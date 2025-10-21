Бой со штангой можно отложить: одно упражнение заменит классические приседания и сбережёт поясницу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Гакк-приседания нередко вызывают споры в фитнес-среде. Одни считают их опасными для коленных суставов, другие называют отличным инструментом для проработки квадрицепсов. Истина, как обычно, посередине: при правильной технике гакк-приседания безопасны и даже полезны для суставов, однако не каждому они подойдут по анатомии и уровню подготовки.

Спортивное тело весной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивное тело весной

Как выполняются гакк-приседания

Гакк-приседания выполняются в специальном тренажёре с наклонной платформой, упорами для плеч и спины. Атлет располагается под подушками, фиксирует корпус и выполняет присед, при этом спина остаётся неподвижной, а основная нагрузка ложится на переднюю поверхность бедра.

Такой формат движения снижает нагрузку на поясницу и исключает необходимость удерживать равновесие, что делает упражнение популярным среди тех, кто хочет безопасно развивать силу ног.

Опасны ли гакк-приседания для коленей

Существует устойчивое мнение, что при этом упражнении колени испытывают чрезмерное давление, особенно если выходят за линию носков. На практике это не так.

Если соблюдать правильную технику — держать стопы под нужным углом, не выпрямлять колени до конца и не терять контакт пяток с платформой — риск травмы минимален. Более того, при постепенном увеличении нагрузки гакк-приседания способствуют укреплению мышц и связок, стабилизирующих коленные суставы.

Важно лишь следить, чтобы движение не вызывало дискомфорта. Если во время выполнения упражнение кажется неестественным или вызывает неприятные ощущения в коленях, лучше подобрать альтернативу: жим ногами, сисси-приседания или приседания с собственным весом.

Преимущества гакк-приседаний

Безопасность для поясницы

За счёт фиксированной спины упражнение меньше нагружает позвоночник, чем классические приседания со штангой. Это особенно полезно людям, у которых были травмы или проблемы с поясничным отделом.

Акцент на квадрицепсы

Гакк-приседания изолируют переднюю поверхность бедра, помогая развить силу и форму мышц без участия поясницы и ягодиц.

Укрепление суставов и связок

Регулярное выполнение укрепляет мышцы вокруг коленных суставов, повышая их стабильность. Это снижает риск растяжений и вывихов при других упражнениях и повседневных движениях.

Развитие подвижности

Работа в тренажёре увеличивает амплитуду движений в коленных, тазобедренных и голеностопных суставах. Это способствует улучшению техники во многих видах приседаний и помогает сохранять здоровье суставов с возрастом.

Кому не подойдёт это упражнение

Гакк-приседания не рекомендуются людям с хроническими проблемами коленных суставов, артритом, артрозом и травмами мениска. Также стоит быть осторожным при ограниченной подвижности голеностопа — в таком случае техника может нарушаться, и нагрузка распределится неправильно.

Если при первых подходах ощущается давление в коленях, лучше уменьшить вес, изменить положение стоп или заменить упражнение на более комфортное.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком узкая постановка ног.
    → Последствие: избыточная нагрузка на колени.
    → Альтернатива: ставьте ноги чуть шире плеч, стопы слегка развернуты наружу.

  • Ошибка: выпрямление коленей до конца в верхней точке.
    → Последствие: компрессионное давление на суставы.
    → Альтернатива: оставляйте колени слегка согнутыми.

  • Ошибка: приподнимание пяток.
    → Последствие: потеря устойчивости и неправильное распределение веса.
    → Альтернатива: контролируйте давление всей стопой на платформу.

А что если делать гакк-приседания регулярно

Регулярная практика при умеренных весах даёт видимый результат: укрепляются мышцы ног, исчезает чувство скованности, улучшается осанка и стабильность движений. Умеренная нагрузка на коленные суставы способствует их адаптации и делает их устойчивее к повседневным нагрузкам.

Мифы и правда

Миф 1: колени не должны выходить за носки.
Правда: безопасно, если пятки не отрываются от платформы и колени движутся по естественной траектории.

Миф 2: гакк-приседания вредят суставам.
Правда: при правильной технике они укрепляют мышцы и связки вокруг коленей.

Миф 3: это упражнение только для бодибилдеров.
Правда: его используют и в реабилитационных программах, и в тренировках для общего тонуса ног.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
