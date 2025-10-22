Велотрек в огне: российская сборная готовится сорвать банк на чемпионате мира — вот что задумали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:33
Спорт

Российская сборная по велоспорту на треке готовится показать высокий результат на чемпионате мира, который проходит в чилийском Сантьяго. Главный тренер команды Андрей Кубеев уверен, что у спортсменов есть все шансы на успех.

Соревнования по велогонкам
Фото: commons.wikimedia.org by TJBlackwell, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соревнования по велогонкам

"Чемпионат мира — главный старт сезона, и вся подготовка была ориентирована на этот турнир", — сказал главный тренер Андрей Кубеев.

Новое поколение и опыт лидера

В составе сборной сразу четверо спортсменов впервые выступают на элитном уровне. Для них это не только испытание, но и важный шаг в спортивной карьере. Лидером команды выступает Яна Бурлакова — действующая чемпионка мира. Благодаря своему опыту и характеру она стала ориентиром для молодых гонщиц, вдохновляя команду уверенностью и стабильностью, пишет Газета.Ru.

Высокая конкуренция и амбиции

По словам тренера, турнир собрал рекордное количество участников за последние годы. В Чили приехали сильнейшие велогонщики со всего мира, и каждый нацелен на медали. В такой обстановке даже выход в финал — уже показатель высочайшего уровня подготовки. Тем не менее, в штабе сборной уверены, что россияне смогут побороться за награды в отдельных видах программы.

Главная цель сезона

Подготовка к чемпионату шла несколько месяцев и включала тренировки на закрытых треках, работу с аналитикой и подбор оптимальных режимов нагрузки. По словам специалистов, особое внимание уделялось выносливости и стартовой мощности — именно эти качества определяют успех в гонках преследования и спринтах.

Кто представляет Россию

На мировом первенстве Россию представляют пять спортсменов: Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Валерия Валгонен, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев. Каждый из них прошёл отбор на национальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для девушек это возможность заявить о себе, а для Кирильцева — шанс укрепить позиции в международном рейтинге.

Взгляд в будущее

Успешное выступление в Сантьяго может стать для сборной России важным шагом к олимпийскому циклу. Федерация рассчитывает, что накопленный опыт и результаты чемпионата помогут улучшить подготовку к Играм и вернуть российских гонщиков в число мировых лидеров.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
