Мужская энергия на грани исчезновения: почему тестостерон предаёт даже самых сильных

5:06
Спорт

Тестостерон называют символом мужской энергии, силы и выносливости. Этот гормон влияет не только на развитие мышц и либидо, но и на настроение, концентрацию и даже уверенность в себе. С возрастом его уровень постепенно снижается, и многие мужчины начинают искать способы вернуть былой тонус — от спортивных добавок до народных средств. Однако далеко не все методы работают, а некоторые могут быть даже опасны.

Тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировка

Что делает тестостерон в организме

Тестостерон регулирует десятки процессов в теле мужчины. Он способствует росту мышечной массы, укрепляет костную ткань, поддерживает половую функцию и участвует в выработке эритроцитов. Этот гормон также влияет на когнитивные функции, настроение и устойчивость к стрессу. Когда уровень тестостерона снижается, человек может заметить усталость, апатию и снижение мотивации к физической активности.

По сути, тестостерон — это не просто "гормон мужественности", а важный регулятор внутреннего баланса. Именно поэтому искусственные способы его повышения нужно рассматривать с осторожностью.

Мифы о стимуляторах тестостерона

1. Чудодейственные добавки

Многие спортивные магазины обещают, что специальные капсулы и порошки поднимут уровень гормона в разы. На деле же большинство добавок не имеют научно подтверждённого эффекта. Некоторые из них могут содержать запрещённые вещества, а долгий приём таких средств способен привести к гормональному сбою и проблемам с печенью.

"Большинство добавок, которые обещают быстрое повышение тестостерона, не имеют научных доказательств своей эффективности", — отметил эндокринолог Андрей Волков.

2. Натуральные средства и травы

Популярные растения вроде трибулуса или женьшеня часто рекламируют как безопасные стимуляторы гормонов. Однако реальный эффект от них минимален. В лучшем случае они могут поддержать общее состояние организма, но не заменят полноценную терапию.

3. Диета и образ жизни не имеют значения

Это одно из самых вредных заблуждений. Напротив, питание и образ жизни напрямую влияют на гормональный баланс. Нехватка белка и жиров, хронический стресс и сидячий режим снижают выработку тестостерона сильнее, чем возраст. Исправить ситуацию можно, изменив привычки.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с тренировок. Регулярные силовые упражнения активизируют выработку тестостерона. Подойдут базовые движения — приседания, тяги, жим штанги.

  2. Пересмотрите рацион. Включите продукты с цинком (морепродукты, орехи, яйца), витаминами D и B, полезными жирами (оливковое масло, авокадо).

  3. Снижайте стресс. Избыточный кортизол блокирует тестостерон. Помогут дыхательные практики, йога, прогулки.

  4. Высыпайтесь. Мужчины, спящие меньше 6 часов, имеют до 20% ниже уровень гормона.

  5. Откажитесь от алкоголя и никотина. Эти вещества нарушают обменные процессы в эндокринной системе.

А что если…

А что если низкий тестостерон связан не с образом жизни, а с медицинскими причинами? Такое тоже бывает. Заболевания щитовидной железы, ожирение и сахарный диабет могут снижать гормональный фон. Поэтому если даже при правильном питании и спорте уровень гормона остаётся низким — важно пройти обследование. Иногда назначается гормонозаместительная терапия под контролем врача.

Плюсы и минусы популярных подходов

Подход Плюсы Минусы
Естественные методы Безопасны, укрепляют общее здоровье Требуют времени и дисциплины
Медикаментозные стимуляторы Быстрый эффект Опасны при длительном применении
Народные средства Мягкое действие, доступны Недоказанная эффективность

Интересные факты

  1. Максимальный уровень тестостерона у мужчин приходится на утро — с 6 до 9 часов.

  2. Долгие диеты с низким содержанием жиров снижают уровень гормона сильнее, чем возраст.

  3. После 40 лет уровень тестостерона падает примерно на 1% в год, но регулярный спорт способен этот процесс замедлить.

Исторический контекст

Первые препараты тестостерона появились в 1930-х годах. Они быстро нашли применение в медицине, но вскоре стали использоваться и в спорте. В 1970-х годах анаболические стероиды массово применяли бодибилдеры, что вызвало волну скандалов и запретов. Сегодня тестостерон и его аналоги относятся к рецептурным препаратам и применяются только под контролем эндокринолога.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
