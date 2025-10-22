Эта простая асана возвращает чувство безопасности — вот как ее правильно делать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поза эмбриона, или апанасана в йоге, — одно из самых мягких, но мощных восстановительных положений. Она проста в исполнении: нужно лечь на спину, подтянуть колени к груди и обхватить их руками. Несмотря на кажущуюся лёгкость, эта асана оказывает сильное влияние и на тело, и на психику, помогая снять напряжение, расслабиться и вернуть ощущение внутреннего спокойствия.

Поза эмбриона в йоге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поза эмбриона в йоге

Почему поза эмбриона так эффективна

Это положение имитирует внутриутробную позу — естественную для человека форму защиты и комфорта. Когда тело принимает эту "закрытую" позу, нервная система получает сигнал безопасности, мышцы отпускают напряжение, дыхание становится глубже. Поэтому апанасану часто называют "позой перезагрузки".

Польза для тела

Расслабление поясницы

Поза мягко растягивает мышцы нижней части спины, снимает спазмы и усталость после долгого сидения. Особенно полезна тем, кто проводит много времени за компьютером.

Улучшение пищеварения

Когда колени прижаты к животу, происходит лёгкий массаж органов ЖКТ, что помогает улучшить перистальтику и снять вздутие.

Снятие напряжения с таза

Асана уменьшает спазмы и дискомфорт внизу живота, помогает женщинам при менструальных болях и общем напряжении в области таза.

Расслабление шеи и плеч

Если правильно расположить голову — подбородок слегка опущен к груди, — уходят зажимы в шейном отделе, а плечи естественно опускаются вниз.

Польза для психики

Снижение уровня стресса.
Поза помогает активировать парасимпатическую нервную систему, снижая уровень кортизола — гормона стресса.

Борьба с тревожностью и бессонницей.
Регулярное выполнение апанасаны перед сном способствует расслаблению нервной системы и улучшает качество сна.

Чувство защищённости.
Возврат к форме "эмбриона" вызывает подсознательное ощущение безопасности и комфорта, снимая внутренние зажимы.

Когда особенно полезна

Поза эмбриона универсальна и подходит для любой практики — от йоги до вечерней растяжки. Особенно хорошо она помогает:

  • после долгого сидения или стояния;
  • перед сном, чтобы снять напряжение;
  • в период стресса и переутомления;
  • как восстановительная поза после прогибов и интенсивных тренировок.

Как выполнять позу эмбриона

  • Лягте на спину, вытяните позвоночник.

  • На выдохе медленно подтяните колени к груди.

  • Обхватите их руками, стараясь не поднимать плечи от пола.

  • Дышите глубоко, направляя вдох в спину, а на выдохе расслабляйтесь.

  • Можно слегка покачиваться из стороны в сторону — это мягко массирует позвоночник и помогает расслабить поясницу.

Продолжительность — от 1 до 2 минут. Главное — не спешить и позволить телу полностью отпустить напряжение.

Варианты позы

Классический вариант

Обе ноги прижаты к груди, руки охватывают колени.

Динамический вариант

Лёгкие покачивания на спине вправо-влево для массажа позвоночника.

С поддержкой

Если поясница чувствует натяжение, подложите под таз сложенный плед или тонкую подушку.

Противопоказания

Не рекомендуется выполнять позу при беременности, грыжах в брюшной полости, обострении заболеваний ЖКТ, а также при травмах коленных и тазобедренных суставов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тянуть колени слишком сильно к груди.
    → Последствие: перенапряжение поясницы.
    → Альтернатива: держите колени чуть выше, сохраняя комфорт.

  • Ошибка: прижимать голову к полу с усилием.
    → Последствие: напряжение в шее.
    → Альтернатива: расслабьте шею и опустите подбородок к груди.

А что если добавить дыхание

Для усиления эффекта попробуйте осознанное дыхание: на вдохе расширяйте грудную клетку и спину, на выдохе представляйте, что отпускание проходит через каждую клетку тела. Несколько циклов глубокого дыхания полностью снимают зажимы в теле и успокаивают ум.

Плюсы и минусы позы эмбриона

Плюсы Минусы
Расслабляет мышцы и снимает стресс Не подходит при беременности
Улучшает пищеварение и сон Возможен дискомфорт при травмах таза
Легко выполняется даже новичками Требует мягкой поверхности
Можно делать где угодно и когда угодно Не заменяет полноценную тренировку

Мифы и правда

Миф: поза эмбриона — просто растяжка.
Правда: это терапевтическая асана, воздействующая на нервную систему.

Миф: подходит только для женщин.
Правда: её польза универсальна — помогает всем, кто испытывает стресс или усталость.

Миф: нужно держать колени плотно прижатыми.
Правда: главное — комфорт, а не амплитуда.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
