Сушка тела превращается в игру с огнём: мышцы тают, пока мозг просит углеводов

"Сушка" — популярное слово в фитнес-среде. Этот метод сочетает жиросжигающие тренировки с почти полным отказом от углеводов, чтобы "проявить" мышцы и добиться чёткого рельефа. Первоначально такую схему использовали только профессиональные бодибилдеры перед соревнованиями, но сегодня её практикуют и обычные люди. Однако далеко не все понимают, как именно работает сушка и почему она требует осторожности.
С биологической точки зрения сушка — это запуск кетоза, процесса, при котором организм перестаёт получать углеводы и начинает расщеплять жиры для получения энергии. В результате образуются кетоновые тела, которые становятся временным источником топлива для мозга и мышц.
В норме человек получает энергию из глюкозы — она образуется при расщеплении углеводов. Когда углеводов слишком мало, организм переходит в "режим выживания", начинает использовать жировые запасы и вырабатывает кетоны. Это и есть тот самый принцип, на котором построены кето-диеты и программа сушки.
Однако полный отказ от углеводов может быть опасен. При чрезмерной концентрации кетоновых тел в крови повышается уровень ацетона, что способно привести к интоксикации и метаболическому ацидозу. Поэтому начинать сушку без медицинского контроля категорически не рекомендуется.
"Кетоз безопасен только при умеренном снижении углеводов. Если полностью исключить их из рациона, нарушится обмен веществ и появятся признаки интоксикации", — отмечают специалисты в области спортивного питания.
Кроме того, при слишком строгой диете происходит потеря гликогена, и мышцы буквально "сдуваются". Внешне это может выглядеть как похудение, но на деле идёт потеря не только жира, но и мышечной массы.
Первый шаг — определить среднесуточную норму калорий с помощью онлайн-калькулятора. Далее создаётся дефицит калорий на уровне 15% от этого значения. Более сильное урезание питания может привести к замедлению обмена веществ.
Распределение макронутриентов (БЖУ) выглядит так:
Белки — 20%,
Жиры — 75%,
Углеводы — 5%.
Главная цель — запустить жиросжигание, но не разрушить мышцы. Для этого белки становятся основой рациона, а углеводы сокращаются до минимума.
Куриная грудка — источник чистого белка с минимальным содержанием жира и углеводов. Богата железом, калием и магнием.
Говядина (стейк) — помогает поддерживать уровень гемоглобина и снабжает организм витаминами группы B.
Треска и лосось — низкокалорийные, богаты фосфором, селеном и омега-3 кислотами, которые укрепляют сердце и улучшают обмен веществ.
Шпинат — содержит витамины B, D, C, каротин и белки при минимуме калорий.
Брокколи — источник клетчатки и минералов (йод, хром, магний, селен).
Куриные яйца — идеальный белковый продукт, но при сушке рекомендуется ограничивать желтки.
Запрещено: хлеб, макароны, сладости, рис, картофель, фрукты, мёд, варенье, газировка и фруктовые соки — всё, что быстро повышает уровень сахара в крови.
Для поддержания энергетического баланса и мягкого эффекта рекомендуется циклическая схема питания:
1-й день: минимум углеводов;
2-3-й день: калорийность снижается на 15%;
4-5-й день: лёгкая углеводная загрузка;
6-й день: день восстановления;
7-й день: кардио для сжигания гликогена.
Во время сушки предпочтительны низкоинтенсивные тренировки (ходьба, плавание, лёгкий бег). При дефиците глюкозы тяжёлые силовые нагрузки могут привести к головокружению и обмороку.
Ошибка: полный отказ от углеводов.
Последствие: интоксикация и падение энергии.
Альтернатива: оставьте минимум сложных углеводов — крупы, овощи, отруби.
Ошибка: слишком сильное сокращение калорий.
Последствие: замедление метаболизма и потеря мышц.
Альтернатива: снижайте калорийность постепенно — не более чем на 15%.
Ошибка: тренировки высокой интенсивности при низком гликогене.
Последствие: переутомление, риск травм.
Альтернатива: выбирайте лёгкое кардио и растяжку.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое снижение жировой массы
|Потеря гликогена и объёма мышц
|Улучшение рельефа и тонуса тела
|Возможна интоксикация при кетозе
|Формирование дисциплины и контроля питания
|Тяжело соблюдать длительное время
|Повышение осознанности в еде
|Нарушение обмена веществ при ошибках
Миф: сушка — это безопасный способ похудеть.
Правда: метод подходит только для подготовленных людей и требует контроля врача.
Миф: чем меньше углеводов, тем быстрее результат.
Правда: при слишком строгом дефиците организм переходит в "режим экономии" и замедляет жиросжигание.
Миф: после сушки результат сохраняется надолго.
Правда: при возврате к обычному питанию вес быстро возвращается без этапа постепенного выхода.
Можно ли проводить сушку без тренировок?
Нет. Без физической активности жир будет уходить медленно, а мышцы потеряют тонус.
Сколько длится безопасная сушка?
Не более 4-6 недель. Затем требуется переход к сбалансированному рациону.
Нужны ли спортивные добавки?
Белковые коктейли и аминокислоты допустимы, но не обязательны. Главный источник питания — натуральные продукты.
Как понять, что кетоз достигнут?
Появляется лёгкий запах ацетона изо рта и снижение аппетита, но это сигнал к осторожности, а не к радости.
Можно ли делать сушку женщинам?
Да, но с меньшим дефицитом калорий, иначе возможны гормональные сбои.
Сушка — не волшебная формула стройности, а серьёзная работа с телом и метаболизмом. Она требует дисциплины, осознанности и медицинского контроля. Главное — не превращать процесс в гонку за цифрами и помнить: здоровое тело строится не за неделю, а за привычку заботиться о себе.
