Сушка тела превращается в игру с огнём: мышцы тают, пока мозг просит углеводов

"Сушка" — популярное слово в фитнес-среде. Этот метод сочетает жиросжигающие тренировки с почти полным отказом от углеводов, чтобы "проявить" мышцы и добиться чёткого рельефа. Первоначально такую схему использовали только профессиональные бодибилдеры перед соревнованиями, но сегодня её практикуют и обычные люди. Однако далеко не все понимают, как именно работает сушка и почему она требует осторожности.

Сушка тела и правильное питание спортсмена
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сушка тела и правильное питание спортсмена

Что происходит с телом во время сушки

С биологической точки зрения сушка — это запуск кетоза, процесса, при котором организм перестаёт получать углеводы и начинает расщеплять жиры для получения энергии. В результате образуются кетоновые тела, которые становятся временным источником топлива для мозга и мышц.

В норме человек получает энергию из глюкозы — она образуется при расщеплении углеводов. Когда углеводов слишком мало, организм переходит в "режим выживания", начинает использовать жировые запасы и вырабатывает кетоны. Это и есть тот самый принцип, на котором построены кето-диеты и программа сушки.

Однако полный отказ от углеводов может быть опасен. При чрезмерной концентрации кетоновых тел в крови повышается уровень ацетона, что способно привести к интоксикации и метаболическому ацидозу. Поэтому начинать сушку без медицинского контроля категорически не рекомендуется.

"Кетоз безопасен только при умеренном снижении углеводов. Если полностью исключить их из рациона, нарушится обмен веществ и появятся признаки интоксикации", — отмечают специалисты в области спортивного питания.

Кроме того, при слишком строгой диете происходит потеря гликогена, и мышцы буквально "сдуваются". Внешне это может выглядеть как похудение, но на деле идёт потеря не только жира, но и мышечной массы.

Как рассчитать питание при сушке

Первый шаг — определить среднесуточную норму калорий с помощью онлайн-калькулятора. Далее создаётся дефицит калорий на уровне 15% от этого значения. Более сильное урезание питания может привести к замедлению обмена веществ.

Распределение макронутриентов (БЖУ) выглядит так:

  • Белки — 20%,

  • Жиры — 75%,

  • Углеводы — 5%.

Главная цель — запустить жиросжигание, но не разрушить мышцы. Для этого белки становятся основой рациона, а углеводы сокращаются до минимума.

Полезные продукты при сушке

  • Куриная грудка — источник чистого белка с минимальным содержанием жира и углеводов. Богата железом, калием и магнием.

  • Говядина (стейк) — помогает поддерживать уровень гемоглобина и снабжает организм витаминами группы B.

  • Треска и лосось — низкокалорийные, богаты фосфором, селеном и омега-3 кислотами, которые укрепляют сердце и улучшают обмен веществ.

  • Шпинат — содержит витамины B, D, C, каротин и белки при минимуме калорий.

  • Брокколи — источник клетчатки и минералов (йод, хром, магний, селен).

  • Куриные яйца — идеальный белковый продукт, но при сушке рекомендуется ограничивать желтки.

Запрещено: хлеб, макароны, сладости, рис, картофель, фрукты, мёд, варенье, газировка и фруктовые соки — всё, что быстро повышает уровень сахара в крови.

Примерный план питания на неделю

Для поддержания энергетического баланса и мягкого эффекта рекомендуется циклическая схема питания:

  1. 1-й день: минимум углеводов;

  2. 2-3-й день: калорийность снижается на 15%;

  3. 4-5-й день: лёгкая углеводная загрузка;

  4. 6-й день: день восстановления;

  5. 7-й день: кардио для сжигания гликогена.

Во время сушки предпочтительны низкоинтенсивные тренировки (ходьба, плавание, лёгкий бег). При дефиците глюкозы тяжёлые силовые нагрузки могут привести к головокружению и обмороку.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: полный отказ от углеводов.
    Последствие: интоксикация и падение энергии.
    Альтернатива: оставьте минимум сложных углеводов — крупы, овощи, отруби.

  • Ошибка: слишком сильное сокращение калорий.
    Последствие: замедление метаболизма и потеря мышц.
    Альтернатива: снижайте калорийность постепенно — не более чем на 15%.

  • Ошибка: тренировки высокой интенсивности при низком гликогене.
    Последствие: переутомление, риск травм.
    Альтернатива: выбирайте лёгкое кардио и растяжку.

Плюсы и минусы сушки тела

Плюсы Минусы
Быстрое снижение жировой массы Потеря гликогена и объёма мышц
Улучшение рельефа и тонуса тела Возможна интоксикация при кетозе
Формирование дисциплины и контроля питания Тяжело соблюдать длительное время
Повышение осознанности в еде Нарушение обмена веществ при ошибках

Мифы и правда

  • Миф: сушка — это безопасный способ похудеть.
    Правда: метод подходит только для подготовленных людей и требует контроля врача.

  • Миф: чем меньше углеводов, тем быстрее результат.
    Правда: при слишком строгом дефиците организм переходит в "режим экономии" и замедляет жиросжигание.

  • Миф: после сушки результат сохраняется надолго.
    Правда: при возврате к обычному питанию вес быстро возвращается без этапа постепенного выхода.

FAQ

Можно ли проводить сушку без тренировок?
Нет. Без физической активности жир будет уходить медленно, а мышцы потеряют тонус.

Сколько длится безопасная сушка?
Не более 4-6 недель. Затем требуется переход к сбалансированному рациону.

Нужны ли спортивные добавки?
Белковые коктейли и аминокислоты допустимы, но не обязательны. Главный источник питания — натуральные продукты.

Как понять, что кетоз достигнут?
Появляется лёгкий запах ацетона изо рта и снижение аппетита, но это сигнал к осторожности, а не к радости.

Можно ли делать сушку женщинам?
Да, но с меньшим дефицитом калорий, иначе возможны гормональные сбои.

Сушка — не волшебная формула стройности, а серьёзная работа с телом и метаболизмом. Она требует дисциплины, осознанности и медицинского контроля. Главное — не превращать процесс в гонку за цифрами и помнить: здоровое тело строится не за неделю, а за привычку заботиться о себе.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
