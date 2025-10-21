Предательство FIS: Губерниев указал на истинные причины отстранения

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) оставить в силе запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Губерниев

По словам журналиста, подобный исход был ожидаем, хотя надежда на перемены всё же сохранялась.

"Это было предсказуемо"

"Как справедливо заметил Печорин в бессмертном диалоге Грушницкого в блестящем произведении Лермонтова: "А как же ты смел надеяться?". Произошло то, что лежит на поверхности — нас никуда не допустили", — сказал Дмитрий Губерниев.

Комментатор отметил, что решение FIS стало логическим продолжением линии, которой международные федерации придерживаются уже не первый год. По его словам, можно было предположить, что в лучшем случае допуск получат лишь отдельные молодые спортсмены, но даже этого не произошло.

"Олимпийская дверь захлопнулась, но не окончательно"

Губерниев подчеркнул, что хотя сейчас дорога на Олимпиаду фактически закрыта, ситуация может измениться в зависимости от политических и дипломатических процессов. Он отметил, что внимание спортивного сообщества частично переключено на события в других странах Европы, которые могут повлиять на общий климат вокруг российских спортсменов.

"Наверное, могли бы допустить мальчика и девочку, скорее всего, молодых. Не знаю, тут олимпийская дверь захлопнулась, однако ещё не до конца", — добавил он в беседе с "Чемпионатом".

"Развиваем спорт у себя"

По словам Губерниева, в сложившихся условиях главное — сохранять интерес к зимним видам спорта внутри страны. Россия, подчеркнул он, продолжает проводить собственные турниры и чемпионаты, развивая внутреннюю систему соревнований.

"В лыжах, как и в биатлоне, люди упёрлись. Скандинавское антироссийское лобби большое. Развиваем спорт в стране, проводим соревнования и по мере сил не опускаем рук", — отметил журналист.

По мнению комментатора, внутренние старты позволяют сохранить соревновательный дух и поддерживать уровень подготовки, чтобы быть готовыми к возвращению на международную арену, когда появится возможность.