гаджетами и новомодными диетами. Но иногда самые простые решения оказываются самыми действенными. Один из таких феноменов — метод Фукуцудзи, японская практика, в которой используется обычное полотенце. Звучит как очередной интернет-трюк, но многочисленные поклонники уверяют: через неделю вы почувствуете разницу.

Метод Фукуцудзи: упражнение с валиком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Метод Фукуцудзи: упражнение с валиком

В чём суть японского метода

Автором метода стал японский врач Тошики Фукуцудзи, специалист по массажу и мануальной терапии. Первоначально он разрабатывал упражнение для пациентов с хроническими болями в спине и нарушениями осанки. Но вскоре заметил неожиданный эффект — у людей уменьшалась окружность талии и улучшалось положение тела.

Фукуцудзи объяснил это просто: сидячая работа и неправильная поза приводят к тому, что таз смещается вперёд, а позвоночник теряет естественный изгиб. Внутренние органы "вываливаются" вперёд, и живот визуально увеличивается. Исправление осанки возвращает органам нормальное положение, а брюшная стенка подтягивается.

Таким образом, метод Фукуцудзи — это не способ сжечь жир, а естественная коррекция тела, которая помогает улучшить осанку, снять напряжение со спины и визуально уменьшить живот.

Как выполнять упражнение Фукуцудзи

Для выполнения понадобится только одно большое плотное полотенце и немного свободного пространства.

Шаг за шагом:

  1. Сверните полотенце в плотный валик диаметром 7-10 см. Чтобы оно не разматывалось, перевяжите его ниткой или резинкой.

  2. Сядьте на пол (желательно на коврик), вытянув ноги вперёд.

  3. Положите полотенце за спину — примерно на уровне пупка, туда, где естественный прогиб поясницы.

  4. Медленно лягте на спину, чтобы валик оказался под поясницей.

  5. Разведите ноги на ширину плеч, затем соедините большие пальцы стоп — пятки остаются врозь.

  6. Вытяните руки над головой, ладонями вверх, и постарайтесь соединить мизинцы.

  7. Дышите спокойно и глубоко, оставайтесь в этом положении 5 минут.

Если сначала это кажется неудобным или болезненным, начните с 2-3 минут, постепенно увеличивая время. После завершения не вставайте резко — повернитесь на бок, затем медленно сядьте и только потом поднимайтесь.

Что происходит с телом

Когда вы лежите на валике, позвоночник возвращается в естественное положение, а таз постепенно выравнивается. Это создаёт лёгкое растяжение и корректирует осанку. Даже за пять минут мышцы корпуса и поясницы получают мягкую статическую нагрузку.

Главное преимущество — восстановление баланса между передней и задней цепями тела: мышцы живота начинают работать на удержание позы, а спина расслабляется.

Реальные эффекты метода

  • Улучшение осанки: регулярное выполнение упражнения выравнивает позвоночник и расправляет плечи.

  • Плоский живот: благодаря выравниванию таза и укреплению глубоких мышц пресса живот становится подтянутым.

  • Снятие болей в пояснице: растягиваются зажатые мышцы и фасции, уменьшая хроническое напряжение.

  • Стимуляция дыхания: раскрытие грудной клетки улучшает вентиляцию лёгких.

  • Антистресс-эффект: глубокое дыхание и неподвижность действуют как короткая медитация.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: положить валик слишком низко или высоко.
    Последствие: чрезмерное давление на поясницу.
    Альтернатива: расположите полотенце строго под талией, где начинается естественный изгиб.

  • Ошибка: резко вставать после упражнения.
    Последствие: головокружение и мышечное напряжение.
    Альтернатива: плавный переход в сидячее положение через бок.

  • Ошибка: делать на мягкой поверхности.
    Последствие: уменьшение эффекта выравнивания позвоночника.
    Альтернатива: твёрдая поверхность с тонким ковриком.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Простота и доступность — нужен только валик из полотенца Не заменяет полноценные тренировки
Улучшает осанку и дыхание Эффект виден при регулярности
Снимает напряжение со спины Возможен дискомфорт у людей с грыжами
Подходит для всех возрастов Требует внимательности к положению тела

Мифы и правда

  • Миф: метод сжигает жир на животе.
    Правда: упражнение не уменьшает жировую ткань, но корректирует осанку и визуально делает талию тоньше.

  • Миф: результат виден через один день.
    Правда: заметное улучшение осанки и формы живота проявляется после недели ежедневной практики.

  • Миф: метод подходит только женщинам.
    Правда: упражнение эффективно и для мужчин, особенно тех, кто страдает от сидячего образа жизни.

FAQ

Можно ли делать упражнение каждый день?
Да, это безопасная практика. Главное — не превышать 5-7 минут за один сеанс.

Что, если болит поясница?
Начните с меньшего диаметра валика и сократите время до 2 минут. Если боль сохраняется, проконсультируйтесь с врачом.

Можно ли использовать валик из поролона или подушку?
Можно, но эффект будет слабее — важно, чтобы опора была плотной и устойчивой.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть эффект?
Большинство замечают улучшение осанки и лёгкость в спине через 5-7 дней.

Можно ли сочетать с другими упражнениями?
Да, особенно с растяжкой, йогой и упражнениями на пресс — эффект усилится.

Метод Фукуцудзи — это напоминание, что иногда путь к лучшему самочувствию лежит не через изнурительные тренировки, а через осознанное возвращение тела к его естественному состоянию. Пять минут в день — и ваш позвоночник скажет спасибо, а живот действительно станет ровнее.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Газ
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Мечта об идеальном авто превращается в кошмар: антирейтинг японских неудачников Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Бюджетная альтернатива: эти средства для борьбы с воспалениями на лице уже есть у вас дома
Мир или санкции: что выберет Япония в отношениях с Россией
Скандал в шоу-бизнесе: как поклонники Пугачёвой довели продюсера Дзюника до больницы
Путин поставил ультиматум ударным системам — что стоит за словами "пусть они об этом подумают"
Лилия мира превращается в болотное чудовище: растение мстит за ваш полив
Сексуальная энергия без аптек: чем питается мужчина, который не знает усталости и всегда в форме
Под Антарктидой открылось дыхание планеты: океан выпускает газ, способный разогреть Землю
Минус 5 сантиметров без фитнеса: японский метод с обычным полотенцем покоряет мир здоровьем и осанкой
Один неверный жест — и чужое авто уже с вмятиной: простой приём спасает от неприятностей на парковке
Диплом или навыки: кого на самом деле выбирают работодатели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.