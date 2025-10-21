Предательство FIS: Губерниев указал на истинные причины отстранения

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) оставить в силе запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
По словам журналиста, подобный исход был ожидаем, хотя надежда на перемены всё же сохранялась.
"Как справедливо заметил Печорин в бессмертном диалоге Грушницкого в блестящем произведении Лермонтова: "А как же ты смел надеяться?". Произошло то, что лежит на поверхности — нас никуда не допустили", — сказал Дмитрий Губерниев.
Комментатор отметил, что решение FIS стало логическим продолжением линии, которой международные федерации придерживаются уже не первый год. По его словам, можно было предположить, что в лучшем случае допуск получат лишь отдельные молодые спортсмены, но даже этого не произошло.
Губерниев подчеркнул, что хотя сейчас дорога на Олимпиаду фактически закрыта, ситуация может измениться в зависимости от политических и дипломатических процессов. Он отметил, что внимание спортивного сообщества частично переключено на события в других странах Европы, которые могут повлиять на общий климат вокруг российских спортсменов.
"Наверное, могли бы допустить мальчика и девочку, скорее всего, молодых. Не знаю, тут олимпийская дверь захлопнулась, однако ещё не до конца", — добавил он в беседе с "Чемпионатом".
По словам Губерниева, в сложившихся условиях главное — сохранять интерес к зимним видам спорта внутри страны. Россия, подчеркнул он, продолжает проводить собственные турниры и чемпионаты, развивая внутреннюю систему соревнований.
"В лыжах, как и в биатлоне, люди упёрлись. Скандинавское антироссийское лобби большое. Развиваем спорт в стране, проводим соревнования и по мере сил не опускаем рук", — отметил журналист.
По мнению комментатора, внутренние старты позволяют сохранить соревновательный дух и поддерживать уровень подготовки, чтобы быть готовыми к возвращению на международную арену, когда появится возможность.
