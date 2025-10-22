Битва за справедливость: Россия бросает вызов FIS из-за Олимпиады-2026

Министерство спорта России и Олимпийский комитет страны намерены обжаловать решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая не допустила российских спортсменов к участию в отборочных стартах на Олимпиаду-2026. Об этом заявил глава Минспорта и президент ОКР Михаил Дегтярёв.
"Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии", — сказал министр спорта Михаил Дегтярёв.
По словам министра, совместно с профильными лыжными федерациями уже начата работа по подготовке апелляционных жалоб. Российская сторона намерена оспорить решение совета FIS, ссылаясь на нарушение базовых спортивных и правовых принципов. Документы будут направлены в установленные сроки, чтобы не допустить пропуска олимпийского отбора, уточняет РИА Новости.
Дегтярёв отметил, что в пользу российской стороны играет недавнее судебное решение по делу о бобслее, где суд признал дискриминационный характер отстранений спортсменов. Этот случай стал важным аргументом в борьбе за равные права на участие в международных соревнованиях.
Министр подчеркнул, что Россия всегда выступала за "честный спорт без политики" и намерена использовать все законные механизмы для защиты своих атлетов. Подготовка апелляции рассматривается как шаг в поддержку спортсменов, которые готовились к олимпийскому сезону и рассчитывали на участие в отборочных стартах.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?